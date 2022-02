Un respiro, y más una bocanada grande... de aire.

El precio de la soja pegó un salto y roza los 600 dólares. El efecto de la sequía en Sudamérica -principalmente en Argentina y Brasil- derivó en que la soja registre un notorio aumento en el arranque de la semana. En momentos clave en que el gobierno nacional busca acordar con el FMI, y se viven horas tensas, esas noticias son muy bienvenidas.



La soja alcanzó un nuevo máximo ante la incertidumbre sobre la producción sudamericana e impulsa ganancias en el maíz y el trigo, y aumentó U$S 11,5 la tonelada en el mercado de Chicago para cerrar la jornada a U$S 582,3, impulsada por las dificultades climáticas de la región. La leguminosa finaliza nuevamente con ganancias y alcanza un máximo en ocho meses, y la posibilidad de nuevos recortes en las estimaciones de producción sudamericana impulsan a los precios. En este contexto, la soja cerró a U$S 582,3 la tonelada para las colocaciones en marzo, a U$S 583,8 a mayo, y U$S 581,3 a julio. Además, las preocupaciones acerca de la calidad de los granos brasileños también contribuyen a la inercia alcista, ya que las persistentes lluvias en la región del Mato Grosso están causando una elevada humedad en los granos de oleaginosa cosechados.



Mientras tanto en maíz y en trigo, hay novedades. Los futuros del mercado del maíz cierran con subas apuntalados por las ganancias registradas en la soja. Además, las preocupaciones sobre la condición de los cultivos sudamericanos da sostén a los precios. Por otra parte, el USDA informó que las exportaciones en la semana anterior alcanzaron 1,05 Mt. De esta manera, el maíz alcanzó un valor para marzo de U$S 250,6 con un alza diaria de U$S 6,3; para mayo U$S 251,3, y para julio a U$S 249,7. El trigo, en tanto, concluyó con ganancias impulsadas una solidez generalizada en los mercados de commodities, que motivan compras por parte de fondos de inversión. Las tensiones entre Rusia y Ucrania y expectativas de mayores exportaciones estadounidenses oficiaron de soporte para los precios. Así, los valores cotizados para el trigo en Chicago alcanzaron los U$S 282,9 con un incremento de U$S 2,5 respecto al cierre del viernes, a U$S 285,4 a mayo y U$S 283,6 a julio.