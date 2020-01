Los rindes de los colmenares se ven afectados por las altas temperaturas y la falta de agua en algunas zonas. Las cosechas van desde los 18 y hasta los 28 kilogramos.



"La apicultura es una actividad estratégica para la humanidad", comenzó señalando a Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO el destacado apicultor sanjuanino Pedro Saavedra, agregando: "Una cantidad importante de cultivos sensibles a la alimentación de las personas existen gracias a la polinización de las abejas".



Y es que en la provincia una gran cantidad de los productores apícolas desarrollan la apicultura trashumante. Es decir, prestan el servicio de alquiler de sus colmenas para la polinización de los cultivos hortícolas, forrajeros y frutales. Con el sector semillero o multiplicador de simientes es con quien más trabajan casi de manera asociada.



Saavedra nació prácticamente en una colmena al heredar de su padre esta noble profesión. Es un estudioso metódico de la vida de este insecto benéfico para la vida y salud del hombre y hoy está muy preocupado por al cambio climático, provocado o no por el hombre, pero cambio climático al fin.



"Estos calores y la falta de nieve en la cordillera con la consecuente extrema sequía en San Juan están afectando mucho la apicultura", alertó el productor apícola de Api Center agregando "tenemos colmenas que bajan su producción por la falta de floración. Al no haber agua en la red de riego y drenaje de San Juan, al haberse secado los humedales naturales de los oasis, reducirse la agricultura por la crisis económica y la extensión del riego por goteo que reduce la vegetación natural bajo los parrales; se reduce la producción de miel y muchas colmenas se extinguen".



Y relató con preocupación: "Las intensas temperaturas han provocado en muchos casos que se funda la cera de las colmenas y chorree la miel desde las cámaras melarias al piso de las colmenas, tapando las piqueras y provocando la muerte de las abejas por calor, asfixia y sed".





CUIDADOS



"Los apicultores debemos estar muy atentos hoy a la vida de los colmenares. Asegurar que les del sol en la mañana temprano, con las piqueras bien orientadas al este, hacia la salida del sol, pero considerando que al mediodía estén protegidas por la sombra de un árbol o una cortina forestal", aconsejó el especialista agregando, "pero en un San Juan cada vez más árido y desértico con menos árboles cuesta ubicar un lugar así".



Entre otras recomendaciones marcó "la disponibilidad de agua para la abeja es clave en veranos extremos como el actual. Este insecto no la bebe directamente, sino que la succiona del suelo embebido, por ejemplo".



Y remarcó: "la colmena necesita estar tranquila y por ende no hay que molestarla seguida. Solo para la cosecha. Pero sí debemos estar atentos en esta campaña a la necesidad o no de colocar alimentadores para reemplazar el néctar que hoy no consiguen ya sea con agua con azúcar o mosto concentrado de uva".





PREOCUPACIÓN MUNDIAL



La Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura FAO- manifestó en mayo del 2019 que "la reducción de la población de abejas es una amenaza para la seguridad alimentaria y la nutrición". El 20 de mayo del 2019 desde su sede en Roma en el Día Mundial de la Abeja, la FAO urgió "a los países a redoblar esfuerzos para proteger a nuestras aliadas cruciales en la lucha contra el hambre".



Según investigaciones científicas de la FAO, "la cantidad de abejas y otros polinizadores se está reduciendo en muchas partes del mundo debido, en buena parte, a las prácticas agrícolas intensivas, el monocultivo, el uso excesivo de productos químicos agrícolas y a unas temperaturas más altas asociadas al cambio climático, que afectan no solo a los rendimientos de los cultivos sino también la nutrición. Si esta tendencia continúa, cada vez con más frecuencias los cultivos nutritivos como frutas, nueces y muchas verduras serán sustituidos por cultivos básicos como el arroz, el maíz y las patatas, lo que podría derivar en una dieta desequilibrada".



El entonces Director General de la FAO, José Graziano da Silva, alertó: "La ausencia de abejas y otros polinizadores eliminaría el café, las manzanas, las almendras, los tomates y el cacao, por nombrar solo algunos de los cultivos que dependen de la polinización. Los países deben cambiar a políticas y sistemas alimentarios más amigables y más sostenibles para los polinizadores".





EN NÚMEROS

66 Por ciento de las plantas de cultivo que alimentan al mundo dependen de la polinización de insectos y otros animales.

Por ciento de las plantas de cultivo que alimentan al mundo dependen de la polinización de insectos y otros animales. 15 Mil son aproximadamente las colmenas existentes en San Juan, propiedad de unos 230 apicultores.

