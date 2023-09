Hay buenas noticias en tiempos turbulentos y están vinculados al comercio internacional de vinos sanjuaninos. Se trata del desembarco desde San Juan para el país de Ecologic Harvest SAC Perú, importante empresa cafetera y cafetalera que a través de procesos y estándares está logrando posicionar los mejores perfiles de café peruano en el mundo.



"Somos propietarios de la franquicia Ecologic Café y ahora apostamos a la comercialización también del vino argentino de altura es sus locales de nuestro país y los que vamos abriendo en el mundo", indicó el ingeniero Abiel Quispe Pure quien representa este importante "grupo comercial", que llegó a nuestras tierras "a una importante bodega boutique en Sarmiento -Marale Wine- para firmar un acuerdo de distribución y posicionamiento de productos regionales, junto al Enólogo Juan Patricio Vilanova y al especialista en agregado de valor, comercio internacional y franquicias Iván Nolazco, sellaron entre vinos y cafés un acuerdo de comercialización y distribución de café peruano y vino argentino".



Según explicara Quispe Pure junto al empresario también peruano, Iván Nolzaco de la Tango Café, "los varietales sanjuaninos de altura como el Malbec, Cabernet Sauvignon y Sirah de las marcas y bodega premiada Alta Bonanza de los Andes, Café, Vino y Tú, Valle del Puma, Marale wines llegarán a costas peruanas a representar la cultura, calidad y tradición del vino argentino. Mientras nosotros en cuyo recibiremos los mejores perfiles de café especial y cacao peruano de la marca y franquicia peruana Ecologic".



Según explicaron a Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO, "Vino y Café, dos de las principales bebidas en el mundo, hoy son un hito en la puesta en marcha de un ambicioso proyecto para el desarrollo regional de estas icónicas bebidas. Etimológica la palabra café proviene del árabe kahveh que también significa vino, una coincidencia de dos productos que unen mercados hermanos".



UNA BUENA

Son buenas noticias, sobre todo en San Juan cuando la ausencia de políticas de comercio exterior provinciales en general y vitivinícolas en particular, ayudan a entender el derrumbe de las ventas externas locales de vinos y otros productos.



Según informó recientemente el Instituto Nacional de Vitivinicultura -INV- Argentina exportó en los ocho primeros meses de 2023, 131 millones de litros de vino, esto es una caída del 28,9%. Se exportaron 53,1 millones de litros menos con respecto al mismo período del año 2022. De ese total, 103 millones. El 78,7% corresponden a vinos fraccionados. El 24,9% menos de envíos y 28 millones o el 21,3% del total vendido son vinos a granel con un 40,4% menos.



El mismo informa ubica el precio promedio del vino total en el acumulado enero-agosto es de U$S 3,54 por litro o un +14,7%, llegando el fraccionado a U$S 4,23 por litro, con una suba del 9,5% y el granel a U$S 1,02 el litro, es decir un 21,9% más. En el período enero-agosto ha aumentado el precio medio de los vinos varietales y sin mención varietal y esto es fruto de la inflación de costos del mercado interno y la falta de peso de las economías regionales como la nuestra en la mesa de toma de decisiones del comercio exterior argentino, entre otras situaciones.

Los café orgánicos peruanos gozan de gran estima internacional por sus bondades organolépticas.



MARCAS PROPIAS

Ambos productos son "generadores de marcas propias para franquicias es una gran oportunidad para los micro y pequeños empresarios, para desarrollar sus productos regionales en nuevos mercados y sobre todo un gran generador de divisas, puntualizó Nolazco, quien en estos últimos años ha logrado posicionar importantes franquicias y marcas gastronómicas en cuyo".



Si bien comienzan con pequeñas pruebas de mercado, "la unión empresarial asegura una operatividad aduanera de bajo costo así los productos son más competitivos en los mercados de destino", agregó Nolazco. "El atractivo y calidad de las marcas sanjuaninas son muy demandas en países miembros de Mercosur, oportunidad para el vino, aceite de olivo, alfajores y sobre todo el desarrollo de franquicias fuera de argentina son oportunidades que vemos reflejadas en el trabajo conjunto empresarial", siguió el especialista.



En breve, "se descarga un contenedor de café y cacao especial peruano de la marca ecologic y arriba a la tierra del pisco, diez palet de vino de nuestros principales valles sanjuaninos: Pedernal y Calingasta para deleite de los paladares más exigentes", afirmó finalmente Quispe Pure.



EN NÚMEROS

2.145 millones de dólares sumó el intercambio comercial de Argentina con Perú durante el 2023.