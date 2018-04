"La mayor disponibilidad estimulará el consumo de limón en EEUU", dijo Alex Teague, de Limoneira. La semana pasada, Limoneira anunció la formación de Grupo Argentina. Se trata de una red de productores argentinos de limón (Limoneira, F.G.F. Trapani S.A., Padilla Citrus S.A. y EarlyCrop S.A.) que están uniendo fuerzas para lograr una oferta ininterrumpida de limones para los Estados Unidos. "Tenemos una relación personal y de negocios con los productores y exportadores desde hace más de veinte años", indica Teague. "Cada empresa opera de manera independiente, pero juntos comercializamos limones argentinos en los Estados Unidos con el programa One World of Citrus. Compartimos sistemas de envasado debido al protocolo fitosanitario y confiamos en que la colaboración se traducirá en eficiencias a largo plazo en envasado y transporte. No obstante, tendremos que ir temporada a temporada", apunta Teague.



Fuera de los Estados Unidos, cada empresa tiene su propio programa de comercialización, a excepción de F.G.F. Trapani, que trabaja con Limoneira para la venta de limones en Canadá y los mercados asiáticos.