"Desarrollamos una jornada en el marco de un Proyecto de Internacionalización de la Educación Sanjuanina, en el marco de un convenio de cooperación entre la Universidad Católica de Cuyo y Argentina Trade Management, "empresa argentino-canadiense de comercio internacional y estudios internacionales en Canadá para empresarios sanjuaninos", comenzaron explicando los profesionales Rita Benkhalti, de Canadá y Selim Saleme, de San Juan.



"Hoy por el jueves pasado-, en este seminario hemos visto todas las herramientas y detalles posibles para que los jóvenes estudiantes y profesionales y no tan jóvenes, puedan capacitarse en Canadá", indicaron.



"Es muy importante además, aunque no excluyente, que estén insertos en algún circuito productivo, para no solo estudiar, sino generar mayor experiencia y convertirse en pequeños embajadores de San Juan", indicó el licenciado Saleme.



"Vine en el marco de una misión inversa, acompañando cinco empresas de diferentes zonas de Canadá, que representan a tres de las cinco provincias canadienses", indicó Rita.



Consultada por la imagen recogida sobre la oferta exportable sanjuanina, indicaron: "han venido a ver aceite de oliva, vinos y jugo concentrado y rectificado de uva para la industria del jugo. Se van muy bien impresionados con la calidad de los productos locales".



"A partir de ahora debemos desarrollar una tarea de seguimiento sobre los negocios de los importadores canadienses y los exportadores argentinos. Preferimos no adelantarnos por que el comercio internacional tiene sus tiempos. De hecho nuestras dos primeras operaciones con Argentina fueron con aceite de oliva sanjuanino y mermeladas de Arce de Canadá".



Finalmente agradecieron muy especialmente "al gobernador de San Juan, Sergio Uñac y su equipo por el apoyo recibido, sin el cual, nada hubiera sido posible".

EN NÚMEROS

36 millones de personas habitan Canadá, el país pluricultural de América del Norte. siendo un "mercado de mercados".



16 millones de U$S FOB exportó San Juan sólo en productos de la cadena vitivinícola durante el año 2016 a Canadá".