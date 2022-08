La Cámara de Comercio Exterior nació el 30 de agosto de 1990 como una entidad civil sin fines de lucro integrada por empresas agrícolas agroindustriales, industriales y de servicios. El próximo martes celebra sus primeros 32 años de vida y Suplemento Verde de Diario de Cuyo dialogó con su presidente Antonio Giménez y su gerente, el licenciado en comercio internacional Roberto Gutiérrez.



"En aquel momento San Juan exportaba unos 18 millones de U$S anuales. Ya había gente trabajando y pioneros en los años 90 del siglo pasado se produjo una fuerte inversión en agroindustria motivados por las leyes de promoción agrícola y promoción industrial que despertó el perfil exportador en las empresas y apuntaló la Cámara", recordó Antonio Giménez.



Entonces el primer presidente "fue Francisco Yannello a quien todos recordamos por su apertura empresarial y su labor en la uva para consumo en fresco. Un maestro para todos los sectores a partir de recorrer el mundo y comunicar a los colegas y otros sectores las novedades", indicó Roberto Gutiérrez.



Cabe recordar que en 32 años esta entidad fue presidida por 5 empresarios: Francisco Yannello, Domingo Héctor Alós, Héctor Hugo Victoria, Mario Augusto Pulenta y el actual; Antonio Salvador Giménez.



El Club Sirio Libanés se ha transformado en un lugar emblemático para los exportadores: "desde su nacimiento los martes por la noche tenemos la reunión de comisión directiva y en la entidad y al finalizar; nos reunimos en el Salón de Los Espejos del Sirio, con los asociados e interesado en el comercio exterior. Es una actividad saludable porque allí se escuchan las voces, ideas y propuestas y también se hace catarsis, como en el 2001 cuando estalló el país y aquella reunión terminó siendo un hito tremendo. Hoy sirve de contención en momentos difíciles para sostener entre todos al sector", afirmó Giménez.



BALANCE

La Cámara acompañó los momentos buenos y malos para exportar y Gutiérrez señala: "Se vivieron momentos de récord de exportación en todos los sectores en los años 2011 y 2012. El caso emblemático fue la uva de mesa que significó casi 100 mil toneladas de racimos vendidos al exterior, contra las 3.000 toneladas de esta última campaña. Esto pone de manifiesto todos los avatares las políticas macroeconómicas del país".



Y agregó: "Esto se ve en el número de socios a nuestra entidad. En los inicios fuimos unos 42 asociados. Hacia el 2011 sumamos más de 100 empresas y actualmente contamos con unas 45 firmas asociadas".



Desde entonces, "nuestra misión y visión ha sido la permanente promoción de las exportaciones en un contexto cambiante de la economía. Creemos haberlo cumplido y seguir trabajando en el mismo sentido.



Y lo digo porque de los U$S 18 millones iniciales se alcanzaron los U$S 726 millones hacia el 2007 sin minería metalífera que nos llevó hacia el 2012 a unos U$S 2.500 millones", marcó el presidente.



Para luego indicar: "Hoy apenas superamos los U$S 1.000 de ventas externas en San Juan y esto habla de los vaivenes económicos que debemos superar. Esto marca la necesidad y urgencia de redoblar los mismos esfuerzos para que los productos sanjuaninos vuelvan a destacarse en el exterior".



Entre logros de la entidad se encuentran sus aportes a preservar y sostener "el status del patrimonio fitosanitario provincial en el combate de plagas cuarentenarias que significan barreras para arancelarias para nuestras ventas externas frutihortícolas como en el año 2001 cuando la entidad se alió con la firma SGS Internacional y el SENASA con el gobierno provincial para sostener los programas pertinentes", destaca Giménez agregando: "O la Ley provincial 6378 que promueve las exportaciones locales mediante incentivos fiscales".



"Todo este tiempo ha sido muy importante y estratégico la posibilidad de construir capital social con otras cámaras, gobiernos e instituciones públicas y privadas. Una mención especial merecen en este aspectos los trabajos realizados con la Universidad Católica de Cuyo, su Laboratorio doctor Alberto Graffigna y también la Nacional de San Juan en materia de investigaciones y acciones de promoción de comercio exterior. En este contexto ambos dirigentes destacaron el rol trascendental jugado por dos profesionales como lo son las licenciadas Élida Hidalgo y Laura Marún", reconoció Roberto Gutiérrez.



Y Giménez remarcó finalmente: "nosotros gritamos hoy a ambos lados de la grieta política que debemos dejar de lado las discusiones que atrasan. San Juan exporta el trabajo de muchas personas valiosas entre los operarios, profesionales y productores y empresarios. Esto nos permite generar divisas mediate agregado de valor local para vender a un mundo ávido de nuestros productos".



EN NÚMEROS

726 millones de U$S llegó a exportar San Juan en 2012 sin el oro. Hoy con la minería metalífera incluida vende al exterior poco más de U$S 1.000 millones.