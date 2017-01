El consumo de agroquímicos y fertilizantes creció un 47,1%. En 2016 las importaciones del sector se expandieron un 10,6% en valores y totalizaron U$S 1723 millones, mientras que en cantidades se dispararon un 78,7%. Los productos agroquímicos y fertilizantes en el acumulado a noviembre del año 2016 presentaron un fuerte incremento en la producción del 10,5% con relación a igual período del año de 2015, a partir de la demanda sostenida de la actividad agrícola en la campaña 2016/17. En el acumulado de once meses del año de 2016, el consumo presentó un fuerte incremento del 47,1% con 3623 miles de toneladas, frente a las 2463 miles de toneladas de iguales meses del año 2015. Según nuestras estimaciones, el año 2016 habría finalizado con un consumo de 3935 miles de toneladas, un aumento de más del 50% en relación al 2015. Las exportaciones cayeron un 24,3% en valores y registraron una suba del 15,5% en cantidades. Las exportaciones de agroquímicos y fertilizantes medidas en valores alcanzaron los U$S 421 millones.por debajo de los U$S 556 millones de iguales meses del año de 2015, mientras que en cantidades treparon a 319 mil toneladas, un 15,5% por encima de las 276 mil toneladas de igual período del año 2015.En tanto las importaciones alcanzaron los U$S 1723 millones, un 10,6% por encima de los U$S 1557 millones de igual período del año 2015.