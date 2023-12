En esta época del año muchas personas hacen balance de lo alcanzado y marcan sus metas para el próximo año. Claro que a medida que pasa el tiempo tener presente el mundo digital en esos conteos es primordial. En ese contexto, Argentina Cibersegura, Asociación Civil cuyo objetivo es concientizar a la comunidad sobre el uso seguro y responsable de Internet, busca ayudar a fortalecer la seguridad. Por ese motivo comparte 5 puntos clave para comenzar el 2024.



* Contraseñas y accesos con doble factor de autenticación activados: Indispensable tener una doble barrera de seguridad. Las contraseñas aún siguen siendo importantes, por eso acompañarlas de otro factor de autenticación, para validar la identidad es fundamental.

*Redes Wi Fi públicas: No es que no se pueda usar para hacer alguna consulta si se está en un lugar público, o inclusive ver una película mientras se espera en el aeropuerto, por ejemplo, pero no se recomienda que sea para acceder a espacios donde haya que ingresar las contraseñas de las redes sociales o email, o en cuentas bancarias. En caso de necesitar hacerlo es recomendable el uso de una VPN que cifre la conexión.

* Software: Mantener siempre los dispositivos actualizados. Además de agregar nuevas funcionalidades, solucionan vulnerabilidades que pudiera contener la versión anterior.

* Descargas: Muchas veces se realizan descargas pensando que no hay riesgos. Antes de descargar cualquier contenido es muy importante asegurarse de que el sitio web o remitente es ciento por ciento seguro y luego avanzar con la descarga.

* Celulares: Se suele pensar que el malware (código malicioso) sólo está presente en computadoras y se obvia considerar que también pueden estarlo en los dispositivos móviles. Si una computadora cuenta con un antivirus instalado, ¿por qué no un celular?.

Cuidar los sitios a los que se ingresa con todos los dispositivos personales y protegerse ante amenazas.



Para más información ingrese a: https://www.argentinacibersegura.org/

Para solicitar charlas: http:/ /charlas.argentinacibersegura.org/

Más recomendaciones



También el Banco Central de la República Argentina dio a conocer una serie de recomendaciones útiles para evitar caer en estafas, más aún teniendo en cuenta que este año fueron moneda corriente y cada vez más perfeccionadas en calidad y cantidad.

Por ese motivo la autoridad monetaria difundió un decálogo de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta. A la par recordó que "no contacta en forma directa a ningún cliente bancario por ningún canal (correo electrónico, por teléfono y redes sociales) para pedir datos personales o bancarios".



Estas son las recomendaciones



* Si se recibe un aviso sobre un supuesto error al realizar una transferencia bancaria, no se debe responder a estos mensajes. Ante cualquier duda, se debe comunicar telefónicamente con el banco. Tiene que ser el cliente el que llame y nunca aceptar una llamada supuestamente originada en la entidad. Es una nueva práctica ilegal detectada que simula un error en una transferencia bancaria por la compra de un bien ofrecido.



* Nunca se debe acudir a un cajero automático, abrir la app o acceder al home banking cuando se recibe una llamada supuestamente proveniente de la entidad bancaria. El cliente debe ser el que origina la llamada.



* No brindar ningún dato personal (usuarios, claves, contraseñas, pin, Clave de la Seguridad Social, Clave Token, DNI original o fotocopia, foto, ni ningún tipo de dato), por teléfono, correo electrónico, red social, Whatsapp o mensaje de texto.



* No ingresar datos personales en sitios utilizando enlaces que llegan por correo electrónico, podrían ser fraudulentos. Tener cuidado con los enlaces sospechosos y asegurarse siempre de estar en la página legítima antes de ingresar información de inicio de sesión. Leer cada correo electrónico recibido con cuidado.



* Utilizar contraseñas fuertes mezclando mayúsculas, minúsculas y números. Tienen que ser fáciles de recordar pero difíciles de adivinar por otras personas. No usar la misma clave para distintas aplicaciones, cuentas, plataformas o sitios.



* Aprender a diferenciar un perfil verdadero de uno falso en redes sociales. Los perfiles legítimos tienen una tilde azul de autenticidad. Los perfiles falsos generalmente sólo tienen publicaciones muy recientes y poca cantidad de seguidores. Si se detecta un perfil falso se puede reportar la cuenta como spam.



* Siempre se debe tomar un minuto antes de actuar. Quienes realizan este tipo de estafas apelan a las emociones, descuidos y urgencias.