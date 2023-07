En la campaña agrícola 2022/23, el sector productor de granos en Argentina enfrentó un desafío financiero sin precedentes debido a los altos costos de producción y la caída en la producción granaria del país. En un reciente informe, la Bolsa de Comercio de Rosario

BCR- explicó cómo el sector hizo frente a esta situación, con una inversión récord de u$s 16.456 millones, la cifra más alta en al menos los últimos siete años. La campaña agrícola 2022/23 se destacó por la inversión necesaria para afrontar la siembra y producción de diferentes cultivos. Según estimó la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la BCR, los costos de siembra, pulverización e insumos ascendieron a u$s 16.456 millones. Tal registro se debió en gran parte a la conjunción de dos factores cruciales: el aumento significativo en los precios de los insumos agrícolas y el tercer año consecutivo del fenómeno climático La Niña, que generó una caída cercana al 40% en la producción granaria del país. Una parte importante de la inversión se financió con capital propio, representando aproximadamente el 30% del total. Para cubrir el restante 70% de la inversión, es decir, unos u$s 11.519 millones, los productores buscaron financiamiento.