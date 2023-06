La caída en el consumo de vinos y derivados en esta fecha del año, es motivo de esta nota de Suplemento Verde Con muy pocos millones de dólares del tipo "agro" recaudados hasta el momento por el Gobierno Nacional, cuando se estimaba se llegarían a entre 5 y 6 mil millones, uno de los indicadores marca el fracaso de esta más que planificación, sólo intención de ayuda al sector exportador. La caída en el mes de mayo, de las ventas de exportaciones de vinos y mostos, es notable.

Con volúmenes muy inferiores a los de la temporada pasada, ya que se habla de un 23 por ciento menos en vinos fraccionados que en la campaña 2022, un 23,5 por ciento en las ventas de vinos a granel y un 43 % en el caso particular del mosto, los referentes del área analizan un sombrío panorama.

"Perdemos mucho con el tipo de cambio, me he cansado de decir que debe haber un sólo tipo de cambio, no hay otra manera, de trabajar," explicó el verborrágico Eduardo Garcés, presidente de la Federación de Viñateros, a este medio especializado.

"En definitiva, el precio real del dólar es el que vos o cualquiera en Argentina debe pagar si quiere tener un dólar en el bolsillo. Estamos a casi $ 500 por unidad y nos reconocen sólo la mitad, así no hay manera de que den los números".

"Nos tiene mal eso, es prácticamente un 50 % de diferencia, expresó el dirigente, un poquito más o un poquito menos todos los días. Un caso real que puedo contar es el de Juan José Ramos que todos los años enviaba al exterior 10 a 12 contenedores de uva de mesa, muy bien preparada, a Rusia y otros destinos; y este año no envió ni uno".

El dólar agro para Garcés "nació muerto", porque a la semana hubo una disparada del blue de 100 pesos y ya perdió todo valor para el campo. Lo del mercado externo es grave, la situación del país no es buena, y el vino no es ajeno a esto".

"Nosotros como familia, opinó el referente, vemos que aquellos que tienen 3 o 4 hijos van a priorizar comprar leche, pan u otros elementos alimenticios, más que el vino, que no es un producto de extrema necesidad".

"Ha caído el consumo de vino un 1,3 %, pero si lo vemos en un año se acercaría al 13 %, agregó, lo cuál es catastrófico para el sector".

A nivel internacional, Eduardo Garcés aseveró que "no somos competitivos, otros países sin tantos impuestos y sin tanta quita de dólares lo son. Si nos han pedido importantes volúmenes del exterior, en la CGP (Confederación General de la Producción), donde estoy como vocal, pero competimos en condiciones desventajosas respecto de otros países vitivinícolas".

Eduardo Garcés, habló con Suplemento Verde de actualidad.

Otros temas

Sobre la cantidad de parrales abandonados, opinó "los barrios son consecuencia de que no es negocio tener vides, por eso nomás. Yo creo que se cayó drásticamente el hectareaje desde los censos de Hidráulica allá por el 2006/7 hasta ahora ha bajado un 30% la superficie aproximadamente. La gente no se dedica a invertir en el agro, y en vitivinicultura menos. Hoy hacer una hectárea de parral, está sobre los 10 millones de pesos, según cepajes, sistemas de conducción, forma de riego, etc, y con pagos de los vinos en pesos y en cuotas... ¿cuándo se recupera esa inversión?".

Dijo "este momento está causando un daño muy grande para las 100.000 familias que viven de la agricultura".

Sobre el proyecto de optimización del riego agrícola, y en relación a los socios de la Federación de Viñateros, mencionó que hay mucha desconfianza y también desconocimiento en la gente, "no creemos que hay que modificar las leyes. Si pensamos que hay que agregar al artículo que corresponda al coeficiente que será igual para toda la provincia, con entrega diferencial en el tiempo, porque si yo necesito 10 hectómetros cúbicos en el año y me llegan 5, de donde saco los otros 5".

Asimismo indicó "como están los canales no se puede hacer entregar a demanda".

Y finalmente agregó que "si nos preocupa mucho la programación plurianual, los cambios en los manejos de los diques, por ejemplo. Y creemos que hay una deficiencia en el tema comunicación del tema manejo del agua".

En cifras

23 por ciento menos es la comercialización de vinos fraccionados, si se compara con la temporada pasada.



23,5 por ciento inferior son las ventas de los vinos sanjuaninos a granel, respecto de la campaña anterior.



43 por ciento es la disminución en números, en el caso particular del mosto, si se analiza con el 2022.