"Toda herramienta es poco para poder apoyar hoy al sector comercial local" indicó Darío Minozzi a Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO.

El Centro Comercial de la Ciudad de San Juan, junto a la Federación Económica de San Juan y con el apoyo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa -CAME- presentaron una nueva herramienta en San Juan: CAME Pagos.



Al respecto Darío Minozzi, presidente del Centro Comercial de San Juan indicó que "en un momento muy difícil, donde nadie nos piensa en el presente ni el futuro inmediato, mediato y de largo plazo, CAME nos brinda estas herramientas que, si bien no solucionan la pandemia de problemas que padecemos los empresarios locales en particular, nos animan a seguir apostando al país".



Según explicó Minozzi, "junto a la Federación Económica de San Juan trabajamos en posibilitar esta herramienta a los empresarios sanjuaninos, donde encontrarán lo todo necesario para operar en la nueva economía digital, sin costos fijos ni requisitos complejos".



Según indicó "CAME está desarrollando el ecosistema digital 'Es Negocio' con el fin de optimizar la actividad comercial en el país y posibilita numerosos beneficios".



Mecanismos

* Enviar dinero a otras Pymes en cualquier cuenta bancaria.



* Recibí pagos con tarjeta con menores costos y de la manera más simple recibiendo el dinero directamente en tu cuenta digital.



* Comprá online y en comercios y utilizá tu cuenta digital y tarjeta prepaga para realizar compras en cualquier comercio.



* Realizar pagos de impuestos y facturas de servicios de la manera más simple, directamente con tu cuenta digital.



* Extraér dinero en cajeros Utilizá tu tarjeta prepaga para retirar tu dinero en la red de cajeros automáticos, disponible las 24hs.



* Realizá adelantos del dinero de las ventas.



Minozzi indicó finalmente que "estamos trabajando con las entidades de otros departamentos en un momento complejo para nuestro sector".





Más datos





Para Mayor Información:



Website: www.camepagos.com.ar



Website: www.fesj.com.ar



Federación Económica. Tel.: 264 421-4540