Los jóvenes marcan tendencia siempre. Lo que ellos usan en cada temporada se replica adaptándose a otras edades que también quieren "parecer" un poco cancheros (sin caer en el ridículo). Así es que es muy bueno saber que usarán esta temporada. En primer lugar las chicas y los chicos desplegarán su estilo durante todo el día porque la variedad de outfits y looks son tantos que se adaptan a todos los gustos. Por supuesto, siempre fiel a la onda fresca, desenfadada y cómoda, las tendencias de este otoño-invierno no son la excepción.

Hasta aquí todo bien, pero muchos se preguntarán si es posible "estar a la moda" con los precios por las nubes, y la respuesta es "sí". Sólo se trata de buscar valores que se adapten a los bolsillos. En este caso, Amarella, la boutique ubicada en Calle Gómez al 217 Sur (a pasos de la chimenea), en Rivadavia, cuenta con precios accesibles para lograr ese objetivo.

A esta altura no caben dudas que la moda adolescente -y no tanto-, es un fenómeno en constante evolución que refleja los gustos de una generación joven. Tanto es así que las tendencias actuales incluyen la ropa oversize, tops cortos -con mangas para esta época-, pantalones de jean que van desde el chupín hasta el wide leg; los joggings cargo; los sweters cortos, las faldas engomadas o en bengalina que se ciñen al cuerpo. Por supuesto que no faltan las chaquetas de distintas telas, pero siempre con brillos para el día o la noche.

Los estilos urbanos y casuales son muy populares en estas franjas etarias, pero siempre con detalles que brindan personalidad.

Entre las tendencias de la moda juvenil para este otoño invierno 2023 se destacan los colores clásicos del invierno y se suman otros tonos más estridentes como el fucsia.

Sweater mostaza ($4000)

Jean azul ($8200)

Sweater negro ($4000)

Wide Leg fucsia ($8.200)

Jardinera de jean ($9000)

Buzo rojo ($4000)

Wide Leg jean ($8200)

Buzo amarillo frizado over size ($9500)

Biker Sol y Luna ($3000)

Jogging Cargo verde ($7500)

Body negro lycra con cierre ($3500)

Sweater over size ($5.500)

Jean negro chupín ($ 8.200)

Mini engomada ($7500)

Top azul con manga ($3.500)

Campera de jean con strass ($6500)

Jean ($8200)

)

Pantalón Engomado ($9200)

Chaleco Puffer Metalizado ($5500)

Cartera Cadenas ($5000)

pantalón palazo ceBra ($5500) top manga larga ($3.500)

Mini Bengalina con cadenas ($4000) Top manga larga ($3500)

