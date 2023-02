Si hay personas que saben lo que es estar conectados, esos somos los sanjuaninos. ¿Quién no conoce al primo de la vecina que a su vez fue compañero de la primaria de la hermana de su mejor amigo? Vínculos como estos se repiten de a miles y en todas las esquinas.

Tantas veces se ha dicho que acá todos o casi todos nos conocemos. Y es verdad. Todos estamos, por una u otra razón, conectados: por las costumbres, por la música, por lo que nos identifica, por las historias, por el paisaje, por los afectos, por la convivencia generacional.

Claro que en la actualidad, estar conectados tiene inevitablemente otro significado y es el que lo liga con la tecnología. Esa que nos permite estar en contacto todo el día, hablar con otro sin que haya una línea telefónica de por medio, inclusive mirarse a la cara y conocerse a distancia. Sin lugar a dudas, estar conectado a Internet y por ende, acceder a redes sociales y otras plataformas, permite, especialmente a los más jóvenes divertirse, aprender, trabajar, explorar talentos y vocaciones, abrir fronteras, descubrir mundos.

Muchas de estas ideas confluyen en lo que se verá el próximo sábado 25 en el escenario principal del Complejo Ferial Costanera, en Chimbas. Según adelantó Martín Ferres, director Artístico y Musical, a diferencia de otras ediciones, el espectáculo final no tendrá un tinte costumbrista ni histórico. Será, en cambio. un show de impacto, donde jueguen en el escenario el lenguaje de la danza, la música, el arte digital y obviamente la tecnología.

Justamente un videojuego será el contexto que enmarque esta historia que busca fundamentalmente llegar a los más jóvenes y en su mismo código, en su mismo lenguaje. "No pretendemos bajar línea, sino darles un escenario en el cuál se sientan cómodos y puedan mostrarse como son', resume Ferres acerca del show con el que cierra prácticamente una semana dedicada a la juventud por medio de las distintas instancias de la FNS.

Los protagonistas de la noche son tres: Brisa (quien le pone el cuerpo es Juli Coria), una joven de 25 años, Nano de 22 (que es interpretado por el actor Mati Puig) y Grego, de 30 (a cargo del actor y director teatral Fede Lucero). "Son tres jóvenes emprendedores on line. Son autosuficientes, trabajan virtualmente y son fanáticos de los videojuegos. Justamente, cada uno desde su lugar, se encuentran a jugar, y entonces surgen inquietudes: ellos intentan comprender la soledad que implica la evolución de esta era digital. Por que están solos jugando, frente a una computadora, pero ¿están solos? Además se preguntan qué los sostiene y qué hay más allá de la virtualidad. En su búsqueda, llegarán a la realidad que les hace ver que no importa si están on line o no, sino que descubrirán que hay que detenerse, darse tiempo para entender y empatizar con otros. Al final, el amor que contienen las historias de cada uno, trasciende el tiempo, el espacio y nos conecta", define este creativo que pondera cómo ficción y realidad se entrelazan en esta fiesta para reflejar lo que les pasa a tantos adolescentes y jóvenes.

Esta vez, en ellos está puesto el foco de atención. Y ¿por qué? El músico confiesa que "nos pareció que la época nos obligaba a hacernos cargo de lo que les pasa y reflejarlo".

La intención artística es que a lo largo de una hora de espectáculo, con más de 330 actores, bailarines, acróbatas y performers en el enorme escenario, el público se deje llevar por "distintos escenarios como los que muestran los videojuegos pero también por escenarios más oníricos y hasta del metaverso que van abriendo camino hacia nuevos pensamientos. En ese recorrido los protagonistas, tratarán de encontrar esas respuestas que los movilizan".

De hecho recurrieron a la danza teatro como género para hacer vibrar a los miles de espectadores que año a año confluyen en este momento clave de la Fiesta Nacional del Sol. No será, como en otras ediciones, un show marcado por el texto y los diálogos. Aunque por supuesto habrá un relato, el que queda en manos de una voz en off.



El resto del show se complementará con las infaltables pantallas gigantes y los efectos especiales, esos que abundan en este evento.

A todo ritmo

"Conectados, nos unen las pequeñas historias" -tal como se llama el espectáculo final- reúne todas esas coreos que a los chicos les encanta hacer y filmar con sus celulares, y por supuesto subir a redes como TikTok. En el cierre de la Fiesta del Sol abundarán todos esos estilos desde ese que como su nombre lo indica reúne a los ritmos urbanos -los bailes que nacieron en las calles- como el Funky, Hip Hop, Breakdance, entre otros; hasta el trap (subgénero del rap), Hells dance (un sensual y complejo estilo de baile porque se hace sobre tacos altos basado en los videoclips y coreografías de artistas famosas como Beyonce o Jennifer López con música urbana, jazz y por que no ritmos latinos), Voguing (la danza social que surge gracias a la comunidad trans y LGBTQ+ afrolatina, amante de la cultura ballroom de Harlem, en Nueva York. Hay varios movimientos básicos para hacer estas performances que suelen utilizar poses, flexibilidad y gimnasia, acciones de manos y brazos, balanceos de cadera de lado a lado, el duckwalk o caminar como pato en cuclillas que es algo muy parecido al baile folclórico tradicional ruso, para desde esa posición hacer trucos, giros y saltos, además de rodar, posar, arquear el cuerpo, etc). También habrá espacio para moverse al ritmo del rock, por supuesto para la música electrónica, para disciplinas como acrobacia, pole dance y parkour.



