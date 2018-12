Alianza ganar-ganar. Así definieron el acuerdo los empresarios peruanos Geni Fundes Buleje, Iván Nolazco y el argentino Federico Gatti. (Foto: Mariano Arias)





El pasado sábado 24 de noviembre se signó un importante acuerdo comercial para la comercialización mediante franquicia de los productos de Mokka, salón de café desarrollado por la familia Gatti en San Juan y que en el corto plazo abrirá sus puertas en tierras peruanas, de la mano de Central Café y Cacao del Perú y el accionar de Tango Caffé Argentina, esta última trabaja el desarrollo de acuerdos internacionales privados de comercio.



Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO asistió al evento.



Federico Gatti destacó la importancia del acuerdo: "estamos felices y al mismo tiempo ocupados en avanzar en su ejecución comercializando nuestros productos. Nuestros argumentos y conocimientos de procesos internacionales, que harán una sinergia inagotable para el desarrollo conjunto de estas importantes marcas".



Junto a los productos y el saber hacer de la familia Gatti, marchará a Perú el vino Infinito elaborado por la bodega sarmientina Marale Wines, "la apuesta es que el vino sanjuanino y buen café peruanos caminen juntos", explicó el experto peruano en comercio exterior Iván Nolazco, de la firma Tango Café.





Acento Peruano



Central Café y Cacao de Perú agrupa a 13 cooperativas y unos 10.000 productores de cacao y café de todo el Perú. Se trata de productores pequeños que con 2 a 3 hectáreas de cultivo, producen unos 2.000 a 3.000 kilogramos de café por año. Se trata de café de primera calidad, para exportar y sin tostar, al que luego agregan valor comercial.



Geni Fundes Buleje y en entrevista exclusiva con este medio durante su vista a San Juan para firmar el acuerdo comercial con Mokka y Marale indicó que "la marca Puma tiene unos 5 años de vida. La idea fue de promover el consumo de café en nuestro país donde aún es muy bajo. Estamos hablando de un kilo promedio per cápita al año y estamos hablando de escalarlo al promedio de naciones como Colombia o Brasil, donde están llegando a los 6 kilos per cápita anuales".



Según indicara, Brasil toma casi la mitad de su producción y en Argentina se sabe que es muy similar al consumo peruano, es decir, un kilo por habitante por año que equivalen a unas 206 tazas anuales bebidas por cada argentino.



"En estos días de paso he podido observar que en Argentina el consumo es elevado y va en aumento por el número de cafeterías existentes y en San Juan el mercado es muy atractivo particularmente por esta razón".



Fundes comentó su cariño por Argentina y el entusiasmo al ver muchas cafeterías en nuestra provincia: "Traer el gran café peruano acá a la argentina es un sueño. Y decimos el gran café porque trabajamos con café con alto estándar de calidad".



"Perú ha ganado premios en los principales concursos de café del mundo. Si hablamos de puntajes de 0 a 100 nosotros tenemos 84 puntos que es muy bueno. La taza de excelencia es una franquicia creada en EEUU y hoy se desarrolla en 10 países", explicó el gerente de Central de Café.



"El años pasado desarrollamos este proceso con la selección del mejor productor de café del año y ganan los café con más de 86 puntos. Estos café finalmente se subastan en una plataforma electrónica. El año pasado llegamos a vender el quintal de café -100 kilogramos- a uno U$S 10.000 o U$S 100 la libra -435 gramos-", afirmó agregando, "cuando el precio de este año fue sin concursar por ejemplo de U$S 45 la libra, es decir hay un segmento del mercado que no le importa el precio si el café es de calidad".



Respecto al nuevo acuerdo, explicó que "la idea de nuestro viaje es de poder traer los buenos café de Perú a San Juan. Mokka distribuye nuestro café en sus cafeterías y Mokka lo produce acá para sus consumidores".



"La alianza también desarrolla los productos de Mokka en Perú. Sus vinos, sus alfajores y en proyecto de enviar café Mokka en cápsulas a Perú", explicó agregando. "La idea es desarrollar café de altos estándares de calidad certificada con normas HACCP, orgánicos, etc. Garantizando la calidad de nuestro producto".



Finalmente afirmó: "Esta es una alianza ganar-ganar, donde los productores directamente entregan su café al consumidor sin intermediarios".