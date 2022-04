Gran cantidad de interesados en la jornada de riego realizada en la Finca Grillo, en la calle Buenaventura Luna, en Chimbas.



"Sumando las capacitaciones realizadas, ya estamos en la número 20", informó a Suplemento Verde el ingeniero agrónomo Raúl Ruiz, coordinador del componente de asistencia técnica y capacitación del Prosap, que este jueves en la mañana explicó a unos 30 productores de Chimbas, Pocito, Rawson, 25 de Mayo, Caucete, Albardón, Angaco, y San Martín diferentes conceptos básicos para economizar agua y usarla racionalmente.



Inicialmente la jornada comenzó con el marco teórico en el que se dieron explicaciones de como son los métodos de aforos, con compuertas, con flotadores, con aforador con cuello, y aforo de caudal con molinete y ante la gran cantidad de consultas, el uso del péndulo para el caso de las perforaciones, de uso masivo hoy por la sequía que vive la provincia.

Manuales de riego fueron entregados a los agricultores.



Luego se hizo un repaso de los métodos de riego superficial, tipos, técnicas, consejos para el uso racional del agua en la finca, con la conducción de ramos, de acequias, técnicas de riego en cabeceras, posteriormente mangas, sifones, caños de pvc, y almacenaje hídrico dependiendo de los tipos y texturas de suelos, y fundamentalmente las longitudes de los surcos y demás siempre según tipo de terreno.



Ruiz agregó "acá tenemos una parcela de cultivo que se regó con sistema de mangas, y se comparó con el clásico riego tradicional, se mostró la eficiencia de aplicación, etc. En un parral se pudo ver como se riega con mangas plásticas y se fertiliza una vid con fertilizantes líquidos, como se instala la manga, como se manejan las compuertas, los tachos y las piletas rompecargas y todo el know how de esta forma básica y simple de regar con ahorro de agua".



Se pudo ver un ahorro de un 40% de agua, con el nuevo sistema versus el tradicional.



Laura Rubiño, coordinadora de la Unidad Ejecutora Central de Proyectos Agrícolas agregó a este medio "a cada productor que asistió, se le entregó un kit de manuales de riego, superficial goteo, de mantenimiento de los equipos de riego, de drenaje de suelos, y uno especial de uso de las mangas de riego. Es nuestra a tarea y vamos a seguir ofreciendo capacitaciones de este tipo en una época de sequía muy extrema".