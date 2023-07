¿Qué dirían Bach, Vivaldi, Händel, entre tantos compositores, si oyeran sus melodías en los rincones más recónditos de Iglesia y Calingasta, a miles y miles de kilómetros de sus lugares de orígenes y muchas décadas más tarde de lo que fueron creadas estas melodías? Obviamente nadie tiene la respuesta. De lo que sí hay registro es de todas las emociones y sensaciones que causó tanto en el público como en los propios integrantes del único Ensamble Barroco de la provincia, un grupo independiente, cada vez que llevaron sus conciertos a escenarios tan diferentes a los acostumbrados. Esto ha sucedido hace apenas unos meses fue en abril pasado- gracias a que el proyecto de lo que llamaron Tour Barroco por San Juan fue seleccionado como uno de los beneficiarios de la primer convocatoria de la Ley de Mecenazgo, en 2022, y como tal consiguió como patrocinador a la firma Señor González la concesionaria de camionetas Toyota- además del apoyo económico de la minera Glencore. Con esta ayuda pudieron llegar con un repertorio que no es habitual escuchar a sitios donde difícilmente llegan los músicos a actuar en vivo para la comunidad. Lo mejor de todo es que cada una de las presentaciones ha quedado perpetuada en un material audiovisual que puede verse desde hace apenas unos días en el canal de Youtube que tiene la agrupación.

Laura Lanzi, cellista y quien dirige al ensamble es quien hizo la primer propuesta de hacer giras por algunos departamentos alejados de la provincia, tocando sus instrumentos en lugares que de alguna forma fueran importantes para San Juan porque remitían a la antigüedad. No tuvo que hacer muchos esfuerzos para convencer al resto de los artistas. Salvo por la cuestión económica que fue salvada por los padrinos del proyecto que hicieron aportes para cuestiones técnicas y logísticas. El resto fue hacer lo que mejor saben hacer y disfrutar de lo que genera la música. "Pensé en hacer un paralelismo entre la música barroca y los lugares antiguos o patrimoniales que hay en todo nuestro territorio. Por suerte, encontré un montón de sitios desconocidos como Catalve que está en Calingasta y es una capilla muy antigua y otros no tantos, como nuestra afamada Capilla de Achango, en Iglesia. Estos escenarios dieron el marco perfecto para nuestra música'', resume la talentosa profesora esos pasos que dieron durante dos fines de semana.

Del total de sitios posibles, eligieron tres que coincidentemente fueron iglesias. Vale decir que en sus orígenes, la música barroca no solo era interpretada en espacios religiosos. De todos modos, esta vez fueron los escenarios porque el proyecto vinculó la música con el acervo cultural local. "Hay tantos espacios tan poco mostrados que vale la pena ponerlos en valor y hermosearlos con música. Así es que mostramos la iglesia Jesús de la Buena Esperanza, que es la iglesia más antigua de Barreal (aunque es la de más reciente construcción de las tres elegidas), también Catalve en Calingasta, que toma su nombre de una localidad chilena ya que dependíamos eclesiásticamente de Chile. Los lugareños también la llaman la Capilla Nuestra Señora del Carmen por ser la patrona de las montañas. Y por último, Achango, las más antigua de todas, en Iglesia. Hicimos presentaciones en cada una de esas localidades e inclusive actividades especiales con la comunidad, como en Barreal que hicimos un concierto con los alumnos de la Escuela de Música del lugar -que cuenta con la ayuda del proyecto minero Glencore-, de la que participan personas de todas las edades, grandes y chicos de Barreal, Tamberías y Calingasta. Todo eso quedó grabado para quienes no estuvieron presentes y para todos aquellos que quieran saber un poquito más de la música que nos interesa'', detalla.

Acaban de presentar el primer video que muestra esa actividad. Ya tienen programado que en diez días más subirán a su canal de Youtube y sus redes sociales (están en Instagram y Facebook como @ensamblebarroco) otra parte del material y en agosto lo que resta. Aparte en el canal Xama de la UNSJ , desde este fin de semana, todos los sábados y domingos, a las 19 horas, harán un microprograma especial con esos documentos.

Lo más interesante es que en los videos no sólo se muestra el recorrido artístico de los conciertos, sino además microdocumentales explicativos de la época histórica musical, algunos datos de las melodías interpretadas e incluso del lugar donde se filma para poner en contexto. Todo esto, sin lugar a dudas, enriquece la propuesta. Por ejemplo, la historiadora Natalia Dávila hace una referenciación en el tiempo de las capillas de Catalve y Achango, Doña Cora Toro que es una docente jubilada casi una personalidad ilustre del pueblo de Calingasta hace sus aportes al igual que Aníbal Montesino -que es el encargado de la Capilla de Achango por ser descendiente de sus fundadores- y Diego Estrada, que es el profesor de la Escuela de Música Popular de Barreal. Las tomas, dirección de fotografía y edición han estado a cargo de Oscar Díaz y el registro sonoro es de Fernando Campero. Mientras que las actuaciones son de Melina Medina (violín), Elisa Montenegro (viola), Laura Lanzi (cello y dirección musical), Leonardo Grosso (contrabajo), Julián Rodrigo (flauta), Federico Salas (oboe), Luis Querales (fagot), Luz Ramírez (clave), Diego Guillén (percusión) y la contralto Claudia Lepe. También son parte del Ensamble Barroco, Ana Paula Lanzi y Verónica Trigo, como parte del equipo de diseño y producción.

