El Año del Dragón de Madera del Año Nuevo Chino 2024 iniciará este 10 de febrero. Millones de personas en el mundo entero ya se preparan para atraer la buena fortuna y las mejores energías, basándose en el animal que la astrología china asigna según el año de nacimiento. Cada uno de estos se asocia a ciertos rasgos de personalidad y características; además, se combinan con uno de los cinco elementos chinos (madera, fuego, tierra, metal y agua) en un ciclo de 60 años, lo que da lugar a una mayor diversidad en el destino.

Dicen los expertos que el Dragón de Madera, símbolo de fortuna y pasión pero fundamentalmente de transformación, inicia un proceso de cambio de paradigma mundial, los que podrían extenderse a lo largo de los próximos 20 años.

El Dragón es el único ser alado del horóscopo chino, con el que se empiezan a crear nuevos desafíos después de haber tocado fondo -explican quienes hacen predicciones- ‘impulsándonos a la superficie. Por lo que este 2024 es el año en el que el ser humano empieza a reinventarse, teniendo en cuenta que la madera es un elemento vivo, el quinto elemento, y hay una tendencia a la mutación, a la reinvención, lo que nos da una gran esperanza como humanidad. En este ciclo nos sentimos más atraídos por lo natural, por recuperar nuestra relación con la naturaleza’’.

En resumen, los signos que se van a enfrentar a los mayores desafíos y cambios serán el Dragón, el Conejo y el Perro. El Caballo y el Tigre dependerán de sí mismos, de su propia iniciativa, con poca influencia del Dragón. El Gallo, el Mono y la Rata se van a preparar para un año extraordinario en 2025, así que van a sentir una notable mejoría con respecto al año 2023, un año de tremendas dificultades para ellos. El Cerdo, la Serpiente, la Cabra, el Buey serán los signos que gocen de las mayores oportunidades del año.

Rata: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Tiene una relación armónica con el Dragón, por lo que va a poder llevar adelante sus proyectos. El área que se verá más favorecida será la del trabajo y el dinero. Emprendimientos, negocios, estudios y cuestiones relacionadas con empresas. La Rata es muy astuta, por algo es el primer signo del horóscopo, entonces el Dragón la favorece enormemente, cree en ella y le abre puertas.

El próximo año 2025, año de la Serpiente va a ser excepcional por lo que éste es un año de preparación. Puede estar sensible, con posibles conflictos de pareja, deberá cuidar el ámbito emocional y tener cuidado con posibles accidentes domésticos: actuar con precaución.

En general gozará de un muy buen año, en el que pueden surgir oportunidades de dirigir algún nuevo proyecto. Año de inicios, entusiasmo y muchas oportunidades.

Según las astróloga Ludovica Squirru, durante este año, se enfocará en ordenar sus prioridades, resolver deudas pendientes en diversas áreas, y satisfacer su espíritu curioso mediante inversiones en imagen, cursos de modelaje, idioma chino y exploración en campos como la ciencia aplicada a la innovación en inteligencia artificial.

Buey: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tiene por delante un año cargado de virtud y fortuna para resolver cualquier dificultad, especialmente en el terreno laboral y económico. Deberá cultivar la vida social, con clientes, jefes, superiores para mejorar.

Trabajar muchísimo es la forma para conseguir buenos resultados. Claro que además tendrá que trabajar la paciencia, porque los efectos no van a ser tan rápidos como se quisiera. Caminar lento pero seguro.

Es un año para disfrutar del amor, la pareja y la familia y recoger frutos después de todo el esfuerzo hecho y que no siempre ha sido premiado o reconocido. Ahora toca cosechar lo sembrado después de un año 2023 muy duro.

Para Squirru, este año, tendrán la oportunidad de centrarse más en sí mismos, pasar inadvertidos y quizás cambiar por completo de vida, manteniendo al mismo tiempo la atención en la familia y rodeándose de amigos leales.

Tigre: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Es un año para buscar nuevos horizontes y salir de la zona de confort. Deberá cuidar el uso del dinero, las inversiones y los gastos. En el amor, lo que ocurra dependerá de la propia iniciativa, sin grandes novedades.

El Tigre con el Dragón tienen un encuentro muy especial porque el felino es el guardián de la tierra, mientras el Dragón es el guardián de los cielos, siempre se están desafiando a ver quién es más poderoso. Durante el reinado del Dragón va a cambiar la vida, con un ritmo diferente a lo conocido hasta ahora. Es un año para tomar todas las oportunidades y no dejar escapar ninguna.

Según Squirru, la primera mitad del año podría llevar al Tigre a experimentar mal humor con frecuencia. Sin embargo, este periodo marcará un cambio hacia una vida en transmutación: reconocerá la necesidad de dejar atrás situaciones que le restaron fuerza y energía, optando por la felicidad. Será un año de revelaciones emocionales y un enfoque renovado en el bienestar.

