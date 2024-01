Recorrer los campos es una experiencia que muchos agricultores y transportistas deben vivir para inspeccionar lo que está sucediendo con los cultivos en el momento. Brody Irvine, comprador en Discovery Organics, comparte su experiencia en su recorrido de esta semana por los campos en la región desértica de California y Arizona, donde inspecciona cultivos como brócoli, coliflor, apio, lechugas y verduras de manojo como baby bok choy, acelgas, coles y más. Esto es lo que ve que está sucediendo con el cultivo ecológico ahora mismo en esa región.



"Me interesa ver cómo podría afectar esto a la quemadura de las puntas de las lechugas de hoja y otros problemas", indica Irvine. "Aunque también puede ayudar a disminuir la humedad para que no haya tanta congelación", dijo.



En cuanto a la transición de este año a la región de cultivo de Arizona, los agricultores informan de que ha sido suave. "En particular para la lechuga, sobre todo después de todos los problemas que hubo con la lechuga del año pasado", recuerda Irvine. "Es un alivio", aseguró.



Sin embargo, también señala que algunos agricultores creen que en el futuro podría disminuir la superficie dedicada al cultivo ecológico. "Casi todos los gerentes de campo mencionan que la sensación es que algunos están abandonando las tierras ecológicas y es sobre todo por motivos económicos", detalla. "El coste del envasado y el envío de una caja de productos está subiendo y el mercado no lo está compensando". Los insumos para el cultivo ecológico también tienden a ser más caros que los insumos convencionales, y los rendimientos también podrían no ser tan altos. "Un agricultor dice que, simplemente, cultivar ya no es tan divertido como solía serlo", apunta Irvine.



