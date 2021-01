El sector porcino junto al del vino son de los más beneficiados por el contexto internacional de los agronegocios y el consultor internacional Juan Luis Uccelli, ingeniero zootecnólogo, quien comenzó enmarcando "el presente es un resumen de los datos más importantes de la porcinicultura argentina a lo largo del año 2020, en la Pandemia provocada por la Covid-19 y que afectó a todo el mundo. Muchos de los datos son el resultado de investigaciones particulares y consultas con distintos proveedores del sector, como también de funcionarios de distintos estamentos gubernamentales nacionales y provinciales".



Así el especialista comenzó marcando el consumo de alimento balanceado: "En un año donde todo lo atípico se dio, el maíz superó en producción a la soja. El primero llegó a los 51 millones de toneladas y la soja estuvo cerca de los 50 millones de toneladas. De toda esta producción el sector porcino generó alimento balanceado por un total de 2.883.000 toneladas que representa un 7,8% de crecimiento con respecto al año anterior. La participación del maíz fue de 1.729.000 t, que representa el 2,9% de la producción anual y 576.000 t de soja, transformada en pellet o harina de soja, que representa el 1,1% de la producción anual del país".

Ing. Juan Uccelli.





RÉCORD

"La producción porcina en Argentina aumentó, en primer lugar, por una mejora de la eficiencia del 5.8% obtenida de cada cerda madre que pasó de 21,1 a 22,3 cría madre vendidos por año -cma-", indicó y destacó: "La otra suba de la producción se obtuvo por un aumento del 9,4% en el peso de los cerdos que llevó de los 2.329 kilos por madre -kma- y por año a los 2.549 kma. Cada capón pasó de los 110,5 kilos de peso vivo a los 114.3 kilos de peso vivo. Bajó la cantidad de madres totales (-6.000), en tan sólo un año, siendo la disminución más importante en los pequeños productores, perdiendo cada vez mayor participación del total".



Y afirmó rotundamente: "Desde el 2002 el crecimiento en producción de toneladas fue 5.8 veces hasta el 2020".



PRECIO

Para Uccelli, "el precio del cerdo en pie dolarizado marcó, durante el año, diferencias muy significativas con valores para el precio máximo. Empezó con un valor de U$S 1,21 en enero, a un piso de U$S 0,86 en julio y un techo de U$S 1,39 en octubre, terminando diciembre en U$S 1,33. Algo similar sucedió con el precio promedio. La variabilidad fue una de las más altas de los últimos 5 años y similar a la del 2018, aunque esta última estuvo mucho más relacionada con la fuerte devaluación de la moneda argentina".





LOS NÚMEROS PORCINOS