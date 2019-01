Foto: colaboración CNRT Delegación San Juan



Planificar que los hijos se vayan de vacaciones por su cuenta o con sus amigos a través de una institución (religiosa, deportiva, etc) inclusive adultos mayores por medio de Centros de Jubilados y sindicatos, no empieza y termina con el armado de las valijas. Un trámite a tener en cuenta -además de las autorizaciones en el caso de menores y otras cuestiones que hacen al viaje propiamente dicho- es el pedido de fiscalización del transporte a las autoridades y técnicos de la Comisión Nacional Reguladora de este sector (CNR) para asegurarse, momentos antes de iniciar el viaje hacia el destino deseado, que el personal que manejará los colectivos y las unidades estén en regla.

Hay varias vías para pedir dichos controles de transporte que salga fuera de los límites de la provincia, controles que son absolutamente gratuitos para los usuarios. Está en vigencia la Plataforma de Internet. El Delegado Regional en San Juan, Tito García Arancibia especificó que a través de la página www.cnrt.gob.ar se puede solicitar dicho pedido. Otro modo es por medio de la línea gratuita 0800-333-0300 y de las líneas telefónicas de la oficina local que funciona en la Terminal de Omnibus, el 4213815 y el 2645020545. Para comunicarse al 0800 hay que llamar de lunes a viernes de 9 a 17 hs, sábados y feriados de 9 a 13 hs, mientras que la oficinal local funciona de lunes a viernes de 8 a 14.

"En el caso que se solicite personalmente con 48 horas anticipadas basta, en cambio si se llama al 0800 piden un plazo de al menos 10 días antes al viaje", explicó García Arancibia.

Para solicitar la fiscalización sólo hay que informar fecha, hora y dirección exacta de partida del viaje. En lo posible se pide ampliación de datos tales como destino del viaje, razón social de la empresa que va a prestar el servicio de transporte, entre otras cuestiones. El pedido es anónimo y gratuito.

"Las fiscalizaciones consisten en la verificación del estado general y puntual de algunos aspectos de la unidad y de toda la documentación obligatoria de la misma. También se controla la documentación de los choferes, las horas de descanso y se les realiza controles de alcoholemia y test de sustancias ilegales. Con la ayuda de los padres o de cualquier persona que sepa que se hace un viaje y pida estos controles, podemos hacer que cada viaje sea más seguro y esto llevara tranquilidad a toda la sociedad. Si todo está en regla no hay problema pero si faltan papeles, los choferes no descansaron lo suficiente o el estado mecánico del colectivo o la combi no es bueno se hacen actas y hasta, dependiendo de la gravedad de la falta, se aplican multas dinerarias", explicó el funcionario nacional.

También aclaro la importancia de traslado de menores fuera de la provincia indicando que si o si tendrán que salir con una autorización de los padres. Dicho formulario puede encontrarse en la misma pagina de Internet institucional.