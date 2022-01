MOMENTO EXACTO en que pasa el avión fumigador por sobre el lote de tomates, en Shadai Srl.



Se realizó una jornada demostrativa en campo, de aplicación aérea de insumos varios en cultivo de tomate para industria, organizada por personal técnico de la empresa AllTec S.A, en lotes de la firma sanjuanina Shadai S.R.L. de la familia López.



Se hicieron vuelos desde las 6 hasta las 11.30 horas, el día 20 de enero, en un vasto campo ubicado en el departamento Rawson, casi límite con 9 de Julio, allí estuvo presente Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO.



Luego, se efectuó el control posterior de la tarea, y se dieron las conclusiones.



Es valioso comentar, que AeroTec Soluciones Aéreas posee una alianza estratégica con AllTec para las aplicaciones aéreas para combatir la Lobesia botrana (polilla de la vid), desde hace 5 campañas, y además, tratamientos en forma privada para cultivos como el tomate para industria, extensivos de papa, montes frutales de nogal, también olivo y pasturas.



Como es sabido, el avance de las plagas en los distintos estadios de crecimiento del cultivo, requiere de la aplicación de fitosanitarios con el fin de aumentar el espectro de acción, reducir el número y costo de aplicación. Es por eso que la aplicación aérea es una herramienta muy eficiente para cumplir los objetivos.



Manuel Mínguez, técnico y asesor comercial para Cuyo, informó a este diario que "el fin es evaluar la eficiencia en la aplicación aérea mediante tarjetas hidrosensibles, principalmente y además aportar soluciones con la aplicación aérea disminuyendo costos y maximizando beneficios, evaluar la cantidad y la penetración de las gotas, ver la uniformidad de gotas, el efecto anti evaporante y demostrar la acción y comportamiento del coadyuvante propuesto."



Juan Pablo Daruich, experto ingeniero agrónomo asesor de AeroTec, la empresa aérea con sede en Rivadavia, Mendoza, destacó "las condiciones climáticas fueron las ideales, con 17,6 grados C de temperatura, 65,6 % de humedad relativa, 4,3 kilómetros por hora de velocidad del viento, y 10,7 como máxima velocidad, todos parámetros esenciales para volar".



En relación a los datos de importancia para esta operación de campo dijo "el avión es un C-188T AG Husky, el volumen fue de 20 litros por hectárea, para el tratamiento, con sistema de 8 aspersores rotativos AU-500, tamaño de gota 155 micrones, y una velocidad de 180 kilómetros por hora".



El especialista de AllTec, agregó "se realizó una aplicación aérea muy completa, utilizando los siguientes insumos, por hectárea: coadyuvante Antideriva 0,1 litro; fungicida Mancozeb 1,5 kilos; acaricida Nizzorum 0,15 kilos; insecticida Belt 0,2 litros; insecticida-acaricida Sunfire 0,15 litros; insecticida antipolilla Coragen 0,6 litros; biorregulador Stimulate 0,25 litros y Aceite vegetal 0,35 litros".



Una gran aplicación, en un extenso campo de tomates para industria.

LA FRASE

Se obtuvieron excelentes resultados en esta oportunidad, se ajustaron todas las variables y los impactos en las tarjetas fueron los correctos. Manuel Mínguez,

técnico AllTec SA

El avión C 188T AG Husky en plena tarea.

Las ventajas principales según expertos

Los vuelos se programaron con salida y llegada desde el Aeroclub de Pocito, ubicado en Av. Uñac entre Calle 6 y 7, logrando preparar un caldo totalmente homogéneo y estable. El coadyuvante Antideriva aporta la propiedad emulsionante ya que está diseñado para aplicaciones con bajo volumen.



Daruich respondió a la pregunta de Suplemento Verde ¿Porqué aplicar en forma aérea?: "Por economía, rapidez y eficiencia siempre en la faz agrícola conviene aplicar en forma aérea. Se utiliza menos agua, se acondiciona para que sea mejor agua (en PH, dureza, pureza, etc., a fin de lograr óptimos resultados, menor requerimiento de combustibles, gran rapidez (alrededor de 100 hectáreas por hora de trabajo, siempre dependiendo de la zona y cultivo a aplicar, es más seguro, porque el tiempo de contacto o exposición del personal con el plaguicida es nulo, sin daños en los cultivos, ya que el avión no transita dentro del cultivo, por lo tanto no produce pisoteo, ni daño alguno en cultivos, sistemas de riego ni estructuras, ni compacta el suelo, menos mano de obra, menos logística de agua y agroquímicos, mejor calidad de trabajo (ya que el caldo se prepara con agua limpia, previamente acondicionada y aditivada con coadyuvantes que permiten homogeneizar el tamaño de la gota, logrando mayor superficie de follaje cubierta, mejor adherencia y mayor eficacia del principio activo), se aplica en el mejor momento, asimismo permite realizar los tratamientos en horas de menor insolación y temperatura, logrando mayor homogeneidad en el tratamiento y mejores resultados. Se pude agregar que se eliminan pérdidas por manipulación y/o errores de dosificación de plaguicidas, coadyuvantes y fertilizantes. Finalmente, hay más control de labor, ya que AeroTec registra en tiempo real, todos los datos inherente a la aplicación, entregando un completo Informe de cada trabajo".

Aspersores rotativos modelo AU 500.



Factores tales, como el tamaño y cantidad de gotas por cm2, ancho efectivo de aplicación y momento de aplicación, pueden ser controlados perfectamente, y adecuados a las necesidades de cada cultivo.

Los productos utilizados en la oportunidad.





ORDEN DE AGREGADO

Mínguez dijo "es fundamental cumplir con el orden de agregado de productos, para lograr éxito en la aplicación. Desde el primero en adelante, se van agregando, siempre de a uno: agua, correctores, adyuvantes sintéticos, gránulos dispersables, polvos mojables, suspensiones concentradas, concentrados emulsionables, concentrados solubles, aceites y finalmente los foliares".



La cantidad necesaria de gotas para el producto a aplicar, densidad:

Insecticidas : 50 a 70 gotas x cm.

: 50 a 70 gotas x cm. Herbicidas: Pre emergentes 40-50 x cm.

Pre emergentes 40-50 x cm. Herbicidas : Post emergentes 50-70 x cm.

: Post emergentes 50-70 x cm. Fungicidas: 50 a 70 gotas x cm.



Los técnicos explicaron "las tarjetas colocadas fuera y dentro del cultivo, en el mismo sentido de la aplicación. Perpendicular al viento del momento. Y luego de las aplicaciones se hicieron los controles. Tarjetas colocadas debajo de las plantas de tomate, dieron en promedio 44 gotas x cm y tarjetas colocadas en el pincho, llegaron a estos números: 69 gotas x cm".

Colocación de las tarjetas hidrosensibles.



CONCLUSIONES

Excelente cantidad de impactos, para el tratamiento realizado. Se logró excelente penetración y distribución de las gotas, en el interior del cultivo. El Antideriva, con capacidad emulsionante eso permite que el principio activo de todos los productos se encuentren en equilibrio en la mezcla permitiendo mayor eficiencia biológica versus el testigo, con lo cual esto recién se va a ver con el correr de los días en el control de los insectos, no es algo que se pueda medir en el momento.