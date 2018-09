A partir de octubre los frutos susceptibles de ser atacados por la Mosca de los Frutos serán los nísperos y los damascos. Por lo tanto, el ProCEM aconseja que cuando éstos ya empiecen a madurar deben cosecharse. Si no se desea consumirlos en fresco se los puede destinar a la elaboración dulces, mermeladas, jaleas; o bien donarlos a instituciones para su aprovechamiento.



Recuerde re cebar las trampas caseras



Las botellas matadoras de fabricación caseras deben ser recebadas por quienes las poseen en su huerto frutal. Se debe colocar una solución de un cuarto de vinagre por tres cuartos de agua, cada 7 días para mantenerlas siempre en acción. Es importante que nunca estén secas porque así no tienen poder de atracción y la mosca atacará directamente la fruta al no ser atraída hacia la trampa. Las trampas con líquido, deben ser coladas para retirar las capturas y cebadas nuevamente. Esta tarea se hace una vez a la semana y se debe por lo menos una botella por árbol a proteger.



Recomendaciones para productores



Señor productor, usted puede evitar el ataque de la Mosca de los Frutos o eliminarla de su propiedad, a través de un eficiente plan de manejo contra esta plaga.



El plan de manejo de esta plaga debe considerar estos objetivos:

* Eliminar los adultos e inmaduros del cultivo y la zona perimetral o

* Reducir la cantidad de adultos por debajo del valor de MTD (Mosca Trampa Día) del 0.010 y eliminar las larvas.



Consideraciones de estrategia:



Eliminar la plaga de toda el área es mejor que eliminarla solo de la propiedad y esto es mejor que eliminarla solo del cultivo; por ejemplo, el área de trabajo donde se desarrolla la lucha debe incluir su propiedad y una zona perimetral de, al menos, 200 mts. Mientras más lejos esté la plaga menos probabilidad de reinfestación.



Un plan anual que contemple todos los hospederos presentes reduce problemas al año siguiente.



* Asociarse con vecinos es mejor que trabajar solo.



* Discriminar objetivos por área de cultivo y perimetral.



* Potenciar la mortalidad producida por el invierno, actuar desde primavera.



* Siempre partir de un buen diagnóstico de la plaga en su propiedad