Disertantes. Además de Martín Gomez Sabatié (foto), secretario de Agricultura local, hablaron el presidente y CEO de California Tomato Growers Association, Mike Montna; Jason Fritsch, WPTC vicepresidente, KAGOME; Manuel Vázquez, WPTC vicepresident, CONESA y François-Xavier Branthome, editor de Tomato News. Dieron un panorama global de producción y consumo en 2022.



"Me complace en darles la bienvenida a este 14° Congreso Mundial del Tomate para Industria y al 16° Simposio de la ISHS (International Society for Horticultural Science) sobre el Tomate para Industria, que se realiza en la provincia de San Juan. Esta vez asistiré, no como espectador como en ocasiones anteriores, sino que tendré el honor de ser su anfitrión en este encuentro que reúne a los mejores especialistas en la materia.



Quiero agradecer principalmente a la WPTC (World Processing Tomato Council) por confiar en Argentina, en la provincia de San Juan y en el gobierno provincial para poder coorganizar este prestigioso evento. Gracias por permitir mostrar ante los principales actores de la industria del tomate de proceso una región desconocida para muchos y que tiene un gran potencial que ya está dando sus frutos.



Quedará pendiente una visita a estas tierras que tanto tienen para ofrecer, y trabajaremos para que dicha visita pueda concretarse hacia fines del 2022. Destaco el compromiso de todos los miembros de la Asociación Tomate 2000, el grupo empresarial Arcor y el personal del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico del Gobierno de San Juan para poder llevar a cabo de manera virtual este evento.



La Provincia es un modelo a seguir en otros lugares del país y queremos que todo el mundo vea esas cualidades, el empeño de cada sector, sus atractivos turísticos, su industria y su producción.



Agradezco a los científicos, especialistas, estudiantes, empresarios y productores que brindarán todo su conocimiento y aportarán información de utilidad para los asistentes al encuentro", así empezó diciendo Ariel Lucero, Ministro de la Producción y Desarrollo Económico local (foto en la tapa).



Un gran logro, por todos los inconvenientes que hubo que transitar para llegar a hacer este congreso y simposio".



A las consultas de Suplemento Verde, respondió que "registramos 370 inscriptos, de 24 países diferentes, lo que indica la relevancia de esta reunión".



¿Cómo está mejorando la actividad año tras año? "Durante el año 2021 en San Juan se cultivaron 2.348 hectáreas de tomate para industria, con un rendimiento de 251.000 toneladas, mientras que en 2022 se superaron esas cifras y las cifras alcanzaron casi las 2.700 hectáreas, de las cuales queda cosecha todo el mes de abril y parte de mayo, para evaluar resultados".

Cosecha. San Juan está ahora en recolección de tomates tardíos.



¿Qué apoyo da el Ministerio de Producción? "Fundamentalmente líneas de crédito de asistencia financiera para la incorporación de sistemas de riego presurizado, eficiencia energética y/o fuentes de agua. En detalle, esta línea será destinada para:

Reservorios: construcción y/o impermeabilización de reservorios.

construcción y/o impermeabilización de reservorios. Pozos: Recuperación de pozos en servicio, fuera de servicio o parcialmente en servicio. En caso de pozos nuevos, sólo autorizados por el Departamento de Hidráulica de la Provincia.

Recuperación de pozos en servicio, fuera de servicio o parcialmente en servicio. En caso de pozos nuevos, sólo autorizados por el Departamento de Hidráulica de la Provincia. Sistemas de riego: implementación o ampliación de un sistema de riego.

implementación o ampliación de un sistema de riego. Energía fotovoltaica: para funcionamiento de bombas destinadas a la actividad agropecuaria.



En cuanto a la elegibilidad de los beneficiarios, podrán ser personas humanas o jurídicas, que desarrollen alguna actividad agropecuaria dentro del territorio de la Provincia de San Juan, con una superficie de hasta un máximo de 50 hectáreas cultivadas.



En relación a los números de la línea, el funcionario expresó que el monto prestable es de hasta $12.000.000, la tasa del 9,9%, se necesita una fianza y/o aval extendido por una sociedad de garantía recíproca (Garantía San Juan) o fondo de garantía. También aval bancario, hipotecaria y el plazo estará determinado por el tipo de cultivo: en perennes: 12 meses de gracia. 36 cuotas mensuales y en anuales: 6 meses de gracia. 24 cuotas mensuales".



