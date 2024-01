El contador dijo "la creciente complejidad de los mercados tanto financieros como de productos e insumos agropecuarios ha llevado a que los productores busquen estrategias innovadoras para fortalecer sus operaciones. Alta inflación, variaciones en las cotizaciones del dólar, cambio de gobierno, etc. En este contexto, las inversiones financieras y bursátiles emergen como un complemento estratégico, ofreciendo oportunidades de diversificación y sostenibilidad."



PLANIFICACIÓN

Para Notario "la actividad agrícola genera ingresos y demanda inversiones en relación a sus ciclos de producción. Muchos de los cultivos tienen una única cosecha anual y los gastos distribuidos durante el resto del año. No me puedo quedar con los pesos sin hacer nada, hasta el momento en que los necesite. Tomar un tiempo para planificar y construir mi flujo de fondos, me permitirá invertir eficientemente. En el mercado de valores contamos con muchos instrumentos que podemos utilizar, la diversificación a través de inversiones financieras se presenta como una estrategia inteligente. Los productores que incluyen la inversión en instrumentos financieros como complemento de su actividad principal, logran equilibrar los riesgos y mejorar la rentabilidad."





GUARDAR EN MONEDA DURA



Según nuestro entrevistado "una alternativa conservadora sería la compra de dólar MEP. De esta manera se puede acceder a la compra sin límites de cantidad. Como se hace? Los pasos son: Abrir cuenta comitente con un agente de bolsa, luego, transferir pesos, el broker realiza la compra de un bono con los pesos, luego de un día de parking se venden los bonos con liquidación en dólares, y se transfieren los dólares a la cuenta bancaria."

RENTABILIZAR TESORERÍA

Otra propuesta del agente y asesor financiero. "Esta estrategia consiste en invertir los fondos que necesito para corto plazo en lugar de dejarlos inmovilizados como saldos a la vista, sin que generen nada. Para esto podemos utilizar la caución bursátil que es una colocación de fondos que puede realizarse desde un día en adelante. Es garantizada totalmente por el mercado de valores, por lo que es considerada una de las colocaciones de pesos de mas bajo riesgo."



CARTERA DIVERSIFICADA

Luego dijo "con el asesoramiento de un agente, podremos participar en el juego bursátil con una perspectiva más amplia y que nos permita tomar de decisiones informadas. Para mediano y largo plazo se incorporaran a la cartera bonos, acciones, cedears, etc, de acuerdo con el perfil de riesgo del inversor."

Los cultivos de la zona cuyana y otros también, ingresan en el rubro de inversiones.



Participación en cadenas de valor agroindustriales

Para el guía económico "invertir en acciones de empresas que abarcan desde la producción agrícola como actividades relacionadas directamente puede proporcionar una exposición integral a toda la cadena de valor agroindustrial y también participar en empresas que realizan su actividad en otras zonas geográficas." y brindó ejemplos:

* Cresud es una de las más importantes empresas agropecuarias de la Argentina, opera en la pampa húmeda. realizando una importante inversión en tierras, ganado y tecnología. También se la considera parte del negocio inmobiliario rural ya que tiene un atractivo portafolio de propiedades rurales con tierras de alta calidad afectadas a la explotación.

* San Miguel es la empresa frutícola, productora, industrializadora y exportadora de limones. Establecida en Tucumán, es la compañía más importante del rubro en Argentina. La misma, se encuentra totalmente integrada, abarcando desde el cultivo hasta la comercialización de limones frescos. Además produce jugos concentrados y clarificados de limón, cáscara deshidratada y aceite esencial de limón.

* Agrometal S.A.I. Su actividad principal es la fabricación de maquinaria agrícola de siembra de precisión. Actualmente investiga nuevos sistemas de siembra adaptables a las variaciones que se producirán en las diferentes semillas y en la aplicación de herbicidas y fertilizantes.

* Molinos Agro es uno de los principales procesadores de poroto de soja. perfila como un proveedor internacional de productos de la molienda de soja y cereales, para clientes independientes de escala relevante.

* Molinos Río de la Plata S.A., es una de las empresas líderes de la industria alimenticia de Sudamérica, con llegada a más de 50 países en todo el mundo.

* Morixe Productora y comercializadora de harinas y otros alimentos



Resumió para Suplemento Verde "esto permite a los inversionistas captar oportunidades en diferentes etapas del proceso y diversificar aún más su cartera. A lo largo del país, los agricultores están incorporando con éxito estrategias financieras en sus operaciones."



CONCLUSIÓN

Como corolario el destacado profesional mencionó "la combinación de la destreza agropecuaria con la estrategia financiera ofrece un potencial significativo para el crecimiento y la estabilidad a largo plazo. Los productores que adoptan una mentalidad de inversión pueden descubrir un camino hacia la sostenibilidad económica, independientemente de las fluctuaciones del mercado agropecuario."