Conejo: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

El año 2023 ha sido agotador, por lo que este va a ser mucho más tranquilo. Es momento de volver al centro porque es un tiempo de recuperación, con mucha más paz.

De todas formas, no hay que relajarse, ya que puede seguir encontrando inestabilidad. No hay que esperar demasiado apoyo ni gestos de ayuda de los demás, mejor ser conservador en lo laboral y económico, sin grandes gastos ni riesgos innecesarios.

En el amor, deberá trabajar para mantener la armonía del vínculo. Si no se está en pareja, es importante dejar fluir sin obsesiones.

Tener cuidado con accidentes y enfermedades infecciosas, cuidar la salud en general. Año de descanso y recuperación.

Squirru vaticina que deberá tener precaución con los excesos y enojos durante los primeros seis meses del año. La segunda mitad será más tranquila.

Dragón: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Año de desafíos, abundancia y desarrollo, aunque tendrá que trabajar para ser mejor, más valiente, más poderoso, más humilde. Debe prepararse como un ‘guerrero’’, enfrentando retos con entusiasmo para poder ganar grandes cosas. El Dragón es sumamente talentoso, pero al mismo tiempo muy ingenuo. Es creativo, original y notable, pero no le gusta tomar el mando. Rompen moldes y está poniendo las bases para los siguientes años.

Deberá estar alerta para no perder ninguna oportunidad. Tendrá por delante un buen año a nivel laboral, con avances en la carrera profesional. Cambio a nivel de trabajo positivo, un ascenso si hay esfuerzo.

En el amor, preservar la relación y los vínculos para evitar o afrontar con fortaleza posibles crisis amorosas.

Tener cuidado con accidentes y lesiones, especialmente durante la práctica de deportes.

Squirru piensa que para los Dragones, se avecinan cambios de vida drásticos y adquisición de prestigio. Sin embargo, este proceso puede ir acompañado de una sensación de soledad intensa y la necesidad de competir consigo mismos. Por eso, aprender a trabajar en equipo y confiar en quienes los rodean hará que este año sea más llevadero.

Serpiente: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Uno de los signos privilegiados del año, el más potente. Con una actitud generosa, deberá ayudar y apoyar a los demás. Será una privilegiada en el amor: los solteros pueden encontrar pareja y si está en pareja, se consolidará la relación.

En la salud, no hay que exigirse demasiado y si permitirse alguna licencia o capricho. Entretenimiento y entusiasmo, con muy buenas perspectivas. La Serpiente es muy amiga del Dragón, ambos son de sangre fría. Durante el año anterior, se iniciaron proyectos que no llegaron a término y ahora pueden resurgir con más fuerza. No va a ser fácil, será una oportunidad para concretar lo pendiente.

Está terminando un ciclo, cerrando lo que ha dejado a medias.

Ludovica Squirru advierte que cada mes presentará desafíos a superar, allanando el camino hacia una deconstrucción dramática al llegar al año propio.

Caballo: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Gozará de buenas energías para resolver los problemas en cualquier aspecto, incluso si son antiguos, siempre y cuando busque las ayudas necesarias y tome la iniciativa. Tremendo desafío con el Dragón porque sus egos suelen enfrentarse, quizás tenga que agachar un poco la cabeza. Cuidado con la soberbia.

En cuanto al trabajo y lo económico, no es un año muy favorable para el dinero, pero sí para el aprendizaje en lo profesional, desarrollar el arte y el intelecto. En el amor podrá disfrutar de un tiempo de diversión y romance ocasional.

Cuidar la salud, lesiones y accidentes.

Año de grandes aventuras, el Dragón impulsa a explorar nuevos terrenos, a atreverse a cosas diferentes. Será un año aventurero.

Terapia y ejercicio serán necesarios para mimar y descansar el alma, recuperar el amor por la vida y salir renovado a enfrentar el viaje iniciático que el Dragón le depara hacia su evolución, según las predicciones de Squirru.

Cabra: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Goza de gran inspiración y buenas ideas en el trabajo y los negocios. Se va a encontrar con personas nobles que le van a ayudar.

En el amor puede ser víctima de propias inseguridades. Confiar en el entorno, especialmente en las mujeres cercanas que darán buenos consejos. El Dragón, que le tiene cariño, va a ofrecer oportunidades, sobre todo en la vida emocional, que se llena de opciones. Será una etapa entretenida y divertida, pero también romántica con muchos sueños por cumplir.

Para Squirru la clave está en buscar la independencia ya que luchar por ella permitirá saborear los brotes más tiernos en las montañas más escarpadas.

Mono: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Disfrutará de una sensible mejora este año a modo de preparación para el gran despegue en 2025. Tiene buena relación con el Dragón, por lo que contará con buenos vínculos y apoyos a nivel laboral. Buen año para riesgos en lo profesional.

