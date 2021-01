Enero es sinónimo de calor, relax y pileta, por eso vimos en Instagram a las famosas nacionales para ver cuáles son sus looks de verano sea en la playa, el río, lago o la piscina, toma nota de estos modelos. Panamá, capelina, gorra, piluso, etc., a la hora de protegernos del sol todo es bienvenidos cuando de disfrutar del verano se trata. Y, lo cierto es que cubrir la cabeza en verano es una recomendación de todos los especialistas en dermatología, bien sea porque filtra la llegada del sol a nuestra piel; protege el pelo que no cuenta con ningún tipo de crema o pantalla solar y evita la llegada de la claridad directamente a los ojos.Por último, podemos decir que un buen sombrero además, disminuye las posibilidades de la deshidratación porque baja 8 grados la temperatura de la cabeza.

Sin embargo, esta temporada hay uno que se repite en las cabezas más famosas: el cowboy o vaquero tejido es el sombrero que hay que tener.

Otro hit del verano es la capelina, con grandes alas y en textura de rafia.

Una manera de combinarlo -adoptado por la mayoría- es sumarle un pañuelo, cinta y escudo para que el diseño se vuelva aún más llamativo.

Realizado en fibras naturales tejidas, con corona alta y redondeada y alas anchas bien curvas, este accesorio se repite en todo lugar donde el sol es protagonista.

El top de la temporada es… de rafia, con rombos y calados, éste es el sombrero favorito de la temporada de verano 2020.