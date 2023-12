"La imaginación es el taller del alma en el que se tejen todos los planes para el logro de los sueños". En el camino hacia el éxito y la plenitud personal Napoleón Hill destaca un principio crucial: "La visión creativa". Este concepto va mucho más allá de la mera imaginación, la contemplación y el simple acto de ver, la verdadera visión creativa es una fuerza que despierta en nosotros la capacidad de visualizar nuevas posibilidades, soñar nuevos sueños y aprovechar los vastos poderes del universo para construir un nuevo mañana donde nuestros deseos más ardientes se convierten en realidad.



¿Qué es la Visión Creativa?



La Visión Creativa es la capacidad de visualizar con claridad nuestras metas y objetivos más elevados y crear imágenes mentales vívidas que representen el logro de esos objetivos. Esta visualización implica utilizar la imaginación a nuestro favor de un modo consciente para diseñar nuestra vida y obtener todo aquello que anhelamos: más amor, más salud, relaciones más conscientes, un trabajo que nos apasione, mayor gozo, belleza, paz, prosperidad y abundancia, en definitiva, todo lo que nuestro corazón desee. Poner este principio en marcha es la clave para manifestar nuestros propósitos y cumplir todas nuestras intenciones.

Pero esta práctica no sólo implica ver las metas, sino también experimentar mental y corporalmente la sensación de haber conseguido aquello que se desea, de esta forma se establece una conexión entre la mente y la realidad que allana el camino hacia el éxito, motivando, guiando las acciones y dirigiendo todos nuestros esfuerzos hacia la materialización de los sueños.

La visión creativa es más que una técnica y una herramienta, es una habilidad que nos permite controlar nuestra imaginación y crear con ella una imagen clara y convincente acerca de nuestro futuro, un futuro que nos emocione, nos llene de entusiasmo, y nos haga brillar los ojos, esa carga emocional pone a trabajar las fuerzas invisibles del universo a nuestro favor y nos ayuda a emprender acciones inspiradas para lograr hacer tangible lo intangible.

Si por un momento contemplas la historia verás que la visión creativa expresada por aquellos que creyeron con todo su corazón en su visión ha sido la fuerza creadora de la civilización tal como la conocemos hoy, ha sido la autora de todos los descubrimientos científicos que han marcado eras, desde el vapor y el ferrocarril hasta la era tecnológica y digital, ha conectado al mundo entero de manera instantánea, ha llevado al hombre al espacio y ha puesto a nuestra disposición todo el conocimiento acumulado de la humanidad, realmente ha sido creadora de cosas verdaderamente inimaginables.

Ese vasto poder de la visión creativa se manifiesta sólo en aquellos que están dispuestos a dar lo máximo de si, a transformar los problemas en oportunidades, y especialmente en aquellos que han forjado en sus corazones una convicción inquebrantable en sus propósitos y metas. Podemos citar como ejemplo de ello a Thomas Alba Edison y Henry Ford, sus vidas nos reflejan el poder y la fuerza de una visión inquebrantable, ellos se atrevieron a todo, desafiaron todo tipo de limitación y no se rindieron hasta ver y vivir en la realidad lo que ya habían visto y vivido en sus mentes. Sin embargo, la visión creativa no es un eco distante y hoy impulsa a gigantes modernos como Elon Musk. Las imágenes de cohetes reutilizables y autos eléctricos nos recuerdan que el futuro es un lienzo en blanco, esperando ser pintado por aquellos que se atreven a imaginar y sobre todo a creer en lo imposible.

Cuando comprendas la fuerza de este principio y decidas desarrollar una visión creativa y convincente de tu futuro, no habrá obstáculo que logre detenerte, no aceptarás el fracaso ni la derrota y cada dificultad la transformarás en un trampolín para acercarte un paso más a tus metas.