"Girar es lo más lindo que le puede pasar a un grupo, pero registrarlo nos sirve para que el material no quede solo en una experiencia del momento, sino trascienda en el tiempo. Ha sido un gran trabajo que no podríamos haber podido concretar si no hubiese sido por esta herramienta del Mecenazgo que es muy valiosa porque para los artistas independientes es la única manera de hacer algo que implica semejante movimiento de gente. Agradezco que esta ayuda exista porque es única'', asegura.



Música que sigue viva

Además de que la música barroca implica un largo período de tiempo y mucha producción artística (ver Nacido con la ópera), el ensamble solamente alcanzó a hacer tres registros en cada lugar. Según detallaron los músicos involucrados, eligieron, prepararon, estudiaron e interpretaron tres composiciones cortas, de no más de 4 minutos cada una para mostrar en los videos. De todos modos, los conciertos que dieron en las localidades alejadas sanjuaninas tuvieron una extensión de una hora. "Obvio que queda mucho material afuera pero es un primer gran paso y hasta quizás la llamita para seguir buscando otros padrinazgos. La realidad es que queremos difundir esta música antigua, la que en ciudades como Mendoza, Córdoba y Buenos Aires tiene una movida enorme. Aquí se estudia en la Escuela de Música pero hay especializaciones en el mundo para saber y conocer más de este repertorio preclásico'', se ilusiona quien ya tiene confirmada una próxima presentación en octubre en el Teatro del Bicentenario, un escenario conocido por ellos porque en el 2021 hicieron otro proyecto ahí pero con bailarines del Programa de Perfeccionamiento, con la coreografía de Diego Poblete -actual subdirector del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín- y la sanjuanina Victoria Balanza. En ese entonces grabaron un corto audiovisual sobre el fragmento Les Sauvages de la Òpera Ballet "Las Indias Galantes'' y "Marcha para la ceremonia de los turcos'' de Jean Philippe Rameau compositor del barroco francés. El año pasado, hicieron actuaciones en el Chalet María Luisa, aparte tuvieron invitados especiales como Rubén Albornoz, oboe solista de la Orquesta Estable del Teatro Colón. Y, a esta altura del calendario, ya programan lo que se hará en el 2024.

El ensamble barroco comenzó en el 2018. Le dieron vida en ese entonces docentes y estudiantes avanzados de la carrera de Música, como parte de un Proyecto de Extensión de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ. Actualmente, en su mayoría son profesores, integrantes y compañeros de la Orquesta Sinfónica. De más está decir que muchos son amigos, colegas y han compartido formaciones musicales anteriores a esta iniciativa. Solo hay algunos alumnos, para quienes se hizo esta propuesta como posibilidad de adquirir experiencia frente al público teniendo sus primeras puestas en escena.

"Somos un grupo muy flexible en su conformación, lo que nos permite adaptamos a cada proyecto que surge siempre ligado a este repertorio musical tan específico del Barroco. Todavía no ha aparecido ninguna propuesta de tocar en eventos o presentaciones pero sería maravilloso, por supuesto'', cuenta la directora.

Al grupo lo une su pasión por la música y les interesa adentrarse en este aspecto de la historia de la música considerada como parte del siglo de oro para la cultura mundial. "Mi enamoramiento con la música barroca surgió hace un tiempo largo ya, mientras estudiaba y me perfeccionaba en Suiza. Allí descubrí que hay un mundo aparte con la música antigua, la del Barroco y el Renacimiento inclusive, que es volver un poco a las raíces. Hay toda una rama de la historia de la musicología que estudia la forma de acercarse lo más posible a la interpretación de esas épocas en el siglo XVIII. Por eso se ha vuelto a tocar con instrumentos con cuerdas de tripa, usando los arcos que eran corrientes en ese entonces. Hay toda una movida alrededor de la música antigua muy interesante que incluye a partir de lo que se sabe de la parte histórica, la reconstrucción de instrumentos a partir de imágenes, ya que no tenemos registros sonoros de esa época, no había forma de grabar la música pero si hay pinturas y documentos con tratados de cómo se debía interpretar que sirve de material bibliográfico para recuperar todo ese mundo'', dice Laura Lanzi.

