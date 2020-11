A un mes de Navidad y en medio de un año que quedará marcado en la memoria de casi todos, las fiestas de fin de año están en el pensamiento de muchos sanjuaninos. En el contexto de la pandemia muchos optaron por buscar un lugar para celebrar en familia estos días y, sobre todo, poder pasar horas de relax y chapuzones. Es por esto que dueños de quintas, fincas y complejos de cabañas que habitualmente alquilan estos lugares para estas fechas especiales, dijeron que este año ya tienen casi el 100% reservado desde hace más de 2 meses. Sobre todo los lugares a pocos kilómetros de la Ciudad y con pileta, que fueron los más demandados desde el inicio.

Los campings, clubes y el dique de Ullum son los lugares más elegidos por los sanjuaninos para disfrutar la Navidad y el Año Nuevo. Tradicionalmente los 24 de diciembre y 1 de enero estos rincones se llenan, por las altas temperaturas y la oferta de piletas. Este año, en el contexto de la pandemia aún no se sabe si eso se podrá hacer y por eso muchos ya buscaron dónde celebrar. Según los propietarios de fincas o cabañas, la primera consulta que hacen las personas interesadas en los alquileres está relacionada a la habilitación de las piletas de esos sitios.

En las páginas de compraventa, muchos sanjuaninos ofrecen sus casas de fin de semana o fincas para el alquiler. Ahí, muchos de ellos hasta aclaran que ya no tienen disponibilidad para las fiestas de fin de año. "Para la Navidad y Año Nuevo ya tenemos todo reservado", dijo Emiliano Vicentela que tiene unas cabañas en San Martín, mientras que Gisella Villarroel, de unas cabañas de Pocito, comentó que ellos aún tienen disponibilidad para Navidad, pero que para Año Nuevo ya tienen todo reservado. "Hay personas que reservaron hace dos meses y medio, y prácticamente recibimos consultas todos los días. Muchos no saben qué hacer para esa fecha y ahora más, por lo que no se sabe si habrá clubes abiertos", agregó Roberto Ruiz, que tiene unas fincas en Marquesado.

Según los prestadores, para las fiestas de fin de año es normal que haya muchos interesados en alquilar y generalmente ellos lo hacen por la noche del 24 y todo el 25. Sin embargo, dijeron que este año la mayoría decidió hacerlo por 4 días (desde el jueves el jueves 24 hasta el domingo 27 de diciembre). "Estuvimos mucho tiempo sin trabajar y tenemos que aprovechar. La idea no es cobrar caro, pero sí asegurarnos de que tendremos varios días alquileres", explicó Soledad López, de Zonda, y dijo que los prestadores acordaron esto en varios departamentos.



Permisos

Desde el Ministerio de Turismo dijeron que las casas, cabañas o fincas que estén en alquiler deben tener el sello de Establecimiento Seguro. Estos hospedajes están habilitados para el turismo. Hasta el momento sólo se permite las reuniones familiares de hasta 8 personas.

La base

4.500 pesos cuestan las cabañas más económicas por día y para 5 personas, para pasar las fiestas de fin de año. Hay algunas que cuesta hasta 15.000 pesos el día.



Promociones

Debido a que la mayoría de las cabañas o fincas ya están reservadas para las fiestas de fin de año, los dueños comentaron que comenzaron a hacer promociones para conseguir interesados para los días de semana de diciembre y enero. Muchos ya tienen reservas.