Es natural que al plantearnos una visión elevada aparezcan miedos, dudas, inseguridades y pensamientos negativos, todos ellos son generados por creencias de la vida profundamente arraigadas en nuestro interior, pero déjame decirte que ninguna de esas historias que te cuentas es real, nada que te desempodere y debilite jamás va a ser verdad, lo verdadero es aquello que te hace sentir en tu fuerza, en tu centro, en expansión y no en contracción, así que deja de escuchar las mentiras de tu ego y comienza a subirle el volumen a la voz de tu corazón y crea una visión de tu futuro que te convenza, que ames y que te haga brillar los ojos. Esa visión clara y verdadera limpiará tu corazón de todo temor, despejará tu mente de dudas y negatividades, y todas esas historias falsas que dirigieron y controlaron tu vida hasta hoy ya no se oirán más porque ahora sólo escucharás la voz de tu propósito y te sentirás en paz contigo mismo, con tu vida y con los demás. Vivirás una vida en conexión a tu esencia, visión y pasión, lo que mantendrá tu enfoque centrado en lo que verdaderamente deseas y no en aquello que no quieres y temes.

Y para comenzar a crear esa visión de tu futuro necesitas responder a estas preguntas:¿A dónde vas? ¿Adónde quieres llegar? ¿Qué te inspira a dar lo mejor de ti? ¿Qué es lo que te quema el corazón? ¿Qué te llena de fuerza y te motiva? ¿Estás dispuesto a hacer un esfuerzo adicional por aquello que enciende tu vida? ¿Cuál es el precio que estas dispuesto a pagar para ver tus sueños convertidos en realidad?

Cuando desarrolles tu propia visión creativa podrás responder a todas estas preguntas con claridad y honestidad.

Ciencia detrás de la Visión: la neurociencia respalda la idea de que la visualización activa áreas del cerebro de manera similar a la experiencia real. Imaginar con detalle activa los mismos circuitos neurales que ejecutarían la acción, fortaleciendo las conexiones neuronales asociadas con el logro de metas.

Atletas de elite a menudo recurren a la visualización para mejorar el rendimiento. Michael Phelps el legendario nadador olímpico ha compartido como visualiza cada brazada perfecta antes de lanzarse al agua. Figuras empresariales exitosas, como Oprah Winfrey también han atribuido parte de su éxito a la práctica constante de la visualización.

Integrando la visualización en tu rutina diaria:

1. Claridad de Objetivos: Define metas específicas y visualízate cumpliéndolas.

2. Sesiones de Visualización: Dedica tiempo regularmente para imaginarte en posesión de tus logros.

3. Emoción Intensa y Detalles: Inyecta emoción en tus visualizaciones y presta atención a los detalles.

4. Consistencia y Repetición: La visualización efectiva requiere práctica consistente; la repetición fortalece la creencia en el logro.



Herramientas para apoyar la Visión Creativa



Tableros de Visión: Complementa tu visualización con una representación física de tus metas y deseos. Pegar imágenes y frases que representen tus aspiraciones crea un recordatorio tangible.

Meditación Guiada: Incorpora prácticas de meditación guiada específicas para la visualización creativa. Estas sesiones te ayudarán a sumergirte más profundamente en tus visiones.

Diario Creativo: Expande tu visualización escribiendo detalladamente sobre tus metas y cómo te sientes al alcanzarlas. Un diario creativo te permite explorar y refinar tus visiones.

Tecnología de Realidad Virtual: Utiliza herramientas de realidad virtual para recrear tus metas de manera inversiva, permitiéndote experimentarlas de una manera más vívida.

Atrévete a ver más allá de lo evidente, adéntrate en ese vasto mundo invisible donde todas las posibilidades están disponibles para ti y comienza desde allí a crear y diseñar una vida extraordinaria bajo tus propios términos,desafía tus propias limitaciones, tienes mucho que ofrecer y contribuir al mundo de una forma única y especial. La visión creativa será tu boleto hacia un futuro aún no escrito. ¿Estás listo, lista para ser el creador de tu universo y responsabilizarte por ello en todo momento? ¿Cómo verás el mundo a través de los ojos de la visión creativa? La elección es tuya, y tu potencial es ilimitado.

"Cada momento de tu vida es infinitamente creativo y el universo es infinitamente ilimitado. Sólo tienes que formular una petición suficientemente clara con una emoción elevada y lograrás todo lo que tu corazón anhela"

Por Luisa Aciar

Instructora Líder de Napoleón Hill y Bioneurocoach