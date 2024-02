Hay que entender que el árbol como individuo puede formar parte de la diversidad del bosque nativo o de una misma especie en bosque cultivado o tan sólo como un gran servidor público en nuestros hogares -frente y/o jardín-, pero, siempre cuidando su suelo en cada metro cuadrado.

Fundación Tu Árbol FTA-, tiene una mirada autocrítica de la realidad forestal de nuestra provincia. Todos somos herederos y responsables de cuidar nuestra casa común o San Juan; (señalan los autores parafraseando al papa Francisco en su Encíclica Laudato Si del año 2015) las acciones individuales redundan en colectivas, por ello, hay que dejarnos de burocracias y demagogias que sólo ahondan la hipocresía en los compromisos medioambientales.

Las personas todas tenemos la obligación y el derecho constitucional de cuidar el medio ambiente, "así como el árbol -también- nuestro metro cuadrado", a través de acciones concretas que nos ayuden a adaptarnos a la nueva era de ebullición porque ya superamos los 1,5 ¦C de temperatura por sobre las mediciones del Siglo XX. Es decir, globalmente tenemos un grave problema que las casi treinta (años) Conferencias de las Partes -COP- de la Convención Marco de Naciones Unidas Contra el Cambio Climático -CMNUCC- no han podido resolver.



Acciones concretas



Ahora bien, debemos enfocarnos en el problema de que el calentamiento global, por gases de efecto invernadero: generan un impredecible cambio climático al que para adaptarnos y/o mitigar tenemos que mejorar nuestras acciones cotidianas. No es suficiente realizar actividades endógenas como separar residuos, eficiencia energética, entre otras.También comprometernos con situaciones exógenas como el árbol frentista y las emisiones responsables. Porque cuando uno no hace las cosas debemos pagar o exigir a otros que las hagan, por ello, desde FTA volvimos a proponer a través de la Municipalidad de la Capital de San Juan el Proyecto "Riego Arbolado Público Domiciliario o RAPD" de bajo costo.

Hablamos de personas y nos referimos a humanas y jurídicas -comercio, industria, otras-. Estas últimas, deben medir sus gases de efecto invernadero GEI-, trabajando desde una línea de base o balance de sostenibilidad para reducir y/o mitigar (registrar y/o compensar) "DESCARBONIZANDO YA SUS ACCIONES"; porque el error de las COP es el corrimiento de las metas que nunca llegan.

Fundación Tu Árbol, entendió el problema para que sus acciones individuales puedan redundar en beneficios colectivos creando así diferentes Programas comunicacionales y territoriales: "Tu árbol sea tu escuela" y "Protegiendo patrimonios históricos naturales y culturales de argentina" en San Juan, entre otros; impulsando alianzas y herramientas sustentables junto a Consultoras Especializadas como "CI&A", para autofinanciarse con los exclusivos emergentes Bonos Ambientales "MultiTemáticos" EcoEtiqueta Global y/o EcoEstampilla -Net Zero-, siendo una innovación en Identificación Etnográfica y/o Denominación Originaria que promueve la inversión sostenible y la compensación de emisiones de carbono.

Ya no quedan excusas para la Descarbonización. Protegiendo los Patrimonios Históricos Naturales y Culturales de Argentina mostramos nuestro compromiso con la conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.



Conclusión



Los desafíos del cambio climático requieren un enfoque global y colaborativo, por ello, se está propiciando los emergentes "bonos ambientales" ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), entre otros, por lo que estas organizaciones están liderando el camino hacia un futuro más sostenible y verde.

Por este animamos y motivamos a unirse a nosotros en este importante viaje hacia la conservación y la concientización ambiental.



Fundación Tu Árbol



Es una organización de Argentina dedicada a la conservación y protección de patrimonios históricos naturales y culturales en San Juan. FTA ha lanzado su Programa Limpio Global (PLG), que abarca áreas clave como reforestación, energía renovable y gestión de residuos. Además, están emitiendo "Bonos Ambientales" innovadores que generan impacto ambiental y beneficios comunitarios https://www.instagram.com/bonosambientales/



MÁS DATOS



Consultas por email: presydir.ftacia@gmail.com o por privado: https://www.instagram.com/bonosambientales/

Por José Pantano, Presidente de Fundación Tu Árbol y su Director de Proyecto - Lic. Ariel Martínez