La recolección en San Juan, cifras y realidades

El trasplante mecánico ha aumentado muchísimo en San Juan.

El secretario de Agricultura local, expuso sobre la temática. Ex asesor en esta área, conocedor de la materia, dijo que "Argentina produce menos de lo que consume, tiene un déficit de alrededor de 125 mil toneladas. Esto quiere decir que se debe importar para el consumo. En los últimos dos años San Juan tuvo los niveles de producción más altos de la historia, pese al déficit. Mejoró mucho en tecnología, con incorporación de mecanización integral y riego por goteo, y un manejo excelente de los productores. En la Región de Cuyo se produce un porcentaje cercano al 88 del tomate para industria de toda Argentina. San Juan produce el 48% de ese 88, con un 37% de la superficie. Esto lo informó con muy buenas exposiciones gráficas, es decir tiene menos superficie cultivada que Mendoza, pero una mayor producción".



Continuó "Esta actividad tuvo un crecimiento importante en los últimos años, ejemplo es que en el 2012 era el 25% de la superficie del país. Como datos, en 2014 teníamos 1.450 hectáreas y en el 2021 unas 2.500 aproximadamente. Referente a los rindes, Gomez Sabatié mencionó "el promedio de los últimos 8 años da 94 toneladas por hectárea. Pero se han tocado valores extremos, excepciones de 156".



Sobre el riego, consultado por este medio, dijo que "el desarrollo de tecnologías de avanzada tuvo mucha importancia, en el 2011 la superficie con riego por goteo era del 11%, en la actualidad es del 97 %. Esto implica en gran parte el éxito del sector. También creció la cosecha mecánica, que en el 2013 era del 8 % y en el 2021 del 85%".



En cuanto a rindes, Argentina tuvo un rendimiento promedio año en 2021 de 81,1 toneladas por hectárea, y el rendimiento promedio, de los últimos 8 años fue de 67 toneladas por hectárea. En tanto, Mendoza tuvo un rendimiento promedio en el año 2021 de 67,6 toneladas por hectárea, y el promedio de los últimos 8 años tocó los 63.



Se destaca a nivel país San Juan, que llegó a un rendimiento promedio año en el 2021 de 107 toneladas por hectárea, y la media de los últimos 8 años fue de 94. Agregó "en esta temporada se estima que estaremos cerca de las 95 toneladas por hectárea, debido al clima: mucha frecuencia de vientos, ola de calor que afectó en el mes de enero, y en menor medida por crisis hídrica, por tener casi el 100 % de su superficie con riego por goteo".

El parque de maquinaria de cosecha asimismo se incrementó.



OPINAN ESPECIALISTAS

Indicaron varios asesores de empresas y también agricultores locales a Suplemento Verde sobre la actual campaña 2021/22 en San Juan que "arrancó bien con buenos rindes en los tempranos de diciembre, no tanto como en la temporada anterior, donde el factor climático fue excelente durante toda la temporada y eso facultó a rendimientos altísimos. Ahora evaluando los datos de esta cosecha se nota que los rindes han sido bajos, los semi tardíos y tardíos por ahí se notó un poco más por el bajo potencial, las lluvias de enero en algunos sectores generó rebrote de la planta y posterior pudrición por lo cual se han cosechado varios cultivos desconcentrados en madurez y de calidad regular a mala. Sumemos que asimismo hubo productores, algunos afectados por granizo, que perdieron mucho, pero el resto bien salvo algunas lluvias aisladas. La ola de calor pegó de lleno en el tomate para industria.



Informan desde la principal zona productora del valle de Tulum, que en San Juan quedan aproximadamente unos 33-35 millones de kilos, que se cosechará con seguridad hasta los primero días de mayo. Las estimaciones dicen que habrá unos 210-220 millones aproximadamente, un 15 a 20 por ciento abajo de lo pensado al iniciar la temporada. Eso sumando entre todas las industrias conserveras. Queda esperar la terminación para evaluar".

EN CIFRAS