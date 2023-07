El mismo año en que fue sancionada la Ley 26.870 que declaró al vino argentino como Bebida Nacional, el sommelier Mariano Braga fundaba La Academia (https://ma rianobraga. com/academia), plataforma pionera en el dictado de cursos de vinos online. Precisamente para festejar los 10 años de esta actividad lanzó al mercado un nuevo curso totalmente gratuito, ideal para quienes se desempeñan en gastronomía y quieran ampliar o refrescar sus conocimientos como así también para aficionados a la enología, wine lovers y curiosos.

Desde hace una década este sommelier distinguido recientemente entre los cinco comunicadores de vinos más importantes del mundo por la International Wine and Spirit

Competition, está abocado a transmitir sus conocimientos a una comunidad hispanoparlante

de amantes del vino a través de su academia. Esta vez se trata de "Aprende fácil sobre vinos",

un videopodcast de contenido inédito en el que Braga despliega sus conocimientos y su expertise como sommelier y comunicador para contar de manera clara y amena los secretos del cada vez más interesante y amplio mundo del vino. Está producido íntegramente por La Academia y este nuevo curso está disponible en las principales plataformas de podcasting (Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify, entre otras). Este videopodcast totalmente gratuito que incluye contenido inédito, es ideal para profesionales del sector gastronómico, curiosos y aficionados al mundo del vino. Esta propuesta se suma a los 13 cursos ya existentesvarios de ellos sin costo- que invitan a conocer de manera práctica las distintas aristas y secretos del mundo de la vitivinicultura y la enología. "Estoy convencido de que cuando el contenido está creado a conciencia y es claro y preciso, la formación virtual es una opción maravillosa. Porque uno puede acceder cómo y cuándo quiera, adaptándose a los propios tiempos, leyendo y releyendo. Lo virtual da ese plus: siempre es un material de

consulta que podemos llevar a mano, en el celular y de por vida", dice Mariano, sommelier

internacional y comunicador de vinos.

La Academia

A lo largo de estos diez años, La Academia logró imponerse como una de las plataformas predilectas de profesionales y aficionados, al punto tal que hoy se erige como la comunidad de vinos de habla hispana más grande del mundo, presente en nada menos que 37 países. Es pionera en educación virtual de vinos en idioma español, La Academia fue creada por Mariano Braga en junio de 2013 con el curso "Sin contracturas", aún vigente y disponible en https://marianobraga.com/academia/cursos. Desde entonces, acompañando los adelantos tecnológicos y el devenir de la industria, ha ido cambiando en forma y fondo, especialmente acompañando las últimas tendencias en educación virtual. Además, la plataforma fue renovada completamente el año pasado, y todos los cursos tienen contenidos que se actualizan de manera constante: videos, lecturas, eBooks, archivos de audio, infografías, descargables y plantillas. "La educación virtual cambió drásticamente en estos diez años. No solo porque las tecnologías abrieron posibilidades impensadas hace una década, sino porque además, todos nosotros, como usuarios, entendimos el potencial que tiene y los recursos educativos que pone a disposición. Hablamos sobre la elaboración de vinos, pero no es un profesor dando una charla, sino que tenemos el video del profesor explicando el tema, sumado a testimonios de algunos de los enólogos más prestigiosos del mundo, audios, infografías y descargables para quien quiera ahondar más en determinado aspecto. Y todo está disponible en el mismo ecosistema, abriéndose un abanico inmenso de opciones que incluye a otras fuentes de conocimiento de distintas partes del mundo", agrega Braga. Entre los programas más demandados, se destacan el "Curso online de formación profesional para dueños de vinotecas" y el "Taller virtual de cata de vinos". Además, este mes estará relanzando su curso "Vinos argentinos" y, en forma paralela, la nueva Guía 2023 de vinos argentinos, una herramienta tan práctica como imprescindible para estar al tanto de lo último en materia de vinos de elaboración local.

Los cursos

Entre los cursos gratuitos disponibles a través de https://mariano braga.com/academia/cursos, se destacan "Pura espuma" (eMagazine), "Malbec Go!" (eMagazine) y "Las 5 claves Braga de la" guarda de vinos" (eBook), a los que ahora se suma "Aprende fácil sobre vinos", el videopodcast organizado en 30 clases presentadas por Mariano Braga en las que invita a conocer, disfrutar y estudiar el mundo de los vinos, las uvas, las regiones y mucho más. La Academia con todos sus cursos está abierta las 24 horas del día, los 365 días del año, y todos los cursos pueden iniciarse en el momento deseado en los cinco continentes, solo hace falta contar con un dispositivo móvil o computadora. Al terminar cada curso se obtiene un certificado de finalización que se envía a la casilla de correo del alumno. Este es el link de acceso para todo aquel que quiera conocer de este tema:

https://open.spotify.com/show/3UrK4bmzyAT0aFcaeeovzM?si=0cb11d3398644012&nd=1

¿Quién es Braga?

Mariano Braga es uno de los sommeliers más destacados del mundo. Se recibió en la escuela Gato Dumas y fue miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Sommeliers (AAS).

En su rol periodístico, redacta y edita en diversos medios gráficos y televisivos de Latinoamérica y los Estados Unidos, donde ha escrito sobre vinos, gastronomía y viajes en importantes revistas de a bordo de compañías aéreas tales como American Airlines, Aerolíneas Argentina y Aeroméxico, así como en el diario La Nación, en Food & Wine En Español de México, en Sommelier de Perú, en el magazine del Club del Vino Wine+ y en Cava Privada, de la República Oriental del Uruguay.

Entre los años 2014 y 2020, junto a su esposa, la cocinera Florencia Borsani, creó el restaurante Pampa Roja, ubicado en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, el que fue reconocido en el año 2018 como el Mejor Restaurante de Argentina por la Luxury Travel Guide (LTG) de Inglaterra y en donde desarrolló la carta de vinos y bebidas más premiada de la Argentina (durante los años de existencia del restaurante, recibió el Wine Spectator Award of Excellence ininterrumpidamente, además de haber sido escogida en dos oportunidades por The World Of Fine Wine como la Mejor Carta de Vinos Corta de Sudamérica).

Mariano también incursiona hace casi 20 años en la docencia, tanto presencial como de forma virtuall en www.marianobraga.com/academia.



