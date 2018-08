Tal como lo hizo la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan hace 4 meses atrás y aún sin resultados, Juan Pablo Castelleanos y Patricia Alarcón de la Cámara Olivícola de San Juan indicaron que "lamentablemente los tiempos de la industria olivícola sanjuanina se acortan y necesitamos acciones concretas que no llegan, por ello, hemos presentado una queja formal sobre el tema ante la Defensoría del Pueblo de la Nación-Sede Regional San Juan abriendo el Expediente número 27271/18".



"Nuestra queja busca lograr reducir el costo de energía eléctrica, vía la reducción de tasas e impuestos distorsivos, con el fin de lograr una mejora en nuestra matriz de costos", argumentaron.

Entre los elementos cuestionados de la factura eléctrica consignaron:



* La contribución al "Fondo Plan de Infraestructura Eléctrica Provincial para el desarrollo Socioeconómico y Productivo" (PIEDE) cuyas obras se encuentran demoradas y el aporte en cada factura representa alrededor del 10% de la factura eléctrica. PIEDE fue regulado por la Ley Provincial 7.638. Su vigencia era hasta el 31 de diciembre de 2015. Sin embargo, se lo sigue cobrando.



* La contribución al "Fondo para la Línea de Interconexión en 500kV", entre la Provincia de Mendoza y la Provincia de San Juan, considerando que el mismo representa alrededor de un 8 % de la factura eléctrica. El mismo fue creado en el año 2004. Su vigencia era por 10 años y se sigue cobrando.



* Percepción IIBB (Res. DGR 925): En los casos de contar con el certificado de Exención en Percepción y/o Retención de IIBB no lo cobran. Si no se cuenta con dicho certificado o el mismo se vence y no se renueva automáticamente comienza su cobro.



* El cobro del Alumbrado Público es otro ítem de la factura el cual está duplicado su pago dado que está incluido no solo a nivel provincial sino también dentro del que cobra cada departamento. Este valor depende de la Municipalidad, quienes a su vez cobran tasas y alumbrado público duplicándose de tal modo dicho pago.



* La contribución municipal no debería ajustarse por el aumento de tarifas sino por inflación. Dicho valor lo estipula cada municipio.



* El IVA que grava la energía eléctrica es del 27 % encareciendo el monto total a pagar de dicha factura. Siendo nuestra actividad mayoritariamente exportadora, esto nos representa una importante carga financiera dado el tiempo que se requiere para su recupero.