CIPPEC volvió a ser distinguido por segundo año consecutivo como el mejor think tank de la Argentina en las categorías "política económica nacional" y "política social", según la edición 2018 del Global Go To Think Tanks Index. Además, es el quinto think tank más importante de la región. El estudio, elaborado por la Universidad de Pennsylvania, releva a los mejores centros de pensamiento por región, área de investigación y desempeño. En esta edición, el documento reconoció a CIPPEC como el segundo mejor think tank de la Argentina, el quinto de América Central y del Sur y el número 46 en el ranking mundial que incluye a 144 centros con sede fuera de los Estados Unidos. En esta última edición del índice, con 277 instituciones, la Argentina se ubica por primera vez como el país con más think tanks de América, después de los Estados Unidos y como el quinto a nivel mundial. Desarrolló en 2018 la mejor conferencia. El año pasado CIPPEC copresidió el T20 Argentina y organizó y llevó adelante una cumbre internacional de dos jornadas en el CCK que reunió a mil investigadores y funcionarios de 68 países.