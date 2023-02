Texto y Fotos: Ing. Agr. Alejandro Acosta



Se vino abajo estrepitosamente el precio de la cebolla y esto trajo aparejado una nueva preocupación, en todo el sector vinculado con esta importante hortaliza para la región cuyana.



Esta semana el las recorridas tradicionales de Suplemento Verde, estuvimos dialogando con los representantes de esta actividad y ello plasmamos ahora en estas páginas.



En el departamento de Jáchal, los Villafañe son tradicionalmente cebolleros y en una finca ubicada cerca de la Pampa Vieja comentaron que los precios que ofrecen en estos días son bajísimos, ya que se habla de entre $600 y $700 por la bolsa de cebolla en el campo, y algo más por una seleccionada. Opinan padre, hijos y nietos, que a esos valores no conviene vender.



Otros productores también de ese departamento, y agricultores de Pocito y Rawson (Médano de Oro) dijeron que es insólito lo que está pasando. Si bien se rige el negocio por la ley de oferta y demanda, en el mercado interno se ha caído el consumo notoriamente y tampoco hay exportación.



Cuando empezó la temporada de la cebolla temprana, tipo Valencianita, en San Juan, ya empezó con precios bajos, porque la única que tuvo valores importantes fue el Norte Argentino (con Santiago del Estero, Salta y alrededores). Y esos chacareros aseguraron que desde octubre a la fecha actual, se han disminuido las ventas entre un 60 y un 70% las ventas.

Mal momento en Jáchal, no se vende la producción.



La situación económica está dando signos de crisis. El consumo ha bajado. También cayó el precio de la papa y el tomate. No es que haya tanta mercadería, aseguran los productores, están saliendo las cebollas tempranas de la región Sur, pero no hay tanta cantidad como para causar esa baja en el precio.



"Nunca esperamos que bajara tanto el precio", indicó Mario Galdeano, referente del área. En Bahía Blanca y alrededores se rumoreó que Brasil y Paraguay empezaban a comprar cebolla de Argentina y hubo inquietud, pero la realidad es que no ha pasado nada. Nada de nada. No hay movimiento y está todo quieto.



En San Juan, zona del Valle de Tulum, a $0,35 el kilo, se ofrece en chacra, lo que indica que se pagaría $700 la bolsa de 20 kilos. Y no hay gente interesada. Por ejemplo, productores tradicionales pocitanos se negaron esta semana a entregar mercadería.



Galpones locales están prácticamente parados, sin actividad. En los últimos 6 o 7 equipos o semis enviados, pensaban ganar $100 por bolsa enviando a mercados importantes nacionales y han terminado perdiendo $50 por bolsa, entonces prefieren parar.



En el Sur argentino sobran cebollas tempranas disponibles, pero además, no hay compradores, no hay demanda. El mercado está pesado.



La única posibilidad que queda es que Brasil, siempre cliente de lo nuestro, comience a llevar.



Otra, en Mendoza, queda mucha Valencianita, que se hizo ballenas para conservar, porque cuando se arrancó en diciembre no tenía precio, y se aguanta con este método de conservación, para esperar a que mejore el valor. No subió en enero, no mejoró en febrero.... y ahí está disponible. Se junta con la tardía de San Juan, y toda está para mercado.



Los productores están muy preocupados. Hay otros lotes, que por las lluvias, han tenido problemas de enfermedades, y eso es otro causal de venta rápida.



Pero la realidad, es que es un mal momento del sector.