La agencia espacial norteamericana NASA, analiza la posibilidad de enviar una misión de estudio al asteroide 16 Psyche, ubicado entre Marte y Júpiter. La intención es profundizar los conocimientos sobre la masa rocosa interestelar cuyos recursos minerales de hierro, níquel, oro, platino, cobre y demás minerales preciosos elevan su valor a 100 trillones de dólares.



La cifra parece exorbitante, además de ser amenazante para el sistema financiero mundial, ya que de interceptar el asteroide y explotarlo, la economía de nuestro planeta sufriría uno de los mayores avatares mundiales, según indicaron economistas especializados. Esto se debe a que el sistema monetario, cambiario y de reservas no podría recibir una carga de minerales tan grandes, que disminuiría inmediatamente el valor de algunas divisas y continuaría por afectar a los títulos cambiarios, bonos del tesoro, títulos de deuda e incluso acciones de cualquier empresa.



Para tener una noción de la riqueza contenida en el asteroide basta mencionar que toda la economía mundial alcanza los 73 trillones de dólares, una cifra muy por debajo de los 100 trillones de dólares de riqueza mineral contenida en la roca estelar de 200 kilómetros de diámetro. Aunque la NASA indicó recientemente que actualmente no existe tecnología necesaria para explotar sus recursos, sí está en condiciones de enviar una misión para explorar y determinar sus reservas. La sonda espacial de la mencionada agencia sería enviada recién en 2023, para que alcance el asteroide en 2030, siete años después.



La misma tomará muestras y volverá para finales de la década de los 30 de este siglo, por lo que se deberá esperar un largo tiempo para sabe qué tipo de recursos minerales estelares comprobables existen en el yacimiento aéreo. Los analistas económicos norteamericanos han determinado que el “16 Psyche” es capaz de desestabilizar la economía del planeta tierra, aunque físicamente no supone una amenaza, ya que se mueve en el cinturón de asteroides del planeta Marte de forma estable y predecible.



Los astrofísicos de la agencia espacial estadounidense prevén que la riqueza mineral del asteroide es similar a la que se encontraría en el núcleo del planeta Tierra, si se pudiera llegar a él. Los metales del “16 Psyche” han quedado al descubierto debido a su pasado, y es que en realidad se trata de un protoplaneta cuyas capas superiores quedaron destruidas durante la formación del sistema solar.



La agencia intentará averiguar si la roca interplanetaria podría haber sido el núcleo expuesto de un planeta tan grande como Marte, pero que perdió sus capas rocosas debido a una serie de colisiones violentas hace miles de millones de años. Este misterioso “asteroide de metal” tardará décadas en ser estudiado en profundidad, esto implica que los 10.000 cuatrillones de dólares que se supone alberga en su interior podría ser una cifra superada fácilmente, ya que todavía no existen muestras del centro del planetoide y todo se basa en estudios superficiales.



Cabe destacar que un asteroide es un cuerpo rocoso, carbonáceo o metálico, más pequeño que un planeta y mayor que un meteoroide. Estos cuerpos estelares giran alrededor del sol, en una órbita interior a la de Neptuno. La mayoría orbita entre Marte y Júpiter, en la región del sistema solar conocida como “cinturón de asteroides”, a su vez, otros se acumulan en los puntos de Lagrange de Júpiter, y la mayor parte del resto cruza las órbitas de los planetas.