Fotos: colaboración Carina Iribarren y Walkiria Ticle

> Cadena de cuadraditos a crochet

Saben que un cuadradito de 20 centímetros por 20 centímetros tejido a crochet, más otro y otro y otro y otro y muchos más -la cantidad exacta son 40-, formarán parte de una manta que antes que asomen los primeros días de frío, llegará a las manos de algún estudiante con muchas necesidades de la provincia. Tanto como se multipliquen las figuras tejidas, podrán armar más colchas de abrigo para más niños de las escuelas más desprotegidas de la provincia, especialmente las que se ubican en las zonas alejadas y lugares con mayores inclemencias climáticas.



Por eso, idearon un plan para conseguir la mayor cantidad posible. En lugar de unir desde ahora los cuadraditos y armar las mantas, las tejedoras que conforman el grupo solidario"Travesía Punto x Punto" los ubicaron estratégicamente como árboles de Navidad en tres de las sucursales de la cadena de heladerías artesanales Portho, como forma de conmover a todo el que vea estos símbolos. Esto fue posible porque los primeros en enternecerse fueron los integrantes de la firma de la familia Nieto, quienes quisieron sumarse a esta enorme iniciativa solidaria que está a punto de cumplir 10 años de acción. Entonces no sólo cedieron un rinconcito en sus locales sino que además se comprometieron a difundir la labor que reúne semanalmente y sin descanso a más de 20 mujeres bajo la dirección de la profesora Carina Iribarren y a sumar otras donaciones, una vez que se decida quiénes serán los destinatarios cuando empiece el año escolar.



Toda la semana pasada la dedicaron al armado de los arbolitos, que por supuesto implica mucho más que desempolvar un pino y adornos como se hace usualmente en cada casa. En el caso de las tejedoras, armaron con sus artesanías estructuras que superan el metro y medio. Hicieron tres y los ubicaron en las heladerías que están en Rivadavia (Avenida Libertador 4335 oeste), Trinidad (Avenida Rioja y Fray Mamerto Esquiú) y Santa Lucía (Lateral de Circunvalación entre 25 de Mayo y Libertador). Sólo en estos locales recibirán las donaciones, las que podrán dejarse en cajas especialmente diseñadas para la recepción de lo que lleve cada persona y ubicada al lado de cada arbolito junto a un banner explicativo de la entidad solidaria.



"Cada árbol tiene 200 cuadraditos de los colores navideños: rojo, verde y blanco. Nos pareció bonito no sólo decorar estas estructuras que tienen entre 1 x 2 metros y otra, 1,50 x 2,50 sino además acondicionar todo el sector de cada heladería con otros adornos alusivos a las fiestas y los helados. Por eso tejimos colgantes con estrellas, Papá Noel, banderines con helados", asegura Carina, la profe de tejido tanto a crochet como a dos agujas que está convencida al igual que sus alumnas que "Una buena acción puede cambiarlo todo". De hecho la mejor prueba que tiene el grupo que nació en el 2014 con la idea de reciclar la lana sobrante de sus trabajos y transformarlas en algo útil para los demás, es que en todo este tiempo han podido llegar a 14 establecimientos educativos, de 12 localidades de San Juan, para repartir más de 730 mantas, realizadas con más de más de 660 kilos de lanas equivalentes a más de 1350 kilómetros de lana tejida, según calculan. Esas mantas tienen 14800 cuadraditos a crochet.



¿Qué le piden a la comunidad? "Quien sepa tejer y tengas ganas puede traer cuadraditos de 20 x 20 de cualquier color, material y punto. Quien no tenga estas habilidades puede donarnos lanas que sirven para hacer más mantas o para prepararles a los niños gorritos y bufandas, mercadería no perecedera, juguetes en lo posible nuevos, ropa y calzado en condiciones. Hay tiempo de acercar estos regalos desde ahora hasta después de Reyes", asegura.

> Invitados a compartir

El objetivo es ambicioso, sin embargo, los integrantes del grupo de amigos Redes.Solidariass están convencidos que en el tiempo que queda desde antes de Navidad hasta Reyes, van a conseguir los más de 550 juguetes que necesitan para llegar con un regalito para cada uno de los niños que asisten a los merenderos La Capillita de Capital, Corazones Sonrientes de Albardón, Jardín de los Milagros de Angaco y Manitos Solidarias del departamento 9 de Julio.



"Comenzamos con este tipo de acciones solidarias en el 2020 y hasta ahora pudimos alcanzar los objetivos que nos planteamos. Por supuesto que para eso contamos con la ayuda de mucha gente que sumó con donaciones. Esperamos que esta vez, todos e inclusive muchos más puedan ayudarnos porque de otro modo son niños que difícilmente cumplan sus deseos de tener un juguete", cuenta Walkiria Ticle, la iniciadora de este proyecto que tuvo sus primeros pasos cuando iba al secundario y que continúa ahora que ya es estudiante universitaria, con muchos de sus ex compañeros y otros nuevos amigos.



Los más de 15 jóvenes involucrados saben que son tiempos complicados y que inclusive estos merenderos, algunos de ellos también dan actividades religiosas a los niños, no pueden compartir la merienda todos los días como les gustaría sino que tienen que racionalizar lo que tienen para que alcance sólo para algunos días de la semana. Por eso les interesa no sólo llevar un mimo a los más pequeños sino además colaborar con elementos que sirvan para el funcionamiento de cada lugar y de algunas de sus familias más necesitadas. Además la idea del grupo no es sólo llevar las donaciones sino además compartir una jornada de juegos, recreación y aprendizaje en cada lugar. De hecho, ya están planificando las actividades que harán en cada merendero.



Puntualmente están pidiendo donaciones de libros de cuentos para niños y adolescentes, juguetes, artículos de librería (como fibras, cuadernos, lápices para entretener a los niños en vacaciones o para que les sirvan cuando vuelvan a clases), golosinas, elementos de higiene personal, ropa y calzado, alimentos no perecederos y materiales de construcción que no sólo tendrán como destinatarios algunos de los lugares elegidos sino además sus grandes colaboradores en esta tarea: los Bomberos Voluntarios de Capital que se ofrecieron voluntariamente a recepcionar las donaciones en su cuartel (que funciona en calle Mendoza esquina Juan Jufré, cerca de la plaza de Concepción). Hay tiempo de sumar algún aporte hasta el 5 de enero próximo.



"A modo de agradecimiento nos gustaría conseguirles cemento, látex y pintura blanca para que puedan acondicionar las instalaciones que tienen y construir un techito que les falta en una parte del edificio. Esto también es parte del sueño", asegura.



Aparte de los bomberos, hay algunos emprendedores -como el negocio de ropa Tienda de Básicos, Meraki que vende artículos librería y Perfect Now que hace aritos artesanales- no sólo van a hacer sus aportes a esta campaña sino que además a cambio de las donaciones que lleven los clientes dan diferentes descuentos o regalos, a modo de incentivo.

Para contactarse con el grupo solidario se los puede seguir en Instagram como @redes.solidariass o por Whatsapp a los teléfonos 2647406510 (Walkiria Ticle), 2645656608 (Victoria Chiguay) y 2645141377 (Fernando Lorenzo).