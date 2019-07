¿De qué manera el Ministerio a su cargo está asistiendo financieramente a agricultores y la agroindustria?

-Por decisión del gobernador Sergio Uñac, se ha pretendido llegar a todos los sectores productivos. Tanto al pequeño, mediano y al gran productor. Para ello establecimos distintas líneas de crédito o financiamiento.



- ¿Cómo le fue en la gestión de la compra de uva del gobierno para levantar el precio vil que ofrecieron este año las grandes bodegas?

- El estado provincial destinó 240 millones de pesos a la compra de uva a $5,50 por kilo y hoy tiene 17 millones de litros de mosto sulfitado. Pagamos $ 2 más de lo que ofrecían las bodegas y mosteras. Ayudamos a 670 productores de menos de 15 hectáreas también con créditos de cosecha y acarreo. También dentro de esa compra a las bodegas se les entregó un crédito accesible de un dígito para que pudieran elaborar. El mosto sulfitado está para venderse y la provincia recuperar el dinero.



A parte para las bodegas se les entregó un crédito bancario al 22 % para cosecha y elaboración.



-Se sabía que muchos no tenían para levantar la cosecha. Un drama este verano.

-Si, por supuesto. Para cosecha y acarreo enteregamos 135 millones a tasa cero con un plazo de gracia a cuatro meses y doce meses en total para completar el crédito. Solución para 450 productores.



-¿Y el bono fiscal?

-El Gobierno de San Juan puso a disposición de los productores un bono fiscal de $1 por kilo de uva destinada a mosto, $2 por kilo de uva destinada a uva de mesa y pasa y $4 por kilo de uva destinada a otros usos no vínicos.



Este bono puede transferirse por única vez y es aplicable en un 100% a deudas vencidas hasta el 31/12/2018, con incremento del valor del bono del 10% en aquellas deudas del 2017 y en un incremento del 20% para deudas del año 2016 o anteriores. Para esta operatoria se han destinado $200 millones.



-¿Y las retenciones?

-El Estado provincial se hizo cargo de los $ 3 por dólar que cobra el Estado Nacional a través de las retenciones que impuso en el 2018. Cuando la Nación lo cobra, se lo devolvemos al exportador bodeguero de vinos fraccionados o a granel. Y al productor que vendió a estas bodegas le damos el beneficio para el productor donde le entregamos $1 por kilo de uva que ingreso a exportación con el requisito con que ese bodeguero haya pagado su uva varietal a 5 pesos.



-Todo lo que me dijo, ¿Con qué plata?

-Todo con fondos de la provincia.Unos 820 millones de pesos.



-Los excedentes vínicos no obstante en el país siguen altos.

-San Juan no tiene excedentes vínicos porque nuestra vitivinicultura está diversificada.El problema lo genera Mendoza, donde el 85 % de su uva la destina a vino.Entonces deberian tomar carta en el asunto el sector público y privado y ver donde destinan el sobrante de uva que no sea vino.Diversificar más.



¿La importación de vino es un dolor de cabeza para su gestión?

-Sin duda. Después del no rotundo del Gobierno Nacional para impedir el ingreso de los vinos y que reclamamos en todos los lugares, y con la ultima respuesta del Secretario de Comercio de la Nación que dijo que no iba a hacer nada para frenar la importación de vinos, tuvimos que llegar a un acuerdo con Mendoza para colocar un impuesto a los vinos importados. No obstante ingresó al país 100 millones de litros que perjudicaron la industria nacional.



-Las instituciones recibieron apoyo. Es bueno para consolidarlas.

-Todas las cámaras de la provincia han recibido fondos rotatorios que sirven para que los asociados a puedan hacer frente a gastos de coyuntura, gastos fijos que tienen. Eso lo administra en forma directa con rendiciones al Ministerio de la Producción. Este año le entregamos a la Cámara Vitivinícola cerca de 4 millones de pesos de los cuales se compraron 24 equipos de cosecha asistida y con el Consejo de Enólogo y Cámara Vitivinícola se pudo lograr el laboratorio de avanzada con aporte de dinero nacional y provincial.



