Los 19 departamentos ya eligieron a sus candidatas a Reina Nacional del Sol 2018. A partir de esta semana, las soberanas comenzarán la cuenta regresiva para la gran noche de coronación. La elección de la nueva reina de la provincia será el próximo 24 de febrero. El último departamento en elegir fue Calingasta (Abajo).



Las chicas pasarán por una extensa capacitación en la que aprenderán desde historia de la provincia hasta oratoria. A continuación, las 19 reinas.





"Me gusta coser y reciclar ropa"



Melina Villalobos tiene 20 años y cursa el 6to año del secundario. La joven barrealina fue elegida como la nueva Reina de Calingasta para la Fiesta Nacional del Sol 2017. En una entrevista con DIARIO DE CUYO se definió como sencilla, coqueta y muy emprendedora.



-¿Qué te gusta de tu departamento y qué le falta para estar mejor?



-Todo mi departamento tiene una belleza increíble. La Pampa de El Leoncito, el Cerro Alcázar y un montón de paisajes más que hacen que sea un lugar bellísimo para el turismo. En cuanto a lo que le falta, me parece que sería bueno tener más opciones de carreras universitarias. Para que los chicos tengan oportunidad de estudiar otras carreras.



-¿Vos vas a estudiar fuera del departamento?



-Sí. Quiero seguir Técnica Radióloga, de hecho ya estoy inscripta, pero me tengo que ir la ciudad.

Calingasta ofrece muchas posibilidades para estudiar fuera del departamento, tiene una casa que ayuda un montón para que tengamos un buen futuro. Creo que viviré ahí.



-¿Qué te gusta hacer en tus ratos libres?



-Me gusta coser y reciclar ropa. Hice un curso de costura y en mis ratos libres hago eso. No me dedico a trabajar en costura, pero me hago algunas prendas o me reformo ropa para estar a la moda. Me gusta bordar, es como que me relaja un montón.