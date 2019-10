Aunque parezca increíble, una encuesta de VeggieTracker.com ha llevado a la conclusión de que uno de cada cuatro estadounidenses nunca ha comido verduras en su vida.



Pese a que suena absurdo, la encuesta revela que muchos están motivados a incrementar su ingesta de verduras. En torno a un 72% admite que desearían comer más verduras, mientras que un 67% se siente culpable por no acompañar sus comidas con ellas. En cuanto a los motivos para no comer verduras, una cuarta parte de los encuestados afirma que sus verduras se pudren antes de poder cocinarlas, y el mismo porcentaje dice que las verduras son demasiado caras. Otro 22% dice que se necesita mucho tiempo para prepararlas y un 20% no está seguro de cómo cocinarlas adecuadamente.

> LAS VERDURAS PREFERIDAS

La verdura preferida en Estados Unidos es el maíz. Eso, según una encuesta realizada a 2.000 ciudadanos.



En general, a un sorprendente 91,4% de los encuestados les gusta comer maíz. Las papas le siguen muy de cerca en segundo lugar con un 91,2%, mientras que las zanahorias y los tomates empatan en tercer lugar con un 89%. Cierran la lista de las cinco verduras preferidas las cebollas y las judías verdes, que empatan con un 87%, según la encuesta, llevada a cabo por Dr. Praeger's por encargo de VeggieTracker.com.



¿Sientes curiosidad por conocer el resto de resultados? Estas son las 10 verduras preferidas de los estadounidenses:

Maíz 91%

Papas 91%

Zanahorias 89%

Tomates 89%

Cebollas 87%

Judías verdes 87%

Pepinos 86%

Brócoli 85%

Repollo 84%

Guisantes 83%



Por otro lado, las que menos gustan son:

Nabo 27%

Remolacha 26%

Rábano 23%

Coles de Bruselas 21%

Alcachofa 20%

Berenjena 20%

Calabaza cacahuete 20%

Calabacín 8%

Champiñones 18%

Espárragos 16%





Fuente: kfiam640.iheart.com.