El finaciamiento de la producción fue la principal preocupación.

¿Cómo atravesar la actual tormenta al menor costo posible? Fue el gran interrogante que plantearon hombres y mujeres de negocios en el primer Emprezar 2020 organizado por la Unión Industrial Joven de San Juan dirigida por el empresario Ricardo Palacios hijo y que albergó en la virtualidad a más de 130 jóvenes empresarios, de nuestra provincia en su gran mayoría, pero también del país, Bolivia, Chile, Holanda y España.



En esta oportunidad y por distintas redes sociales expuso Martín Quirós, empresario, consultor y especialista en empresas familiar, y conferencista; en una videoconferencia marcada por la constante participación de los receptores.



Quirós disparó una pregunta a modo de inicio de la jornada virtual: "¿Qué te preocupa hoy como empresario?". Y enseguida ardieron las redes, fuertemente marcadas por la crisis sanitaria mundial de la Covid-19 indicando entre las principales angustias del sector productivo las siguientes:



* ¿Cómo y cuándo termina esto?

* La incertidumbre financiera.

* Inactividad de las empresas

*El flujo de caja.

* La inflación de costos productivos.

Martín Quirós. Quiros Consultores.



DISCERNIMIENTO



Ante la lluvia de angustias Quirós apeló al discernimiento de prioridades marcado su experiencia como director de un centro de capacitación y empresa que organizó más de 100 jornadas de formación para dueños de Pymes en Argentina y América Latina, convocando a 30.000 empresarios y recogiendo miles de experiencias.



"Debemos marcar nuestro lema indicó el especialista, "las pymes no aflojan"" y agregó que "es indudable que estamos parados ante una situación irreversible y sin duda desde hace 3 semanas se fueron muchas preocupaciones que dejaron de ser tales".



Marcó que "hoy me preocupan el 70% de las dificultades causadas por la pandemia. Tal vez la angustia pase por no tener plan para este contexto, o no hay dinero para aguantar".



"Por eso hoy mi única obsesión es como subsistir, cómo sobrevivir a la crisis total existente. Y es que debemos estar atentos a cambiar oportunamente las prioridades porque la realidad en esta pandemia cambia minuto a minuto", afirmó el consultor.



Y marcó, "la definición sería estar despabilados, atentos para, en dos meses poder seguir pagando los sueldos...".



Y disparó otro interrogante que volvió a despertar las redes: "Respectos de sus socios, ¿están igual de preocupados que ustedes?. ¿Hay visión compartida de la realidad?", y explicó: "Digo esto porque compartir la visión es un paso muy importante. Tener la misma percepción y saber dónde vamos en conjunto es clave...".





LAS FINANZAS



Quirós marcó la cancha de las decisiones empresariales: "Necesitamos tener un plan, considerando al menos tres escenarios. A 3, 6 o 12 meses".



Y afirmó con fuerza: "Hoy hay que preocuparse por la liquidez. Sentarse sobre la caja. Analizar los compromisos y definir los prioritarios para definir también luego el destino de los ingresos".



Otro consejo vertido por Martín Quirós ante las consultas fue: "Si te dan financiación hoy, toma el dinero y luego sentate a ver cada pago que se hace. La clave está en la liquidez de las pymes".



Y avanzó en los diferentes "contextos en que la crisis encontró a la empresa. Tal vez exija sentarse con nuestros empleados y acordar cómo manejar los sueldos sin prescindir del personal. Al capital humano hay que cuidarlo y para ello ser claros en lo que les planteamos".



Otro aspecto destacado de la disertación pasó por "controlar los gastos y nombrar un solo responsable de la caja. Es tan importante como definir la necesidad de liquidar stoks y es fundamental suspender los planes de inversión hasta después de la tormenta".



Y remarcó: "Hoy lo más importante es el plan financiero de emergencia, no dormir hasta no tenerlo, porque no sabemos si en tres meses tenemos empresa. Debemos asumir lo peor y hacer un plan para ello. Luego habrá tiempo para ajustarse a mejores contextos".





LA GENTE



Finalmente el especialista en pymes familiares abordó un tema crucial: "A la gente hay que cuidarla. Es clave. Son la base de toda empresa... A ello nos debemos y que ser claros y sinceros todo el tiempo, afirmó agregando, en esta crisis todos aprendemos juntos...".



A lo que uno de los empresarios asistentes remarcó "debemos cuidarla porque los que sobrevivan son los que bancaron al tormenta con nosotros".



Quirós destacó que junto con la gente "es clave que nosotros nos cuidemos y para ello hay que aplicar las enseñanzas de la cabina del avión. Primero uno se pone la máscara de oxígeno primero y luego ayuda a la gente. Debemos tener cuidado de que el futuro de nuestra familia depende de las decisiones que tomamos hoy".



Y destacó: "Hasta donde llegamos es fruto del empuje, autodeterminación y decisión depende el futuro hoy. Por ello es importante el plan financiero de la empresa. Debemos cuidarnos como empresarios".



Y finalmente remarcó: "La pyme puede desaparecer, pero el espíritu empresario no. Nuestra principal responsabilidad hoy es cuidar las empresas y los empresarios también".





Un centenar de empresarios siguieron el evento por las redes.



