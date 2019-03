Un rosarino de 35 años que contrajo en febrero sarampión en el exterior y más recientemente la detección de la enfermedad en una persona de Buenos Aires que viajó a Brasil en un crucero dónde se registraron al menos 13 casos de contagio, pusieron en alerta a todo el país sobre esas pintitas en la piel que pican, molestan y pueden llegar a ser más graves que una simple eruptiva. Es que si bien desde el año 2000 no se registraba en la Argentina ningún caso autóctono de sarampión, la noticia de la aparición de pacientes con esta patología reforzó la necesidad de tomar medidas precautorias, en este caso, directamente dirigidas hacia la vacunación. Es que es el único modo de enfrentar y frenar el contagio de un virus que se transmite fácilmente, por el simple contacto, tal como lo explicó la doctora Andrea Weidmann, jefa de Pediatría de la División Materno Infancia de Salud Pública.



Más allá del alerta, la profesional indicó que según las estadísticas locales en San Juan hace muchos años que no se denuncian casos, lo que no significa que no haya que prestar atención.



"En San Juan no hay casos registrados desde hace muchos años. Esto es importante porque en caso de detectarse, la denuncia es obligatoria y pone en alarma al sistema. Mientras tanto en cada familia hay que verificar si se ha cumplido en tiempo y forma con el calendario de vacunación. Hay que tener en cuenta que la Triple Viral, la vacuna que sirve para crear anticuerpos, es efectiva desde siempre y es el único modo de prevenir enfermedades que pueden causar riesgos de vida'', explicó la médica.



A nivel mundial señalan que una de las razones por la reaparición del sarampión es por las campañas antivacunas que se multiplican a lo largo y ancho del planeta, promoviendo que no se apliquen esta inmunización, lo cuál para esta profesional sanjuanina es erróneo y poco válido ya que según su experiencia "no hay justificativo ni aval científico''.



Según alertan desde Unicef -entidad internacional que se ha puesto al frente en la lucha contra el contagio del sarampión- "la vacuna es segura, pese a que a finales de la década de los "90, un estudio relacionó la vacuna Triple con el autismo, pero tras años de investigaciones se determinó que ese estudio fue un fraude. Hay que saber que el sarampión es una enfermedad más contagiosa que el ébola, la tuberculosis o la gripe pero fundamentalmente hay otro peligro: una vez que se produce el contagio, no hay tratamiento específico para combatirlo. Hay que tener en cuenta que el virus puede contraerse hasta más de dos horas después de que alguien que lo tenga haya abandonado una habitación. Se propaga por el aire e infecta el tracto respiratorio, y puede matar a los niños con desnutrición o a los bebés más pequeños, aún sin vacunar", explican.

El ABC de la enfermedad

¿Qué es el sarampión y cómo se contagia?



Es una enfermedad viral muy contagiosa y, a pesar de que existe una vacuna que la previene, sigue siendo una de las principales causas de mortalidad infantil. Se propaga fácilmente cuando la persona infectada elimina secreciones (gotas de saliva por ejemplo) al hablar, toser o estornudar o por estar en contacto directo con las personas enfermas inclusive con cualquier objeto contaminado, ya que el virus vive hasta 2 horas sobre superficies contaminadas. Afecta sobre todo a niños y en algunos casos puede ser letal.



¿Cuáles son los síntomas?



Los síntomas, que aparecen entre los 8 y los 13 días después de la exposición al virus, son: rinorrea (congestión nasal), tos, erupción cutánea (pequeñas manchas en las palmas de las manos, la cara y cuello que se extienden por todo el cuerpo), fiebre alta, secreción nasal, conjuntivitis o infección ocular.



Los casos graves son más frecuentes en niños pequeños desnutridos, especialmente aquellos con insuficiencia de vitamina A o con un sistema inmunológico debilitado.



Es una enfermedad que puede complicarse con infecciones de oído, ceguera, neumonías, diarrea severa y deshidratación, desnutrición o encefalitis (inflamación del cerebro), que son más comunes en los niños menores de 5 años o en adultos mayores. En caso de epidemia, en poblaciones con elevados niveles de desnutrición y falta de atención adecuada, hasta un 10% de los enfermos pueden morir, y en la mayoría de los casos será debido a algunas de estas complicaciones.





¿Cómo se diagnostica y cómo se trata el sarampión?



El diagnóstico es esencialmente clínico, pero también puede confirmarse con pruebas serológicas, algo imprescindible para confirmar si se trata de una epidemia.



En cuanto al tratamiento, no existe uno específico: deben tratarse los síntomas y prevenir las complicaciones, así como aislar a los pacientes para frenar la propagación. La mayoría de los enfermos se recuperan en dos o tres semanas, aunque en la fase de convalecencia tienen un riesgo mayor de padecer otras enfermedades como infecciones respiratorias.



¿Cómo se previene?



Existe una vacuna segura y económica contra el sarampión y se la considera uno de los mayores avances en salud pública de las últimas décadas: la Triple Viral. Antes de que se implantara globalmente en los años "80, el sarampión mataba a más de 2,5 millones de personas cada año. Sin embargo, la cobertura sigue siendo insuficiente y deja a amplios grupos expuestos a la enfermedad. En la mayor parte de los países, el calendario de vacunación solo incluye una dosis contra el sarampión; con esta única dosis, solo el 85% de los niños están protegidos. Para aumentar este porcentaje al 99%, hace falta una segunda dosis.



En Argentina, la vacuna Triple Viral es obligatoria y debe ser aplicada a los niños al cumplir el año de vida con un refuerzo al ingreso escolar, según el Calendario Nacional de Vacunación:



De 12 meses a 5 años: deben acreditar una dosis de vacuna Triple Viral (sarampión-rubéola-paperas).



Mayores de 5 años, incluidos los adultos: deben acreditar dos dosis de vacuna con Doble Viral o Triple Viral.



Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque se consideran protegidos o inmunizados por haber estado en contacto con el virus.



Todo el personal de salud debe acreditar dos dosis de vacuna Doble Viral o Triple Viral para estar adecuadamente protegido.



Es recomendable para quienes viajen a zonas dónde se han detectado casos que los niños entre 6 y 11 meses de vida inclusive, reciban una dosis adicional de la vacuna. Esta dosis no debe ser tenida en cuenta como esquema de vacunación regular. En caso de niños menores de 6 meses de vida, se sugiere aplazar o reprogramar viajes al exterior, puesto que en ellos la vacuna Triple Viral está contraindicada.

La vacuna debe ser aplicada al menos 15 días antes del viaje para que el sistema inmune genere defensas suficientes.

Es importante la consulta al médico de confianza.



Sin virus



Según el Ministerio de Salud de la Nación, Argentina, gracias a la vacunación, logró eliminar la circulación del virus del sarampión. El último caso autóctono o endémico se registró en el año 2000.



Nuevos casos



En 2018, 12 países de América notificaron casos confirmados de sarampión y dos de ellos reportaron defunciones: Brasil y Venezuela. En lo que va del 2019, 6 países notificaron casos confirmados: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos y Venezuela.



Contagio



Unicef alertó que el 75 por ciento de los casos detectados de sarampión en todo el mundo se concentran en apenas 10 países, entre ellos Brasil, Yemen, Estados Unidos, Filipinas, Ucrania y Madagascar.