En el amor, es un año para buscar estabilidad. Y en la salud, deberá cuidarse especialmente, llevar una vida saludable y realizar las correspondientes visitas y chequeos médicos necesarios.

Se trata de un año de grandes oportunidades, de pasarlo bien, de grandes y pequeños viajes, de gozo en el amor. Un año lleno de posibilidades.

Squirru avizora que el Mono podría ocupar posiciones de liderazgo, lo cual podría generar tensiones con aquellos que guarden resentimiento o envidia.

Gallo: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Va a notar una gran diferencia con respecto al año del Conejo, que es su antagonista. El Dragón es su amigo secreto y lo favorece con una buena relación. Buena comunicación con tu entorno laboral, clientes, familia. Se encontrará con personas nobles, dispuestas a ayudar en los proyectos e inclusive ante las adversidades.

Ante las posibles dificultades económicas, deberá adquirir nuevas habilidades para prepararse para el futuro. Éste será un año para planificar, más que para comenzar proyectos nuevos. En el amor es un año más favorable para los solteros y para conocer nuevas parejas.

También es un año es de descanso, porque ha tenido momentos difíciles. Etapa para recuperarse.

Perro: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Es el antagonista directo del Dragón, por lo que se presenta un año de cambios y de cierta inestabilidad. Es un momento para hacer cambios radicales, de residencia, de trabajo. Deberá dejarse fluir con las nuevas alternativas -y no resistirse- para que sean favorables.

Respecto al trabajo y el plano económico, puede ser un momento interesante para cambiar de trabajo, físico o mental. Contará con estabilidad económica. En el amor será un año difícil, deberás trabajar para mantener la estabilidad.

El Perro es el opuesto complementario del Dragón, por lo que el año va a ser un poco más complicado: le va a tocar enfrentar muchas dificultades y desafíos que pueden cambiarle la vida.

Cerdo: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Es el gran privilegiado del año: podrá resolver cualquier dificultad, con apoyo y ayuda de personas poderosas o influyentes. Tiene todas las oportunidades para hacer lo que quiera, siempre que tenga una actitud proactiva. Buen año para los estudios y exámenes.

En el amor tendrá uno de los mejores de los últimos años. Si no tiene pareja, puede conocer a alguien muy especial y si está en pareja puede vivir un gran año de unión, armonía y estabilidad.

Será un año divertido, de gran felicidad emocional, de muchos placeres.

Squirru recomienda organizarse -si es mediante un diario y un calendario, mejor- para facilitar una mejor vivencia de las experiencias, preparándose para lo que vendrá.

Los elementos y los signos

Los años terminados en:

0-1: metal: aire, intelecto

2-3: agua, emociones, sentimientos

4-5: madera: creatividad, originalidad

6-7: fuego, acción, pasión

8-9: tierra: concreción, realismo

Dónde se celebra

Para este 2024, el Año Nuevo Chino empieza este sábado 10 de febrero y finalizará el 28 de enero de 2025, cuando inicie el período de la Serpiente de Madera.

Como ya es tradición, las celebraciones de este nuevo ciclo, se llevan a cabo no solo en China, también en varios países más del continente asiático entre los que se encuentran: Vietnam, Indonesia, Malasia, Corea del Sur y Singapur.

Un animal con un poderío especial

Será el Dragón de Madera -quinto signo del Horóscopo Chino- el que rija el 2024. se trata de un animal que simboliza la riqueza, la nobleza, y la buena fortuna. Además, gracias a que el dragón se lo relaciona con la transformación y el poder, propicia para que este año se abran los caminos a los nuevos comienzos tanto en el ámbito personal, como profesional y espiritual.

En resumen, representa el poder, la energía y la vitalidad.

Rituales para recibir el Año Nuevo Chino

-Meditar y trabajar con la conexión espiritual para aprovechar al máximo la fuerza y vitalidad que representa el dragón.

-Encender velas blancas o inciensos que alejen las malas vibras, purifica el entorno, atrae el éxito y el humo traerá paz al hogar.

-Limpiar en profundidad: si bien esta práctica debe hacerse los primeros días del año, se puede aprovechar los primeros días de febrero y la entrada del Año Nuevo Chino para deshacerse de todo aquello que no se ha utilizado en los últimos tiempos. De esta manera, se asegura que no quede ningún tipo de energía estancada.

-El ritual del arroz: hay varias ceremonias vinculadas a este cereal para tener abundancia y prosperidad. Uno de ellos es poner una cucharada diaria de granos de arroz durante 10 días consecutivos, en el décimo día encender una vela junto a la taza después de añadir la última cucharada. O colocar un recipiente con arroz cerca de la puerta principal de la casa para crear una barrera simbólica contra la mala suerte y atraer energías positivas al hogar, también se pueden distribuir granos en las macetas de plantas como símbolo de fertilidad y crecimiento.

Fuentes: Elle, RPP, El Comercio.