Con algunos transplantes aislados en la semana 34, pocos en la 35, y un arranque como otros años en la 36, que es del lunes 5 al domingo 11 inclusive (la actual), comenzó la temporada 2022/23 de tomate para industria.



Las noticias que circulan por el núcleo productivo, en el que participan además de los agricultores, los ingenieros agrónomos asesores, la industria, los viveros, empresas de servicios y de insumos varios, indican que hay avances en la intención de crecer.



Suplemento Verde estuvo girando esta semana, viendo que se habla de que se acercará a las 3.000 hectáreas la superficie implantada este año. En la temporada pasada se llegó a las 2.500-2.600 hectáreas según las estimaciones de fuentes del sector.



En una breve reseña, las plantaciones de esa campaña, tuvieron buenos resultados en los de ciclo tardío, que otros años no eran tan importantes en cuanto a volumen de kilos, ya que la ola de calor fundamentalmente, en verano, y los vientos de primavera causaron pérdidas en los frutos de los lotes tempranos, antes de grandes rendimientos por hectárea.

Prolijidad, homogeneidad, buen trabajo.



Uno de los aspectos que causaron que mejoraran las condiciones para poder cultivar esta hortaliza de fábrica, en tierras sanjuaninas, fue que hubo algunas nevadas en cordillera que no se esperaban y esto agregó un factor fundamental, que es un plus de agua, a la escasa cantidad que estaba estimada y calculada por peritos especialistas.



Además, las diferentes empresas conserveras de la región cuyana, que necesitan el producto alimenticio para su posterior comercialización, ofrecieron adelantos en insumos o el dinero necesario para iniciar los cultivos.



Los productores aseguran que "no se puede arriesgar" y si no hay un pozo con bombeo activo para regar con sistema presurizado de goteo, no se pueden hacer los cuarteles programados. Esto ha llevado a que, en la actualidad, el 95 % de los tomates para industria hechos en San Juan tengan esta forma de irrigación.



Por otra parte, desde la fábrica italiana de cosechadoras Guaresi, donde por año hacen unas 20 máquinas, informaron que además de Irán, China y España, muchas van a Sudamérica, principalmente Brasil y Argentina.



En la visita a campo, se vio un transplante mecanizado, de tomate industria de la variedad HM 7883, que comenzó un productor de la calle 9, en Pocito, cerca de Lemos, que completa 12 hectáreas en total, complementando la nombrada con la Fokker, que también ha dado excelentes resultados. Ambas son de 120 días, y de muy buenos rendimientos por hectárea.