En muy poco tiempo, la marca sanjuanina África Design ya ha conquistado seguidoras a lo largo y ancho del país. Inclusive tienen clientas en Paraguay. Pero sus dueñas y diseñadoras -Yanina Carazo y Fernanda Olivares, que además de ser familiares y amigas, son socias de la marca- consideraban que aún les falta seducir un poco más al público femenino de algunas ciudades. Por eso, vislumbraron que una famosa haría brillar más cada una de las prendas de su nueva colección y posicionarse a la altura de grandes marcas nacionales. Entonces, la elegida fue Agustina Casanova -periodista de Telefe y ESPN- para presentar su temporada Primavera-Verano del 2024.

"Glow in the Jungle" es el nombre de la nueva colección. El por qué de esa apelación a los destellos de la jungla es porque las estampas -diseñadas también aquí- tienen a los animales y la vegetación de la selva como protagonistas. Desde la tigresa que representa al logo de la marca, abundan cocodrilos, panteras, tigres, elefantes, leones. "Nos imaginamos a una mujer situada en una jungla que se enfrenta a todo tipo de animales. Entonces sale toda su fortaleza, resalta que es una mujer salvaje, hermosa, resiliente, sobreviviente en una sociedad que la rodea. Y a su vez, esta mujer, vestida con nuestro look lleno de brillos y colores vibrantes, se empodera cada vez más. Creemos que cuando alguien luce una prenda África, no pasa desapercibida", explican.

Conjunto de microfibra compuesto por pollera larga y top con una sola manga, que aún no se lanza al mercado. La estampa es exclusiva de África Design.

A base de crepes, microtul, lúrex, microfibra, morley, algodón, lino y denim -son sus telas favoritas- y en la gama de colores verde (en todas sus tonalidades, especialmente el verde lima), naranja, amarillo, rosa pastel (aunque va a aplicarse en distintos tonos), rojo radiante, azul y por supuesto, los siempre obligados blanco y negro, también el natural, los colores tierra y el animal print, hicieron dos líneas de ropa: unas más "relajadas" como a ellas les gusta definir y otras, más sexys y para la noche. Eso sí, buena parte de las prendas destacadas con tachas, apliques, red, brillos, metalizados, lentejuelas, bordados, hilos metálicos, especialmente las remeras, pantalones y camperas de jeans, que son sus fetiches.

"Telas frescas para faldas largas, palazzos y vestidos oversize con estampas propias además de tops, camperas engomadas y vestidos cortos ajustados para la noche y con mucho brillo son los elegidos de nuestra colección primavera verano. También un infaltable de esta temporada es el total denim -todo jean- que se puede combinar en el mismo color o en tonos diferentes, por ejemplo la chaqueta con el pantalón largo, el wide leg (un estilo de pantalón más holgado, generalmente de cintura alta y con las piernas anchas) o el short, también pueden ser las faldas de jean largas, a la rodilla o por debajo inclusive, con chaquetas o con chalecos también de jean. Este verano, además, se va a usar muchísimo una sastrería bastante relajada, con chalecos y pantalones sastreros, también el estilo bohemio de los años "70 que siempre sigue vigente con jeans acampanados, las blusas con mangas acampanadas o a crochet", resaltan las dueñas de África que además cuidan que las prendas se adapten a los distintos cuerpos.

Vestido cruzado con mangas bombé de crepe con estampa exclusiva de la marca ($37900).

Una modelo especial

Aunque no parezca Agustina Casanova tiene 37 años. Para muchos es la chica del noticiero de la tarde-noche de Telefe, la columnista de espectáculos pero también la del canal de deportes ESPN. Claro que otros no olvidarán su aparición en la publicidad que habla de la "salud y la belleza desde el interior con Megasistín", ese medicamento para el cabello.

Además de hacer radio, también ha trabajado en el Canal CM ("el canal de la Música") y el canal E!, la cadena TyC Sports y C5N, entre otros. Llegó a hacer programas como El gran bartender, El precio justo y hasta La previa Tini Stoessel Tour 2022 por Star+. Fue productora de Nicolás Repetto, en Nico Trasnochado, de hecho así empezó en Canal 13 y fue él quien le propuso ser panelista en cámara.

Sin lugar a dudas, esta influencer y conductora mediática es la dueña de una cara bonita y sonrisa tierna. Es fanática de la ropa y los accesorios. Y considera que más allá de la frivolidad de la moda, "con lo que uno se viste está contando algo", según ha dicho en más de una entrevista. Una prueba clave es su apego por África, la ropa que la liga con San Juan.

"Con Agus -NDR: que vino a San Juan en el 2022 y ellas la vistieron íntegramente para un programa especial por Argoliva, pero además cada tanto muestra su ropa en redes sociales y en la tele- empezamos a trabajar desde que nos lanzamos prácticamente. Pero nunca habíamos hecho una producción. Nos encanta porque es una mujer muy fina, muy delicada, muy femenina, muy laburante, trabaja muchísimo, es periodista, influencer pero fundamentalmente es tan buena onda que es un gusto que muestre nuestra ropa y sea nuestra imagen en el mercado de la moda", cuentan las dueñas de esta coqueta línea de ropa femenina. El dúo creativo no descarta pronto ampliar la producción fotográfica pero esta vez no será en un estudio de Buenos Aires, sino mostrando un paisaje de montañas para reforzar que la marca es sanjuanina.

Conjunto de micro top y palazzo de morley estampado ($43900).

Destellos de belleza



Del estilismo de Agustina Casanova se ocupó Jochi del Campo, de los peinados, Cristina Cagnina y del maquillaje Irene Arcieri. La sesión de fotos quedó en manos de Mara Rosset.

Las botas usadas para la producción son de Ricky Sarkany y los anteojos de Infinite.



El dato

La marca tiene 49 puntos de venta en el país (especialmente en el centro y norte argentino) y otro en Paraguay. A través de la tienda nube en su página web -www.a frica-Design.com.ar- y para las ventas mayoristas tienen un catálogo que manejan de manera personalizada con los clientes.

Por Paulina Rotman

Foto: colaboración África Design

Falda de bengalina engomada con tachas enormes ($19600) en conjunto con una campera de bengalina engomada ($47500).

Short con detalles de pana, tachas y apliques ($35800) y campera oversize de jeans también con detalles en pana, tachas y apliques de strass y labios de metal ($58900).

Vestido de microtul blanco con piedras de strass ($47600) combinado con blazer sastrero con aplique bordado con hilos, tachas y piedras

Vestido de lino con argollas y cintas que ajustan los laterales ($39600).

Vestido azul de morley estampado con lazos en los hombros, escote cuadrado y bolsillos ($54.800) y vestido de morley, oversize, con estampa exclusiva de África Design ($38.100)