Mil son aproximadamente las colmenas existentes en San Juan, propiedad de unos 230 apicultores. 8 A 9 colmenas suelen ingresar por año a San Juan desde provincias vecinas para polinizar cultivos.

colmenas suelen ingresar por año a San Juan desde provincias vecinas para polinizar cultivos. 25 kilogramos de rinde anual tiene una colmena sanjuanina en años normales. Este año los rindes medios o bajos.

kilogramos de rinde anual tiene una colmena sanjuanina en años normales. Este año los rindes medios o bajos. 3.500 Pesos es el costo promedio de una colmena base para iniciar la actividad incluyendo el núcleo de abejas.







$1.200 es el costo promedio de un núcleo, conteniendo una reina y aproximadamente un kilogramo de abejas explicó Pedro Saavedra.

> Al rescate de las enjambrazones



La preocupación por salvar las abejas en San Juan ya tiene respuestas concretas y este es el caso del micro empresario Jorge Suárez, quien generó Apícola Madre Sustituta, un servicio gratuito de rescate de abejas, en los distintos departamentos del Gran San Juan.



"Desde el año pasado estamos prestando este servicio de captura de enjambres de abejas y tiene por objetivo la protección de este insecto, ya que su población está disminuyendo drásticamente de la faz de la tierra y que es el responsable del 75 al 80 % de las frutas y hortalizas que consumimos, por ser estas las que polinizan", indicó el apicultor.



"Debemos decir que en los distintos domicilios particulares aparecen enjambres de abejas. El vecino no sabe qué hacer ante esta contingencia. Para ello es que le ofrecemos el servicio de uno de nuestros apicultores, para rescatar colmenas y enjambres, como dato podemos decir que este insecto, tiene la necesidad de preservar su especie y lo realiza multiplicándose en enjambre, de forma natural y la otra forma en que se multiplican es cuando por falta de espacio, en donde ha fijado su morada y debe buscar otra morada y estas dos formas de dividirse lo realizan durante este periodo que va desde el mes de agosto, hasta marzo, que es el periodo en que este insecto se reproduce", indicó Suarez.

El rescatista. Jorge Suárez explicó cómo aprovecha los sistemas biológicos de georreferenciación de la abeja para capturar y salvar los enjambres.



Y afirmó: "Muchos hablan de la protección del Medio Ambiente y Madre Sustituta pone de manifiesto un alto respeto por la naturaleza y en particular la protección de esta especie: "Como dato podemos decir que año tras año, vienen disminuyendo su población mundial, tanto por el mal uso de distintas decisiones aplicadas por el ser humano, como lo es la excesiva aplicación de insecticidas y plaguicidas, de forma indiscriminada y otras, por estos sucesos ecológicos a nivel global, que están sucediendo, como son los incendios que están ocurriendo, ya sean, tanto por la intervención del hombre, como de distintos sucesos naturales".



"Desde hace un año a la fecha hemos rescatado 15 enjambres y estamos armando santuarios apícolas que queremos trasladar a las escuelas agrotécnicas", indicó Suárez

Enjambrazón. Un sin número de abejas migran con su reina para formar una nueva colmena y tiene múltiples causales como la superpoblación, o la prosperidad.

Explotación integral. Una apicultura integral obtiene miel, polen, propóleos, cera, núcleos. Brinda servicios de polinización y fabrica equipamiento.



PROPUESTA



Agregó: "hemos elevado notas a distintos Municipios solicitando, que la posibilidad de poner en el arbolados público y en las distintas plazas, que posee en cada departamento, a una altura en donde las personas no puedan llegar; las cajas para colmenas, que sirvan como una forma de atrapar a estos enjambrazones, que se encuentran buscando morada y de otras cajas que pueden contener abejas, con el fin de que las mismas puedan polinizar las flores de dichas plazas, como así también los jardines y frutales, en los distintos domicilio de los vecinos".



Y consignó finalmente: "las abejas forman parte fundamental en el equilibrio Ecológico y en la preservación de la naturaleza. Si recibe la visita algún enjambre en el jardín de su casa, no tema, no las moleste y llámenos. Luego nos envía una foto por Whatsapp del lugar en donde se encuentra localizado, el domicilio y el apellido de la familia, estaremos retirándotelas, para que nadie corra peligro y preparamos su rescate".





EL DATO