Tal es la dedicación de los locales, que si bien no es sencillo, especialmente por los costos que le significan a cada músico -porque no cuentan ni con sponsor ni mecenazgo para ello-, están tratando de sumarse a esta "ola''. Tan es así que Laura ya tiene su arco para el cello como se usaba en ese entonces (que tiene una forma más corta -si se compara con otro actual- y es fundamentalmente más liviano, lo que hace que sea muy flexible, que "salten las cuerdas''. Hay luthiers que se ocupan en replicarlos de manera artesanal. Los sanjuaninos van paso a paso. En el grupo además hay un traverso (el equivalente a una flauta traversa) que no pueden usar por los tonos y a alguna vez accedieron al clave (que es en aspecto similar al piano, es un instrumento de tecla pero que usa otro mecanismo de acción de las cuerdas por lo que el sonido es diametralmente diferente al piano) con que cuenta la Escuela de Música pero está averiado actualmente. De todos modos, aunque no los usan a pleno, si tienen partituras de época.

"Todos somos músicos modernos, tenemos nuestros propios instrumentos modernos y es un cambio de chip en la cabeza y en la práctica adquirir un instrumento de estas características antiguas. Estamos haciendo la transformación hacia la parte barroca muy de a poco, hemos empezado recién con arcos barrocos. Estamos haciendo pruebas porque es todo un entrenamiento, es un poco reaprender, no de cero pero si adaptarse. Son otras sonoridades, otro modo de tocar. La idea es llegar a tener los instrumentos de época en algún momento. Ahora estamos en transición'', afirma la directora quien destaca que lo que pasa con muchas de estas melodías es que no está "escrita del todo, entonces da lugar al intérprete a hacer sus aportes, a completarla o terminarla o a hacer tu versión, pese a que hay tratados, hay reglas, no es que uno hace lo que se le da la gana pero hay mucha libertad. Inclusive a veces hay obras que ni siquiera tienen su instrumentación específica. O sea no ha sido escrita para un cuarteto de cuerdas o para un quinteto de maderas. O no especifica que instrumento debe tocar cada parte. Entonces esa parte, ese granito, queda en nuestras manos y hace muy interesante el trabajo''. Obviamente para eso tienen que estudiar mucho, investigar y escuchar.

Nacido con la ópera

Explican los expertos que el Barroco fue la época en que comenzaron a delinearse todas las reglas formales de la música clásica. Fue un movimiento en Europa, especialmente con auge en Italia, Alemania, Inglaterra, Francia y España durante el siglo XVII. Muchos lo sitúan desde el nacimiento de la ópera en el año 1600 hasta la muerte del compositor Johann Sebastian Bach en 1750, uno de sus grandes exponentes más influentes. Además de Bach otros compositores importantes del Barroco fueron Georg Fredrich Händel, Georg Phillip Telemann, Antonio Vivaldi, Jean-Baptiste Lully, Henry Purcell, Domenico Scarlatti, Claudio Moteverdi, Georg Muffat, entre otros.

Fue un momento de reformas donde la música se volvió un elemento poderoso como espectáculo público y se utilizó como un medio de influencia y subsistencia, por supuesto. La ópera fue determinante ya que permitió desarrollar del lenguaje instrumental de la orquesta y las voces.

Los instrumentos predominantes en la orquesta barroca fueron los de cuerda frotada, es decir violines, violas, violoncellos y contrabajos.

Aparte, de instrumentos de viento como la flauta y el oboe como solista; además de arpa, clave, laúd, entre otros.

Entre otros aspectos que caracterizan esta música figura que aparece el concepto de tonalidad, se utiliza el bajo como la nota guía fundamental de la estructura a lo largo de las obras, hay lugar a la improvisación.

Una gran oportunidad

La ley de mecenazgo cultural -la 2197- nació para incentivar la promoción cultural y estimular la participación de las empresas privadas y contribuyentes en el financiamiento de iniciativas culturales tan diversas como interesantes ya que abarca ámbitos como la danza, las artes visuales y audiovisuales, el arte digital, el teatro, el circo, la mímica, la literatura, las artesanías, el arte popular, el diseño, la música popular y la académica, el patrimonio cultural, también publicaciones, radio, televisión, sitios de interés con contenido artístico y cultural, la infraestructura, las nuevas tecnologías.

Justamente hoy 2 de julio se cierran las inscripciones para la segunda convocatoria de proyectos interesados en conseguir ayuda económica para formación, producción e investigación.

Esos proyectos llegan a un Consejo de Mecenazgo, que integran tanto representantes del gobierno especialmente del ministerio de turismo y cultura- pero también por personalidades destacadas en este ámbito. Los que son declarados de interés cultural, son los que pueden buscar ese paraguas económico que en el caso de los contribuyentes es un porcentaje del impuesto sobre Ingresos Brutos que se tributan a la provincia. No es un subsidio, sino un régimen de promoción ya que el monto de los financiamientos efectuados por los patrocinadores es considerado como un pago a cuenta del impuesto correspondiente al ejercicio de la efectivización del aporte. En ningún caso se puede destinar más del 25% de determinación anual de los Ingresos Brutos del ejercicio anterior al del aporte del contribuyente.

En la primera edición, 45 propuestas fueron declaradas de interés cultural y recibieron el aporte de contribuyentes para concretar los proyectos.

Por Paulina Rotman

Fotos: colaboración Ensamble Barroco San Juan