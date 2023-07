Consolidando el vínculo entre la Sociedad Rural Argentina -SRA- y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa -CAME-, en la Expo Rural 2023 ambas instituciones rubricaron un "Convenio Marco de Colaboración en favor de las producciones regionales. Nicolás Pino y Alfredo González, presidentes de las respectivas entidades, plasmaron sus firmas.



Dicho Convenio Marco fue el inicio de la "Jornada de sostenibilidad SRA-CAME, Del campo al plato, más allá de las etiquetas", que transitó por mesas de trabajo en las que transversalmente se abordó la importancia de realizar acciones que apunten a revalorización de las cadenas de valor agropecuarias.



En ese sentido, Pino remarcó "la llegada a las producciones regionales que tiene CAME", celebrando "que podamos empezar a transitar en conjunto, nos habla de la capacidad que tenemos como productores, como ciudadanos, que vemos hacia adelante un país que tiene que ser distinto". También destacó que "más allá de la firma del convenio, CAME redobló la apuesta y, por primera vez, tiene un stand en la Expo". Además, aseguró: A veces las cosas pasan, no es menor esto, puede marcar el inicio de un montón de cosas, no solamente para nuestro sector, sino para el país que todos queremos".



A su turno, González coincidió con Pino en ponderar la relación, citando: "La vamos reforzando, tratando de generar el lazo de hermandad con toda la producción regional de nuestro país, para que nos vean juntos todas las entidades gremiales y empresarias. Estamos trabajando en proyectos que hacen a la producción nacional con todos los sectores y, fundamentalmente, con la producción regional".