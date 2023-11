* Déficit Fiscal Primario de 3%/PBI y Total (intereses incluidos) superando los 5%/PBI; con las tarifas de servicios públicos atrasadas; impuestos que se adelantaron y muchas partidas de gasto que aumentaron en los últimos meses con el "Plan Platita". Un gasto público gigante, ineficiente y deficitario...



* Deuda del gobierno superando U$S 400.000 millones, en máximo histórico, con el Riesgo País superando 2.400 puntos básicos, el mercado externo completamente cerrado y el mercado interno saturado con deuda doméstica toda indexada. Sin ningún tipo de financiamiento...



* Inflación mensual de dos dígitos y anual de 140%, con los precios relativos completamente distorsionados y una inercia inflacionaria que viaja a razón de 300% anualizada. Una dinámica inflacionaria similar a la del Rodrigazo...



* Tasa de interés de política monetaria en 133% TNA (250% TEA), con pasivos remunerados (Leliqs) superando los $23 billones, que crecen más de $2 billones por mes y ya superan el 10%/PBI. Un desequilibrio monetario que no se veía desde los ochenta...



* Banco Central completamente quebrado, sin reservas (Reservas Netas negativas en U$S 12.000 M), con el mercado de cambios todo cepeado y distorsionado, múltiples tipos de cambio, brecha superando 150% y el tipo de cambio oficial fuertemente atrasado.



* Balanza comercial deficitaria, con más de U$S 55.000 millones de deuda de importadores con proveedores del exterior (U$S 25.000 millones forzados con SIRAs y SIRASEs en el último año) y con la actividad en retroceso, acumulando doce años de estancamiento estructural y una caída de 15% del PBI per cápita.

Preparado por Esteban Domecq