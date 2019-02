Caminar por las veredas de Ceferino Namuncurá, en San Martín, puede resultar un paseo muy placentero, siempre y cuando los perros callejeros que están en el lugar no ladren mucho (foto arriba). Mientras que subir las escalinatas de la Difunta Correa en Caucete o comer un asado en la Quebrada de Zonda puede ser irritante por la cantidad de perros abandonados que se acercan a las personas que visitan esos sitios. Según las autoridades de estos lugares, que son muy visitados durante todo el año, ya no saben qué hacer porque no pueden evitar que la gente llegue a esas zonas y abandone perros constantemente. Dijeron que hacen campañas de concientización, esterilizan a todos los animales que viven en esos puntos turísticos y hasta pusieron cartelería específica, pero que nada les da resultado.



Al llegar a Ceferino Namuncurá, los perros se hacen notar en todo momento. Ladran a los vehículos, buscan comida entre la gente que disfruta de sus picnics y hasta acompañan a todos los que suben las escaleras para ver la imagen del patrono de los estudiantes. Al igual que en ese lugar, en la Difunta Correa hay perros de todos los colores y tamaños. Hay algunos cachorros que sólo buscan jugar, mientras que otros perros más grandes meten miedo a todos, sobre todo cuando permanecen durmiendo en medio de las escaleras que hay que subir para ver la imagen de Deolinda Correa. En la Quebrada de Zonda sucede algo similar. Los fines de semana, ese sitio se llena de familias que visitan ese espacio verde para disfrutar del descanso. En esos días, la cantidad de perros aumenta porque el olor de la comida los atrae, dijeron algunos asiduos visitantes.

Acompañantes. En el complejo Ceferino Namuncurá, en San Martín, los perros acompañan a todos los que suben a ver al patrono de los estudiantes.



"Ya no sabemos qué hacer con los perros. Pusimos carteles por todos lados y hasta hay gente que controla permanentemente, pero no cambia la situación. Ya perdimos la cuenta de cuántos perros abandonados hay en Ceferino", dijo indignado el intendente Cristian Andino.



En el mismo sentido, desde Rivadavia y desde la administración de la Difunta Correa dijeron que ellos esterilizan a las perras y perros, pero que sigue creciendo la población de animales. Incluso comentaron que hicieron hasta charlas en las escuelas para concientizar sobre la tenencia.

Sacaron los animales del predio de la FNS

La cercanía de la Fiesta Nacional del Sol hizo que las redes sociales estallaran con pedidos de ayuda para los perros que viven en la zona donde aún se construye el Predio Ferial Costanera del Sol. En este contexto, proteccionistas de varias agrupaciones y hasta algunos voluntarios independientes se juntaron para buscarles hogares de tránsito a los perros que siempre vivieron en esa zona. "La idea es sacarlos del predio para protegerlos. Los vamos a llevar a hogares de tránsito hasta que termine la Fiesta Nacional del Sol y después, los que no podamos dar en adopción serán devueltos a este lugar pero esterilizados y vacunados", dijo Victoria Varela, una de las jóvenes sanjuaninas que encabezaron esta movida. Varela dijo que en la zona había más de 30 perros de todos los tamaños.



Según los voluntarios, las redes sociales fueron de gran ayuda ya que pudieron conseguir muchas personas dispuestas a colaborar con esta campaña. De hecho, el sábado pasado muchos ya se reunieron para comenzar a sacar los perros de ese lugar. "Encontramos una perra con 4 cachorritos y los vamos a proteger, es peligroso que estén en el predio durante la Fiesta del Sol. Pueden ser lastimados o pueden atacar a alguien. Tememos que los maten", dijo Sofía Reynoso, otra chica que junto a sus amigas cargaron perros en las camionetas de otros voluntarios.