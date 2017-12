Recién presentado en sociedad llega "Calma Emocional', el último libro de Bernardo Stamateas. Tal como el público lo espera habla de temas actuales como la ansiedad, la preocupación, el miedo, que parecen haberse convertido en una epidemia que causa daños tanto a nivel psicológico como físico.



En este nuevo libro, Stamateas describe los motivos que con frecuencia causan estados de temor y angustia en muchas personas. Entre otros: Vivo preocupado / Siento que no puedo / Me separé, tengo miedo al futuro / Estoy cansado, agotado y desgastado / Tengo miedo a enfermarme / Me preocupa no ser aceptado / Tengo miedo a hacer un cambio a esta altura de mi vida.



Calma emocional propone reconocer y aceptar los miedos, reemplazar temores irracionales por emociones reales, fortalecer la estima y la confianza en nosotros mismos y elegir pensamientos orientados a la acción. De ese modo se puede transformar el "no me animo" en "yo puedo', y hacer realidad los proyectos y los sueños.



"¡Disfrutemos de la vida, mantengamos la alegría y alejemos para siempre los miedos, la ansiedad y las preocupaciones de nuestra vida! Aunque todo a nuestro alrededor se vea oscuro, siempre podemos creer y declarar: Este es mi momento. Porque las oportunidades no las determina un gobierno, ni una situación económica, ni la posición social, ni ninguna otra cosa. Las oportunidades están a nuestra disposición siempre, así tenemos que creerlo y estar atentos para capturarlas', asegura Stamateas.