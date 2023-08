A partir de hoy con esta columna podrás sumergirte en las enseñanzas de Napoleón Hill y trazar tu camino hacia el éxito y la transformación, será un viaje de desarrollo, crecimiento, conexión y expansión.

Napoleón Hill fue un autor estadounidense considerado como uno de los más grandes escritores del género moderno de la literatura del éxito personal. Su obra más famosa Piense y Hágase rico (1973), es uno de los libros más vendidos de todos los tiempos y ha servido como base para casi todos los sistemas de autodesarrollo que existen. Sus trabajos examinaron y demostraron el poder de las creencias personales y el papel que desempeñan en el éxito personal. Los principios comprobados de Napoleón Hill han ayudado apersonas de todo el mundo y de todos los ámbitos a mejorar sus vidas, desarrollar su máximo potencial y alcanzar sus metas y sus más altos sueños.

Principio N¦1: Definir tu verdadero propósito de vida

Alguna vez te preguntaste: ¿Qué es lo que en verdad querés?

Necesitas hacer una pausa por un momento y reflexionar sobre esta pregunta.

Quítate todo el miedo, desterrá todas las dudas e ignorá las voces que dicen que no podés y pregúntate:¿Quién querés ser en verdad?¿Qué querés tener? ¿Qué querés compartir con el mundo? ¿Cuáles son tus verdaderos sueños? ¿Soñás con alcanzar libertad financiera, experimentar una salud vibrante, tener relaciones más profundas, desarrollarte personal y profesionalmente, impactar la vida de otras personas y dejar un legado? Cualquiera sea tu búsqueda, tu sueño o tu necesidad personal, sin importar lo difícil o imposible que parezca, tenés que saber que no deberías ir por la vida sintiéndote sin dirección, sin pasión y motivación, viviendo en escasez, entre luchas financieras y relaciones que no te ayudan a crecer. Quiero que sepas que esa vida no es la que viniste a vivir, esa no es tu naturaleza, no viniste a este mundo para sentirte infeliz, para vivir atrapado en las corrientes de la vida, desempoderado, experimentando miedo, duda e indecisión, no viniste aquí para sentir esa falta de confianza y creencia en vos mismo y si hasta ahora te habías creído esa historia dejame decirte que todo eso ha sido una gran mentira que te hicieron creer y te creíste.

¡Viniste aquí para vivir tu vida al máximo porque realmente lo mereces, porque tu naturaleza es la abundancia y la plenitud!

Y estas palabras aquí escritas son para ayudarte a que puedas pasar de pensar, a creer y vivir la vida que deseas de adentro hacia afuera. Para que puedas tomar consciencia del lugar en el que estás y puedas definir exactamente el lugar en el que quieres estar. Cuando logres dar ese primer paso podrás identificar aquello que está frenando tu vida y te mantiene anclado recreando los mismos resultados una y otra vez. Porque el camino hacia tu transformación comienza cuando logras identificar tus bloqueos y para eso necesitas ir hondo y encontrar todas esas heridas emocionales del pasado, traumas, historias y significados densos que se hallan ocultos en tu interior esperando ser sanados, necesitas hacer consciente todas esas creencias limitantes y todos aquellos patrones de pensamiento y de conducta que durante toda tu vida has estado repitiendo sin saberlo. Sólo cuando tomas la decisión de embarcarte en ese viaje interno y profundo de sanación y transformación es que lograrás achicar la brecha del lugar en el que estás y el lugar en el que realmente quieres estar.

Quiero preguntarte y que respondas con total honestidad:¿Alguna vez te has sentido que vas a la deriva por la vida, como un barco sin timón, sujeto a los caprichos de la corriente? ¿O te has preguntado alguna vez si hay más en la vida de lo que estás experimentando actualmente? Si estás asintiendo, calma, no te alarmes, Napoleón Hill explica que 98 de cada 100 personas va por la vida sintiéndose a la deriva, sin rumbo conocido, sin un propósito claro, atrapados en las corrientes de la vida, a todos ellos los llama "vagabundos". Toda persona que transita la vida sin saber hacia dónde va, permitiendo que las circunstancias externas dicten sus pensamientos, controlen sus emociones y dirijan sus acciones, representa para Napoleón Hill un vagabundo, el vagabundo no es capaz de dirigir conscientemente su propio curso y mucho menos crear la vida que desea, acepta de la vida lo que la vida le entrega.La duda, el temor, la indecisión, la falta de fe y la dilación es lo que prepondera en él y nunca en toda su vida llega a desarrollar la suficiente confianza en sí mismo para salir y hacer todas esas cosas que quiere hacer, jamás logra cumplir ninguno de sus sueños.

Puede que te sientas identificado con esta analogía del vagabundo y si es así te invito a sumergirte en este viaje de desarrollo personal y espiritual, cada domingo te compartiré las valiosas enseñanzas de Napoleón Hill y gracias a ellas podrás abrir tus ojos de vagabundo y equiparte con las herramientas necesarias para convertirte en un líder de ti mismo, y crear la vida que anhelas y realmente mereces.

El camino hacia una vida plena y llena de significado, hacia una vida de logros personales y espirituales comienza con una pregunta fundamental: ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo?

Si estudias los grandes personajes de la historia que lograron vivir desde su propósito, que cumplieron sus sueños y llevaron a cabo su visión, podrás identificar un patrón en cada uno de ellos, todos tenían definido su verdadero propósito de vida. Y aunque al principio les haya parecido que era imposible y que jamás lograrían cumplirlo, entrenaron su mente y su corazón para quitar esa creencia limitante y reemplazarla con una poderosa convicción en sí mismos y en su propósito y luego idearon un plan de acción para llevarlo a cabo. La vida de la Madre Teresa de Calcuta, Gandhi, Martín Luther King,Thomas Alba Édison,Steve Jobs, Mandela, Shakespeare, reflejan una vida regida por un propósito definido en la que dedicaron la mayor parte de sus pensamientos y sus esfuerzos para cumplirlo, nunca se rindieron, aunque las circunstancias externas no fueran las ideales,su determinación y firmeza de propósito hizo que nunca perdieran su curso, su propósito se convirtió en su brújula, en su guía y en la fuerza impulsora que los movía a tomar acciones alineadas a él.

Cuando logres encontrar tu propósito, este se convertirá en la llave maestra que abrirá la puerta a un mundo nuevo lleno de infinitas posibilidades en el que despertarás tu auténtico poder personal y conectarás con todo el potencial que reside dentro de ti, entonces tus dones y talentos crecerán, desarrollarás y dominarás la habilidad de dirigir tu atención y tu enfoque hacia la dirección correcta evitando distraerte de las tantas cosas que te llaman, tu iniciativa personal se hará presente en ti, activarás tu imaginación creadora, tu autoconocimiento, tu entusiasmo, crearás mayor autodisciplina,y por sobre todo fortalecerás la fe en ti mismo, te harás inmune a lo que los demás puedan pensar o decir de ti o de tus sueños,será el inicio de una vida llena de sentido y significado, liderada por ti en la que día a día elevarás tus estándares y lograrás la excelencia con la que irás moldeando poco a poco tu mejor versión.

Debes comenzar a buscar tu propósito ahora y esforzarte cada día por sembrar semillas de grandeza en tu interior para cumplir con ese propósito y comenzar a transformar tu vida y la de los demás. "Todo lo que tu mente pueda creer y concebir, tu mente y tu corazón lo pueden crear".

Por Luisa Aciar

Instructora Líder de Napoleón Hill y Bioneurocoach