- Cómo va la campaña contra la plaga Lobesia?

-Muy bien pese a que la Nación se comprometió el año pasado a dar 20 millones de pesos y nunca recibimos esa plata. La temporada pasada hemos incorporado 100 millones de pesos al programa para comprar difusores de hormonas, agroquímicos y aereoaplicaciones y el personal necesario para ello. También en el tema de la mosca de la fruta apuntalamos el programa.



-¿Se mantiene con dinero de las barreras?

-A partir del mes de abril, la recaudación de las barreras ya no va al Senasa. Ahora va directamente a la Cámara de Comercio Exterior que es el ente administrador y vuelve a la provincia para invertir en estos programas.



-El tomate ha sido un tema de la gestión.

-Si. Tenemos experiencia en los encuentros argentinos del tomate que realizamos y con toda la capacitación que entregamos.Hemos dado créditos subsidiados para la compra de maquinarias, cosechadoras, transplantadoras, y a parte lo hemos beneficiado con crédito de cosecha que es similar al de vitivinicultura, olivicultura y ajo. La única materia pendiente es hacer la fábrica puesto que hoy tenemos un techo en el tomate que es la industria. Hoy cultivamos 2.000 hectáreas de tomate de las cuales 1.000 hectáreas se procesan en Mendoza. Esta es una deuda pendiente del gobierno que trataremos de cumplir.



-Hableme del programa ganadero

- Muy importante es la planta de faena y punto de control inaugurada en Rawson. El gobierno invirtió 200 millones de pesos. Esto está dentro del Plan Ganadero de Desarrollo Provincial. Desde que asumió Uñac pidió que trabajarmos en esto, que incentivemos a los pequeños productores. Teníamos que comenzar a parte de los programas de incentivo, mejorar la infraestructura. La planta hoy la tiene el concecionario y está en etapa de capacitación y calibración de maquinaria y ya empiezan a faenar. El punto de control es por donde deben pasar todas las carnes que ingresen a la provincia. Todos los productos cárnicos y derivados.



También dentro de los programas hemos dado fondos rotatorios a tasa cero con 6 meses de gracia y dos años mas para pagarlo. En la linea global hemos entregado con el convenio con Banco San Juan cerca de 40 millones de pesos para medianos ganaderos. El Plan Toro es otro programa de reproducción donde se van a entregar 80 animales de la raza Agnus y Murray a parte de la inseminación artificial. Esto aporte no es reembolsable.



Finalmente hay otro programa llamado 4X4 que es para infraestructura de corrales, bretes, etc.





-Sigue la apuesta por el olivo y el pistacho.

-Si. Al sector olivícola le entregamos un fondo rotatorio más el apoyo de la Argoliva que ya es éxito. Un sector con gran infraestructura y calidad.



En el tema pistachos tenemos un crédito para implartar hasta 2 hectáreas con una tasa del 19,9 %.



-Una gran noticia fue el polo de desarrollo en 25 de Mayo.

-El Polo de Desarrollo era una idea que lleva más de 60 años y que nunca se concreto y falto la decisión pólitica del gobernante. Uñac tomó esa idea y partir de alli comenzamos.



Son 5.100 hectáreas de tierras fiscales loteadas de 50 hectáreas cada una, donde hemos procedido a la entrega de 2.800 hectáreas en comodato por 10 años y una vez entregado tienen 180 días para iniciar la actividad. Pueden escriturar en los 10 años. Tenemos poyectos hortícolas, ganadería y pasturas.



-¿Trabajaron en los fletes?.

- Aquí también subsidiamos el flete entre un 30 a 35 % del costo que tiene el empresario de los productos que sale de la provincia. Tenemos arreglada en un 95 % la estación de Albardón. Hicimos un convenio con el Belgrano Cargas. Desde allí están saliendo cargas de vinos a granel de Fraccionadora San Juan a Rusia y Bielorusia y estamos subsidieando la grúa para cargar los contenedores para que sea competitiva. Finalmente una obra que se está realizando y es importante es el canal Benavidez, con una inversión de 320 millones de pesos que se termina a principios del 2021.