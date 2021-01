La agricultura presenta novedades en forma continua, es una de las ciencias más dinámicas y la actualidad exige permanentemente que se evolucione.



Por ello las diferentes compañías desarrollan productos para los controles de hierbas, insectos, hongos, etc. Y en las aplicaciones, hoy se incorporan nuevos agregados a esas mezclas, para darles más efectividad en su uso.



Apareció All OK, que es un producto que viene a mejorar la compatibilidad de las mezclas que se realizan a campo, con frecuencia. Pero no reemplaza a los diferentes coadyuvantes. Es un complemento.



El técnico sanjuanino Manuel Minguez, de Alltec, destacó a Suplemento Verde que "este nuevo producto es un compatibilizador de caldos".



Mencionó que "se trata de un nuevo coadyuvante, un agente compatibilizador de distintas mezclas en el tanque de la máquina pulverizadora. Un producto único diseñado para prevenir y recuperar cortes de caldos especialmente entre los herbicidas".



Posteriormente dijo a este medio que "principalmente está diseñado para mezclas de formulados herbicidas, soluciones y concentrados (SL, CE, SC) y diferentes sales de Glifosato y 2,4D".

Para revertir la situación de corte, "se incorpora All OK manteniendo la agitación constante, de la maquina pulverizadora permitiendo que los flóculos permanezcan en movimiento y en contacto con toda la solución del caldo. Con el transcurso de los minutos, los agregados comienzan a desintegrarse y solubilizarse progresivamente hasta formar una solución traslúcida mejorando sustancialmente la estabilidad, suspensibilidad y eficacia de los activos involucrados".



Y destacó las siguientes ventajas:



*Con la incorporación de All OK al inicio de la carga de los fitosanitarios (y en primer lugar) podemos prevenir incompatibilidad de mezclas.



*Es una excelente ayuda para poder eficientizar las aplicaciones en hortalizas, vides, frutales y olivos.



*Agente Compatibilizador de Mezclas en Tanque.



*Alto poder emulsivo en mezclas de principios activos.



*Preventivo de cortes de caldo.



*Compatibilizador de caldos cortados.



*Antiespumante.



*Dosis Preventiva de cortes de caldo: 200-400 ml/ha.



*Dosis Compatibilizador de cortes de caldo: 400-600 ml/ha.



EN NÚMEROS



300 cc por ha, preventivo, es decir, para evitar el corte de caldos.



600 cc por ha, curativo, o sea, para recuperar un caldo cortado.



39326 Es su número de inscripción en el Senasa. Nuevo producto.