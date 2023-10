Estas fiestas o festivales nómades como le llaman sus organizadores están armados en bloques en los que se puede ver bailarines en escena de todo tipo de ritmos, bandas musicales, solistas, DJ's, entre otros artistas que la rompen desde el atardecer en este "Sundance" como se titula en esta oportunidad, organizado por la productora Nasty. A esto se suma una oferta gastronómica integral y espacios para feriantes. La idea es comenzar y terminar temprano para que asistan personas de todas las edades que quieran divertirse en un ambiente saludable y de integración social. Esta vez -ya se han realizado varios en distintos puntos de la provincia- el encuentro será en Quatro Club, ubicado en calle San Miguel entre 6 y 7, Pocito, el próximo 4 de noviembre a partir de las 18.30, con una entrada de 3.268 pesos (ni un centavo más, ni uno menos).

Esta "loca idea" de realizar un cálculo de costos tan preciso obedece a que incluye los gastos corrientes de cualquier fiesta, además de un souvenir que hacen los chicos de Apadim para ayudar a los merenderos Rayitos de Sol. Se suma todo y se divide en el objetivo de personas que es mil, lo que da como resultado ese monto exacto. Es más, al ingreso se puede corroborar en un Excel, el detalle discriminado para saber dónde va su plata y si quieren en algún momento contratar a los artistas u otros servicios que allí se incluyen.

En cuanto a la venta de bebidas está concentrada en jugos naturales marca Jana de naranja, zanahoria con jengibre, remolacha, entre otros exprimidos en el momento. Así se evita el consumo de bebidas gaseosas azucaradas o energizantes para promover la alimentación saludable. También se venden helados de Portho muy ligados a lo familiar y natural, además de Tagore que ofrece comidas integrales, vegetarianas, sin gluten, sin conservantes, todo saludable. La venta de alcohol es muy limitada para evitar los excesos.

El único requisito para ingresar es tener más de 18 años, advierten los organizadores Mauri Agüero Sitjar, Federico Avellaneda, Federico Valladare y Juan Manuel Del Bono de la productora Nasty.

Otra de la premisas es que los lugares elegidos para cada encuentro deben tener baños e ingresos para discapacitados, con el fin de que sea totalmente apto para todas las personas.

En cuanto al valor de las entradas sólo pueden variar si son compradas por grupos de amigos o familias, en cuyo caso se realizan descuentos.

El otro propósito es entender que se puede pasar un momento inolvidable generando conciencia ambiental y social. Ambiental porque entre las pocas prohibiciones está a la cabeza no tirar residuos al piso, y en caso de hacerlo debe abandonar el predio (y eso ya es sabido entre los asistentes). Otro detalle es que no se entregan vasos ni sorbetes, sino que cada uno debe llevar el propio recipiente para beber, o comprar uno coleccionable en el lugar. La cuestión es no generar desperdicios plásticos o similar.



El dato

Venta de entradas y promociones grupales en: https://clubn.avantti.io/unidad