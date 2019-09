Escapate de la rutina disfrutando de buena comida y buen ambiente. Almuerzos y cenas familiares o de amigos, no te podes perder este hermoso lugar rodeado de verde y con vista a los cerros de Pocito. El menú es variado y para todos los gustos siendo su especialidad la carne a las llamas y por su puesto el protagonista es su aceite de elaboración propia +Olivar de Los Andes+ como sus aceitunas.



Si no comes nada de origen animal, cuentan con una exquisita hamburguesa vegana para vos. Ya no hay excusas!



Calidad, atención personalizada y sabores inolvidables distinguen al establecimiento olivícola. Para visitas guiadas hay que consultar para reservas previas.



Sábados a partir de las 12:30 hs y hasta las 2 am. Almuerzo, media tarde y noche. Show únicamente a la noche.



Loop Band, se presentará el 28 de septiembre a las 22 hs.

Domingo a partir de las 12:30 hasta las 19 hs. Almuerzos y media tarde. Shows a medio día. El domingo 29 de septiembre, Los Manrique estarán animando el almuerzo a las 14hs.



Consultar por viernes a la noche.

Reservas: 2644988604

Dirección: Chacabuco esq. 7 Pocito - San Juan