Un párrafo especial merecen el flamenco y el malambo en esta edición, como símbolo de identidad pero también como ejemplo de nuevas posibilidades. "El malambo y el flamenco sirven para mostrar un choque cultural pero a su vez también para dar lugar a un tercer estilo, que es la música electrónica que incluye a ambos géneros y en la que queda de manifiesto un lenguaje universal en el que todos podemos encontrarnos y bailar. Eso es lo que queremos mostrar en el espectáculo: una sana convivencia, la simpleza y lo complejo a la vez. Todos estos son elementos que la juventud tiene muy claros y que quisimos rescatar en la obra como es por ejemplo la integración. No hablo de inclusión, porque ese paso ellos ya lo han dado hace rato. Es algo más. De hecho, en Conectados, bailan a la par jóvenes y personas más grandes, todos tiene su lugar, su valor", asegura el director.

Golazo

Este año, los hacedores del espectáculo final apostaron a un gran trabajo previo a los ensayos, que consistió en una serie de talleres de capacitación para generar y descubrir los movimientos que iban a llevarse luego al escenario. En ese marco, probablemente uno de los encuentros más interesantes fue el que propuso Soledad Arena, la campeona argentina de una disciplina un tanto desconocida hasta ese momento: el freestyle fútbol. Ella es de Palomar, provincia de Buenos Aires, tiene 25 años, empezó en los semáforos y en el Tren Roca, aunque ahora la llaman en eventos familiares exclusivos y hasta partidos de fútbol mega televisados, llegó especialmente a San Juan a fines del 2022, justo cuando la Selección peleaba su lugar por la Copa del Mundo. Vino a transmitir ese arte que hace con sus jueguitos o malabares con una pelota y el cuerpo, toda una destreza apasionante. Así fue como con su aporte se conformó para esta edición el primer grupo de Freestyle Fútbol Femenino en San Juan. Sus integrantes tendrán unos momentos de gloria en alguna de las escenas del espectáculo final.



Acordes

Si hay baile por supuesto que hay música, más si se piensa que el espectáculo es coordinado por un músico de la talla de Ferres, que es parte de Bajofondo, el renombrado colectivo musical que lidera Gustavo Santaolalla. Trascendió que sumará distintos estilos fusionados. "Algo ecléctico", lo define.

Habrá música en vivo con la Camerata San Juan (a la que se sumaron algunos integrantes de la Escuela Orquesta) con, entre otros, Gerónimo Vega, Fabricio Rodríguez, Rodrigo Godoy, Oleksandr Zuzuk, Carolina Pedraza y Rosabell Madero, Cecilia Pérez, Sevilla Soany Beth; un cuarteto de bronces, una banda de rock armada para la ocasión con Willy Herrera Trío que integran Willy en guitarra, Ismael Robles Pérez en batería, Lucía Sánchez en bajo, además de Santi Irusta (en teclados) y Emi Soler, la sanjuanina que luego de llevar sus canciones a la tele (llegó a cuartos de final en La Voz Argentina por Telefe), en esta Fiesta del Sol es una de las artistas que interpreta los dos temas oficiales del evento, como son "Solos y conectados a la vez" y "Voy a luchar". A esta revelación se sumaron Santiago Dávila y Francisco Sánchez, más los coros de Marcelo Araya y Mónica Skowron (del grupo vocal Nuvox). Además de semejantes artistas, prometen otras sorpresas musicales.



En redes

Esta edición de la fiesta se ha hecho mucho hincapié en la comunicación en redes sociales y en el aporte de influencers, todos sanjuaninos. De hecho, los protagonistas surgieron de una viralización de los personajes que no tuvo límites ni fronteras.



Los verdaderos gamers

Por supuesto que para ellos no se trata de un videojuego ni mucho menos; si de un trabajo en el que ponen en "juego" todo su talento y un gran trabajo en equipo. En la edición 2023, el espectáculo final está a cargo del bandoneonista y compositor sanjuanino Martín Ferres (director Artístico y Musical), Pablo Levy (director de Contenidos Audiovisuales), Leticia Mazur (directora de Movimiento), Gastón Mori (director Actoral) y los asistentes Bárbara Alonso (Movimiento), Florencia Tejada (Movimiento Creativo-Técnica), Patricia Lucero (Actoral Creativo-Técnica), Nicolás Altamirano (Movimiento), los directores musicales: Alberto Velazco, Leandro Vega y Gabriel Dávila; además Guillermo Illanes (A&R/Producción Musical), Violeta Álvarez (Vj/Operadora de Visuales), Lisandro Olivera (director de CCTV y TV), Lorena López (escenógrafa) y Candela Obredor (asistente de escenógrafa), Florencia Tornello y Francisco Zito (diseño de vestuario) y Carolina Romero (asistente de diseño de vestuario).

Todos ellos están secundados por los monitores Esteban Rodríguez y Nicolás Pérez (Actuación), Juan Nicolás Frini (Acrobacia), Federico Luna y María Julia De Nardi (Contemporáneo), Pamela Victoria Ruarte Correa (Ritmos urbanos), Juan Peletier (Malambo), María Maestro (Flamenco), Ignacio Mercado y Gabriel Miranda (Drag/Voguin), María Pascuali y Agostina Hidalgo (Pole Dance).

El guion original fue escrito por Luis Ávila (el autor sanjuanino de novelas que más allá de ser tentado por una de las editoriales más afamadas, tiene su historial laboral volcado en dos plataformas virtuales con millones de lectores online) y luego trabajado junto a Leo Ferres, que tiene un posdoctorado en Neurolingüística.

La directora general de la FNS es Andrea Sánchez. Además, hay cientos de personas que hacen sus aportes profesionales.

Por Paulina Rotman

Ilustraciones: colaboración Mauricio Camargo/ Ministerio de Turismo y Cultura

Fotos: archivo Diario de Cuyo