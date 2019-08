La Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San Juan, ante los reiterados reclamos de productores sanjuaninos, se dirige a autoridades competentes a fin de informarles la situación que se vive en las propiedades rurales, debido a los contantes y graves delitos y/o robos. Los mismos comprenden maquinarias, herramientas, abono y alambrado perimetral. También, robos de palos, cepas y alambres destruyendo parrales en producción junto a otros elementos de labranza necesarios para realizar el trabajo en el campo. Este tipo de entraderas se están produciendo en gran escala en zonas rurales, debido a la falta de seguridad. La gente de campo, vive totalmente desprotegida, indefensa y expuesta a situaciones de total vandalismo. Desde la Institución realizamos los trámites correspondientes para instalar una base de la Motorizada en el edificio de la ex escuela República de Chile, en Chimbas, y todavía no tenemos una respuesta satisfactoria. Por eso, y en resguardo de los intereses de los pequeños productores, solicitamos al Ministro de Gobierno de San Juan, Jefe de Policía, Comisarios, Subcomisarios, etc., una mayor presencia de la Policía en zonas rurales. Contacto: 264-4048911.